Expo w Dubaju ma być przełomowe. Czy także dla polskich firm?

- Expo 2020 w Dubaju może być przełomowym momentem dla światowej gospodarki - uważa Krzysztof Drynda, nowy prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH). Dzięki prezentacji na tej słynnej imprezie targowej polska gospodarka będzie miała lepszą możliwość dotarcia do nowych rynków. - Expo już od dawna nie jest imprezą, która prezentuje jakieś konkretne firmy czy osiągnięcia biznesowe. To bardziej miejsce, gdzie kraje pokazują się jako marka - wskazuje zaś Adam Pawłowicz, były prezes Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ).

Konkurencja po pandemii

Polskie inicjatywy gospodarcze

Bliski Wschód dla polskich firm

Branże o największym potencjale eksportowym

Powrót targów?

Główne narzędzie promowania polskiej gospodarki

Expo: pokazywanie kraju jako marki

Czytaj też: Rekordowe wyniki sprzedaży złota Zwraca uwagę, że to dodatkowe wydarzenia czy imprezy, które z reguły towarzyszą Expo, stanowią dla przedsiębiorców „gwóźdź programu” - widać tu ogromne pole do promocji gospodarczej.- Ale czy to będzie skuteczne i rzeczywiście zostaną nawiązane kontakty biznesowe, zależy już nie od samego Expo jako wystawy, ale od organizacji tych wszystkich wydarzeń towarzyszących... Jeżeli nasza prezentacja jest dobrze przygotowana, jeśli są nawiązywane kontakty między odpowiednimi partnerami, może to być niezwykle użyteczny moment – wskazuje były prezes PAIZ, akcentując, że w jednym miejscu i czasie spotyka się tam mnóstwo osób zaangażowanych w procesy decyzyjne, w tym decyzje biznesowe.Wystawy Światowe Expo organizowane są w różnych częściach globu od 1851 roku, choć – według historyków gospodarczych – do pierwszej tego typu imprezy doszło sto lat wcześniej w Londynie.Expo uznawane są za największe targi świata; poszczególne kraje prezentują swą atrakcyjność w sferze turystyki, kultury czy - co dziś staje się najistotniejsze - gospodarki.Expo 2020 w Dubaju ma być dla polskich przedsiębiorców okazją, aby - praktycznie po raz pierwszy od dwóch lat na taką skalę - pokazać się z jak najlepszej strony i nawiązywać znów kontakty na szczeblu międzynarodowym.Chodzi głównie o relacje biznesowe - tym bardziej, że wiele rodzimych branż wiąże z obecnością na Wystawie duże nadzieje na swoiste odbicie - np. takie, które w ciągu ostatniego roku mocno ograniczyły działalność lub nawet przestały funkcjonować.- Po pandemii wszystkie kraje będą konkurować, by przyciągnąć uwagę partnerów biznesowych i żeby dźwignąć się z kryzysu wywołanego pandemią - spodziewa się Adam Pawłowicz.I twierdzi, że obecnie tę nadzieję mają wszyscy i oczywiście to znakomita platforma czy możliwość do działań promocyjnych.- Przede wszystkim odnosiłbym to do spotkań bilateralnych, w mniejszym stopniu - do ogólnych, wizerunkowych działań, bo już dawno firmy nie prezentują się na samym Expo jako wystawie, lecz robią to na towarzyszących temu wydarzeniach. Jeżeli one są dobrze przygotowane, nawiązują się kontakty między odpowiednimi partnerami. Wtedy to duża szansa - ocenia Adam Pawłowicz.- Expo 2020 w Dubaju będzie w tym roku jednym z najważniejszych wydarzeń w zagranicznej promocji gospodarczej - nie tylko w kontekście aktywności PAIiH, ale i wszystkich polskich inicjatyw w tej mierze - zaznacza nowy prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.I podkreśla zarazem, że w centrum przygotowań do Expo 2020 w Dubaju kierowana przez niego Agencja stawia przedsiębiorców, ich oczekiwania i potrzeby.- Tej filozofii podporządkowaliśmy całość naszych aktywności: od możliwości propozycji rozwiązań budowlanych i wyposażania Pawilonu Polski, poprzez ekspozycję skoncentrowaną w dużej mierze na prezentacji sukcesów naszej gospodarki, aż po bogaty program wydarzeń towarzyszących o profilu biznesowym - mówi.Jego zdaniem, warto wspomnieć, że w Pawilonie Polski jedno piętro będzie strefą biznesu, do której PAIiH zaprosi polskie firmy, bezpłatnie udostępni przestrzeń konferencyjną, w której będą mogły zorganizować własne wydarzenia.- Z myślą o polskich przedsiębiorcach stworzyliśmy program gospodarczy, który obejmuje 13 inicjatyw. Można zatem wybierać spośród różnych form uczestnictwa i położyć nacisk na te odpowiadające ich potrzebom - ujawnia Krzysztof Drynda.Kluczowym narzędziem, jak wskazuje, jest dla kierowanej przez niego Agencji program partnerski, opierający się na komercyjnej współpracy z firmami prywatnymi.- To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w całej historii udziału Polski w Wystawach Światowych, które angażuje firmy w charakterze partnerów-sponsorów wydarzeń, partnerów wyposażenia Pawilonu Polski oraz partnerów wydarzeń branżowych. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z kilkudziesięcioma firmami. Od początku marca trwa trzecia edycja programu. Bardzo zachęcam do zapoznania się z jego ofertą - namawia nowy prezes PAIiH.Akcentuje też, że kulminacyjnym momentem polskiej obecności na Expo 2020 w Dubaju będzie Dzień Polski (7.12.2021) oraz Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, na które również zaprasza polskich przedsiębiorców.Prezes PAIiH wyjaśnia, że propozycja wsparcia w ramach opracowanego przez PAIiH programu gospodarczego kierowana jest w szczególności do branż, które zostały zidentyfikowane jako te o największym potencjale eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu.- To m.in. sprzęt medyczny, kosmetyki, „Moda Polska” (odzież, obuwie, galanteria, sektor jubilerski), IT/ICT, gry wideo, meble, biotechnologia i farmaceutyki, usługi prozdrowotne, polskie specjalności żywnościowe, branża budowlana, jachty i łodzie rekreacyjne, zielone technologie, turystyka, mobilność i elektromobilność - wymienia.I dopowiada, że w tym i kolejnym roku na Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędzie się wiele targów branżowych, dla których wspólnym kontekstem będzie Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju - np. Arab Health, Gulfood, BIG 5, Gitex, Dubai Boat Show, Beauty World Middle East, Hotel Show, Bride Show.- Na wszystkich będą prezentowane polskie firmy, a na kilku z nich będą przygotowywane również polskie stoiska narodowe. Część z nich skorzysta z finansowania z programu „Go to Brand - Expo” - przyznaje Krzysztof Drynda.Wskazuje, że merytorycznym uzupełnieniem tych działań będą przygotowywane przez Agencję raporty branżowe, które dla polskich przedsiębiorców będą mapą szans biznesowych w ZEA i regionie.- To oczywiście szansa na przyspieszenie rozwoju, pokonanie słabości czy elementów, które wynikają z kryzysu wywołanego pandemią - zauważa Adam Pawłowicz.Według niego, region Zatoki Perskiej jest sam w sobie niezwykle ciekawy, bardzo perspektywiczny i stwarza ogromne możliwości dla polskich firm.- Ostatnio pojawiły się doniesienia, jak wiele różnego typu przedsięwzięć biznesowych chce ściągnąć do siebie Arabia Saudyjska. To na pewno region niezwykle zamożny, który bardzo mocno w tej chwili stawia na przenoszenie do siebie różnego typu centrów - zarówno usług, jak i produkcji; polskie firmy mogą w tym procesie uczestniczyć, lokując w bardzo bogatym, zamożnym regionie inwestycje czy nawiązując kontrakty handlowe - ocenia Adam Pawłowicz. - To jeden z rynków, gdzie najwięcej się w tej chwili wznosi nowych budynków, powstają przedsiębiorstwa produkcyjne... I z tego punktu widzenia uważam, że to dla polskich firm duża szansa, bo nasza obecność w tym regionie pozostaje dotychczas relatywnie bardzo niewielka.Krzysztof Drynda nawiązuje zaś do jednego z głównych narzędzi wsparcia, jakim dla mających się wystawiać w Dubaju przedsiębiorców jest program wspierający promocje polskiej gospodarki. Rodzime firmy korzystają z pochodzącego z niego dofinansowania także przy innych okazjach.- Dobiegł końca nabór do programu „Go to Brand - Expo”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wiemy, że tegoroczna edycja cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem niż ubiegłoroczna - relacjonuje nowy prezes PAIiH. – To pokazuje, że polscy przedsiębiorcy wciąż dostrzegają dużą wartość w uczestnictwie w imprezach targowych.Podkreśla, że już teraz targi branżowe na terenie ZEA odbywają się w formule stacjonarnej, a gospodarze Expo dobrze radzą sobie z redukcją zachorowań i zapewnieniem bezpieczeństwa.- Biorąc jednak pod uwagę zmienność sytuacji, mechanizm programu „Go to Brand - Expo 2020” zakłada daleko idącą elastyczność, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania w ramach ubiegłorocznej edycji - wyjaśnia Krzysztof Drynda.- Wszyscy głęboko wierzymy, że już niebawem wrócimy do bezpośrednich relacji z naszymi międzynarodowymi partnerami, bo w kontaktach handlowych komunikatory nie zastąpią spotkań z ludźmi. Przecież produkty, usługi i innowacje poznajemy głównie przez bezpośrednie relacje z tymi, którzy je tworzą - deklaruje prezes PAIiH, nawiązując do możliwości, jakie dają gospodarcze imprezy, podczas których przedsiębiorcy mogą bezpośrednio spotkać się z potencjalnymi kontrahentami.Uważa, że obecność na wystawach gospodarczych, co do zasady, powinna być elementem większej całości.- Expo to zatem albo kulminacja/szczęśliwy finisz realizowanej strategii w danym czasie albo odwrotnie - inauguracja mocniejszej promocji, obecności w danym regionie – tłumaczy nowy prezes PAIiH.Dla niego Expo to również ważne ogniwo w budowaniu odpowiedniego przekazu o polskich przedsiębiorcach za granicą. A jako kraj - uważa Krzysztof Drynda - mamy ciekawą historię prezentowania się na takich wydarzeniach.- Biznes to - w dużej mierze - relacje, a wystawa to fantastyczny pretekst do ich nawiązania. Właśnie podczas takich wydarzeń możemy pokazać się jako kraj w pełni, kompleksowo – zaznacza.Zdaniem Adama Pawłowicza, samo Expo już jednak od dawna nie jest imprezą, która prezentuje jakieś konkretne firmy czy osiągnięcia biznesowe.- Bardziej jest miejscem, gdzie poszczególne kraje pokazują się jako marka. Marka, która konkuruje z innymi markami, innymi krajami o uwagę światowej publiczności - tłumaczy były prezes PAIZ i dodaje: - Z tego punktu widzenia jest bardzo użytecznym narzędziem promocji kraju jako „marki parasolowej”, która obejmuje różne obszary życia - jak turystyka, gospodarka, kultura etc.Dla polskich przedsiębiorców swoistym centrum będzie przygotowany przez PAIiH obiekt prezentujący osiągnięcia naszego kraju w różnych obszarach. Przyjmie on też wszystkich zainteresowanych polskimi ofertami chętnych.- Koszt pawilonu wynosi ok. 40 mln zł. Szacujemy, że budowa Pawilonu Polski została ukończona w 65 proc. Latem - wraz z ekspozycją - zostanie on oddany do użytku. Na fasadzie pojawiła się już charakterystyczna elewacja, która jest architektoniczną wizytówką naszego Pawilonu... – podsumowuje.Expo 2020 - wbrew nazwie sugerującej, że chodzi o ubiegły rok - rozpocznie się w Dubaju 1 października 2021 i potrwa do 31 marca 2022 roku. Impreza miała pierwotnie otworzyć się 20 października 2020, jednak jej organizatorzy zmienili datę jej rozpoczęcia przez pandemię.Będzie to pierwsze Expo w krajach Bliskiego Wschodu. Hasło przewodnie? „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Ma ją odwiedzić 25 milionów osób,Polska Agencja Inwestycji i Handlu odpowiada za organizację polskiej części Expo 2020.