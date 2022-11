EY: oczekiwania inwestorów i firm dot. ESG się rozmijają

Badanie EY wykazało, że ok. 4/5 inwestorów twierdzi, że firmy powinny rozwijać rozwiązania związane z ESG, nawet kosztem krótkoterminowych zysków. Tak jednak twierdzi nieco ponad połowa firm. Dodano, że inwestorzy z coraz większym sceptycyzmem podchodzą też do eko raportów firm.

ESG to strategia firm obejmująca dbałość o środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny.

EY opublikował w środę wyniki międzynarodowego badania "Global Corporate Reporting Survey", z których wynika, że 78 proc. podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie finansowania uważa, że przedsiębiorstwa powinny realizować inwestycje w obszarach związanych z ESG odpowiadające ich biznesowej aktywności, nawet jeśli będzie się to wiązać ze zmniejszeniem ich krótkoterminowych zysków. Równocześnie taki pogląd podziela 55 proc. organizacji. Ponad połowa firm (53 proc.) firm uważa, że ich wysiłki w tworzeniu długofalowej wartości są utrudnione właśnie przez presję ze strony inwestorów na osiąganie zysków w krótszym horyzoncie czasowym.

W badaniu dodano, że 20 proc. firm wskazało, że podmioty udzielające finansowania są obojętne na długoterminowe inwestycje, również te związane ze zrównoważonym rozwojem. Z kolei 80 proc. inwestorów twierdzi, że to firmy mają często problemy z odpowiednim uzasadnieniem swoich długofalowych zielonych planów rozwojowych.

Partner w EY Polska i lider grupy ds. raportowania ESG Rafał Hummel zwraca uwagę, że tak firmy jak i inwestorzy widzą, że świat nie ma innego wyjścia i będzie zmierzał w "zielonym" kierunku. "Organizacje, które nie wprowadzają zrównoważonych usprawnień już mają, a będą miały znacznie większe, problemy w pozyskiwaniu funduszy na rozwój. Należy jednak pamiętać, że inwestorzy coraz powszechniej patrzą na cały obszar ESG, a nie tylko kwestie środowiskowe. Sprawia to, że podejmowane działania nie zawsze muszą być skorelowane bezpośrednio tylko ze znaczącymi kwotami. Nawet inwestycje zmierzające do zmniejszenia śladu węglowego nie mogą być realizowane nie zadbawszy o takie aspekty jak równość płac czy uzależnienie premii dla członków zarządów od osiągania realnych celów środowiskowych" - wskazał.

Badanie EY wykazało, że rośnie sceptycyzm inwestorów dotyczący działań przedsiębiorstw w ujawnianiu podejmowanych zrównoważonych działań. "Niemal wszyscy ankietowani inwestorzy (99 proc.) twierdzą, że raportowanie dot. ESG ma dla nich kluczowe znaczenie w procesie decyzyjnym. Równocześnie aż 76 proc. zaznacza, że firmy bardzo selektywnie dzielą się informacjami, a 88 proc. że organizacje pokazują wyłącznie dane, do których ujawnienia są zmuszane. W efekcie aż 74 proc. inwestorów przy analizie danych przedstawia rygorystyczne i strukturalne podejście. Dla porównania - w 2018 roku ten odsetek wynosił tylko 32 proc." - wyjaśnił audytor.

EY zwraca uwagę, że rodzi to obawy dotyczące procesu tzw. greenwashingu, co też sugerują dalsze wyniki badania. "Jedynie 54 proc. ankietowanych firm potwierdza, że przedstawia inwestorom odpowiednie informacje związane ze swoją aktywnością w obszarze zrównoważonego rozwoju. Co więcej, aż 41 proc. ankietowanych osób, odpowiedzialnych za finanse w firmach, wskazuje, że obecne raportowanie ESG jest na poziomie zbyt niskim, aby pozytywnie przejść audyt na poziomie tzw. racjonalnego zapewnienia, będącego od lat standardem w przypadku badania sprawozdań finansowych" - podkreślono.

Dyrektor w grupie ds. raportowania ESG w dziale Audytu EY Polska Tomasz Michalak zaznaczył, że obecnie każdy biznes chce być określany jako zrównoważony.

"Nie każdy jednak podjął odpowiednie działania lub nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Może to się negatywnie przełożyć na możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania lub zdobycia i utrzymania klientów poważnie traktujących kwestie ESG i stawiających wysokie wymagania partnerom biznesowym w łańcuchach dostaw. Stanowi to pokusę do stosowania nadinterpretacji danych lub wręcz ich zatajania, czyli procesu tzw. greenwashingu. W efekcie inwestorzy z coraz większym sceptycyzmem patrzą na dane dostarczane przez firmy, a często przed podjęciem kluczowych decyzji zlecają niezależny audyt i korzystają z rozwiązań oferowanych przez sztuczną inteligencję" - dodał.

Firma EY podkreśliła, że wyniki badania wskazują też na słabość obecnych systemów raportowania. Zarówno według firm jak i inwestorów obszar ESG powinien być też wydzielony ze standardowych sprawozdań finansowych.

Cytowany wcześniej Hummel zauważył, że zielony audyt stoi u progu rewolucji. Przypomniał, że już za 2025 rok wszystkie duże firmy działające w UE będą objęte obowiązkiem raportowania wskaźników ESG opartych o tworzone obecnie Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Rok wcześniej taki obowiązek będą miały spółki giełdowe.

"Nie mam jednak wątpliwości, że firmy które będą czekały do tego momentu, już na kilkadziesiąt miesięcy przed wejściem przepisów w życie znajdą się w znacznie mniej korzystnym położeniu biznesowym. Inwestorzy już dzisiaj oczekują bowiem od biznesu jak największej transparentności. Przedsiębiorstwa dzielące się szczątkowymi informacjami będą miały coraz większe trudności w utrzymaniu zaufania inwestorów, zdobywaniu zewnętrznego finansowania oraz sprostaniu wymogom swoich coraz bardziej świadomych w tych kwestiach klientów" - podsumował Hummel.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl