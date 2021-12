Od startu Expo w Dubaju polski pawilon odwiedziło 335 tys. osób – poinformował w Komisarz Generalny sekcji polskiej Adrian Malinowski. Wiceszef PAIH Grzegorz Słomkowski dodał, że Polska chce wykorzystać Expo do promocji polskich przedsiębiorców, nie tylko w państwach arabskich.

Komisarz Generalny sekcji polskiej EXPO 2020 Dubai Adrian Malinowski przekazał na niedzielnej konferencji prasowej w Dubaju, że od 1 października, czyli od startu Wystawy Światowej polski pawilon odwiedziło już 335 tys. gości.

"To bardzo dobry wynik. Goście którzy nas odwiedzają podkreślają, że dowiedzieli się zupełnie nowych rzeczy o Polsce, widzą naszą kreatywność, przedsiębiorczość, gościnność" - podkreślił Malinowski.

Przewodnie hasło polskiej obecności na Expo to: Poland. Creativity inspired by nature".

Malinowski zwrócił uwagę, że zbliżają się dwa kulminacyjne momenty dla polskiej delegacji. W poniedziałek odbędzie się Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które może zgromadzić nawet blisko 1 tys. uczestników. Kolejnego dnia, czyli we wtorek, na Expo będzie Dzień Polski, podczas którego nasz kraj zaprezentuje się szerokiemu gronu międzynarodowej publiczności zwiedzającej Wystawę Światową.

Odnosząc się do kwestii gospodarczych, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zauwazył, że będą one podzielone będzie na dwie "ścieżki" - promocja i eksport oraz możliwości inwestycyjne.

Poinformował też, że podczas Forum Gospodarczego podpisane zostaną umowy dwustronne między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskim, m.in.: pomiędzy PAIH a Dubai Multi Commodities Centre, PAIH a Dubai Global Connect, KUKE a Etihad Credit Insurance, a także pomiędzy Polish Chamber of Commerce a Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry.

Mówiąc o umowie z Dubai Global Connect wyjaśnił, że arabski partner chce stworzyć hub handlowy, który miały byzasięg 8 tys. km, do którego mogłyby mieć dostęp także i polskie firmy.

Przedstawiciel PAIH pytany o rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich podkreślił, że jego specyfiką jest ogromna konkurencyjność. "Oni mają wszystko, my możemy zdobywać go unikalnością naszej oferty, innowacyjnością, jakością produktów. Dlatego też chcemy je promować" - powiedział.

Słomkowski wskazał, że obecnie na rynku ZEA najbardziej znane polskie produkty, to meble czy galanteria skórzana. Ocenił, że z powodzeniem mogą też konkurować polskie firmy IT czy ICT.

Komisarz generalny sekcji polskiej Adrian Malinowski dodał, że polska delegacja na Expo po nowym roku będzie wspierać również polskie firmy z branży gamingowej.

Według Przedstawiciela PAIH ZEA, a w szczególności Dubaj jest też bramą dla całej Afryki. "Dubaj ma bardzo duże doświadczenie w tej sprawie, szczególnie odnośnie ryzyk. Liczymy, że będzie to kolejne otwarcie dla polskich firm" - wskazał.

Dlatego też w ramach programu gospodarczego Polski na Expo 2020 Dubai będzie Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 23 lutego 2022 r.

Słomkowski przyznał, że obecne obroty handlowe z ZEA czy Afryką nie są duże, ale rolą PAIH jest wychodzenie też na bardziej nieznane i perspektywiczne rynki i ułatwianie polskim firmom dotarcie do nich.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to federacja siedmiu Emiratów. Liczba ludności wynosi 9,5 mln, PKB 421 429 mln USD, wzrost PKB to 3,6% (2,5% przewidywany wzrost na 2021 r.). Wartość polsko-emirackiej wymiany handlowej w 2020 r. wyniósła 725,9 mln USD, z czego 615,7 mln USD to wartość polskiego eksportu do ZEA.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl