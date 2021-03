EY: 57 proc. polskich firm przyspieszyło transformację cyfrową w czasie pandemii

57 proc. polskich firm przyspieszyło transformację cyfrową w czasie pandemii - wynika z opublikowanego w środę badania EY. Dodano, że 77 proc. widzi w niej szansę na zwiększenie efektywności.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez EY Polska, transformacja cyfrowa przyspieszyła w czasie pandemii w ponad połowie firm. 27 proc. badanych przedsiębiorstw przyznaje wręcz, że zostało zmotywowanych do działania w tym obszarze wyłącznie przez pandemię. W 8 proc. spółek transformacja cyfrowa na skutek pandemii spowolniła, a w 1 proc. przedsiębiorstw proces z tego powodu się zatrzymał. W około jednej trzeciej badanych firm (32 proc.) pandemia nie miała żadnego wpływu na transformację cyfrową.

"Firmy, które w ostatnim roku szybko zareagowały na sytuację związaną pandemią i przeprowadziły transformację, nie tylko zdobyły nowych klientów i zwiększyły przychody, ale znacząco poszerzyły skalę działalności, zyskując przewagę konkurencyjną" - mówi cytowany w informacji partner w dziale doradztwa biznesowego oraz lider doradztwa technologicznego w EY Michał Kopyt.

Przypomniał, że przedsiębiorstwa zostały zmuszone do natychmiastowego działania za sprawą lockdownów i przeniesienia w dużej mierze pracy z biur do domów. "Okazało się, że narzędzia i rozwiązania, których implementacja rozplanowana była na lata, musiały zostać zastosowane niemalże z dnia na dzień. Oczywiście ci, którym się to udało i którzy mogli sobie na to pozwolić, dziś mogą mówić o sukcesie. Ci, którzy z różnych powodów nie weszli na ścieżkę transformacyjną w ostatnich kilkunastu miesiącach, będą jednak musieli nadrobić stracony czas i dystans dzielący ich do bardziej ucyfrowionej konkurencji" - wskazał Kopyt. Dodał, że powrotu do dawnej normalności raczej nie będzie.

W badaniu EY napisano, że niezależnie od zaawansowania procesów transformacji cyfrowej, zdecydowana większość ankietowanych (aż 91 proc.) dostrzega potencjał z nią związany. Upatrują w niej przede wszystkim szans na zwiększenie efektywności (77 proc.), traktują jako odpowiedź na potrzeby klientów (61 proc.) i sposób na redukcję kosztów (60 proc.). Dla 53 proc. respondentów transformacja cyfrowa to z kolei możliwość rozwoju, a jeden na pięciu ankietowanych uznaje, że to szansa na nadrobienie zaległości.

Z badania wynika, że dla 27 proc. przedsiębiorstw transformacja cyfrowa to przede wszystkim inwestycja w technologię. Nieznacznie mniejszy odsetek (25 proc.) deklaruje, że "to proces przemian w firmie, wykraczający poza rozwiązania technologiczne". W sumie - jak wskazano - ponad połowa badanych (55 proc.) twierdzi, że transformacja cyfrowa jest częścią strategii, ale 36 proc. wprowadza ją w odpowiedzi na bieżące problemy. Dodano, że w 5 proc. firm zmiany narzucane są przez czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, a 4 proc. wprowadza je, gdy na rynku pojawią się ciekawe rozwiązania.

"Blisko 80 proc. badanych firm nadaje transformacji cyfrowej wysoki lub średni priorytet, ale wyniki naszego badania pokazują jak w soczewce, że podejście do transformacji cyfrowej w polskich firmach jest spolaryzowane i w każdym przedsiębiorstwie może oznaczać zupełnie co innego" - wskazał Kopyt.

Przedstawiciel EY dodał, że duża grupa firm uważa, że to jedynie inwestycja w technologię, ale są też tacy, którzy deklarują, że jest ona dla nich etapem całościowym i wielopłaszczyznowym zmian. "Niezależnie od tego, w której są grupie, niemal wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że generuje ona dla firmy potencjał, choć zdają sobie sprawę z tego, że do jej przeprowadzenia konieczna będzie zmiana dotychczasowego sposobu myślenia" - doprecyzował.

Zapytani o to, jakie rozwiązania w związku z transformacją cyfrową wdrożono, respondenci najczęściej wskazywali na: zakup sprzętu lub infrastruktury, wdrożenie bazy danych, narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa czy przeniesienie procesów do chmury. Zdecydowanie najmniejszą popularnością - wynika z badania - cieszą się narzędzia analityczne dla Big Data i systemy przewidujące, a także rozwiązania z zakresu marketing automation.

Napisano, że w kolejnych miesiącach firmy nadal chcą skupiać się przede wszystkim na zakupie sprzętu, mniej będą się natomiast koncentrować na wdrażaniu bazy danych. Część przedsiębiorstw (17 proc.) nie zamierza w najbliższym roku bądź półtora wdrażać żadnego nowego rozwiązania w ramach transformacji cyfrowej.

Wskazano, że w firmach, które decydują się na przeprowadzenie cyfrowej transformacji, najbardziej dynamiczną przemianę przechodzą działy księgowości, sprzedaży i obsługi klienta. "Zaskakujące w tym zestawieniu jest postrzeganie procesów administracyjnych jako najmniej istotnych z punktu widzenia kolejności obszarów, w których wdrażane są rozwiązania transformacji cyfrowej" - dodano.

Zaznaczono że tylko 13 proc. respondentów nie zidentyfikowało żadnych barier przy wprowadzaniu rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej. Ponad jedna trzecia wskazała, że jedną z głównych barier są zbyt wysokie koszty, a ok. jedna czwarta spółek musi "stawić czoła obawom pracowników przed zmianą, jedna na cztery firmy mierzy się z brakiem kompetencji lub zasobów".

Dodano, że wciąż dla wielu przedsiębiorstw problemem pozostaje brak odpowiedniej strategii, kultury organizacyjnej nastawionej na wdrażanie innowacji, brak lidera gotowego do przeprowadzenia zmian (14 proc.), a nawet obawy zarządu przed zmianą.

Badanie "Transformacja cyfrowa firm 2020" zostało zrealizowane przez CubeResearch metodą CATI i CAWI pod koniec października 2020 r. na próbie 989 respondentów. Połowa ankietowanych zajmuje pozycję kierownika bądź szefa działu, najczęściej: IT, finansów, HR i sprzedaży. 24 proc. pełni stanowisko członka zarządu bądź dyrektora, a jedna piąta jest właścicielem bądź współwłaścicielem badanej firmy. Tylko 6 proc. respondentów pracuje na niższym stanowisku.

