EY: odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój wśród kluczowych wyzwań dla banków

Odpowiedzialność społeczna, zrównoważony rozwój, czy ryzyka geopolityczne i fragmentacja przepisów to jedne z kluczowych wyzwań dla banków i regulatorów w 2022 roku - wynika z analizy firmy doradczej EY.

Według ekspertów EY, na sektor bankowy wpływa coraz więcej zewnętrznych czynników, co wymaga silniejszej koordynacji, harmonizacji i optymalizacji procesów. "W 2022 roku siedem obszarów, na których regulatorzy oraz banki powinny się skoncentrować z powodu rosnącego zakresu i zwiększonego tempa transformacji" - wskazali.

W ocenie EY, jednym z kluczowych obszarów jest szeroko rozumiana odpowiedzialność społeczna. "Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki jest przedmiotem rosnącego zainteresowania inwestorów, klientów i pracowników. W rezultacie regulatorzy skupiają się bardziej na agendzie społecznej firm i wykorzystują ją do rozwijania programów społecznych rządu" - wskazali.

Zwrócili uwagę, że na razie nie ma jednolitych, globalnych standardów określających sposób, w jaki firmy powinny zgłaszać społeczne elementy swojej działalności. Prace nad zaoferowaniem im odpowiednich narzędzi trwają.

Zrównoważony rozwój jako fundamentalny element strategii to kolejny obszar, na którym - według EY - regulatorzy oraz banki powinny się skoncentrować.

Jak zauważono, mimo że zmiany klimatyczne stają się coraz poważniejsze, wciąż nie ma globalnego porozumienia co do tego, jakie informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz inne kwestie niefinansowe powinny być ujawniane przez firmy, zarówno w odniesieniu do własnych operacji, jak i klientów.

W ocenie ekspertów EY, poza ujawnianiem informacji o produktach, zarządzanie ryzykiem musi zintegrować kwestie związane z klimatem, informacjami pozafinansowymi oraz kontrolą z już istniejącą strukturą ryzyka finansowego. "Patrząc szerzej, przedsiębiorstwa powinny uwzględniać emisje ze Scope 3 (czyli klientów i dostawców) oraz umacniać umiejętności modelowania wpływu zmian klimatycznych na różne scenariusze" - wskazali.

Wskazali ponadto m.in. na transformację cyfrową oraz ryzyko geopolityczne i fragmentację przepisów. Jak podkreślili, zagrożenia geopolityczne i fragmentacja przepisów powodują większy poziom skomplikowania działalności globalnych firm. Wskazano, że napięcia między USA a Chinami, dążenie UE do strategicznej autonomii oraz rosnący nacjonalizm i protekcjonizm na wielu rynkach powodują fragmentację przepisów.

Inny temat, ma który zwrócono uwagę w raporcie to branżowa infrastruktura. "Liczne zagrożenia, w tym cybernetyczne i fizyczne, pojawiają się coraz częściej, z coraz większą siłą i zasięgiem. Wystawiają na próbę zdolność operacyjną firm i wymuszają większą kontrolę nadzorczą. A biorąc pod uwagę rozwój outsourcingu i ekosystemu struktur biznesowych są wyjątkowo poważnym wyzwaniem" - napisano.

Kolejne wyzwanie dotyczy konieczności zwiększenia odporności i elastyczności branży. Wskazano, że nowe regulacje będą napędzać niektóre z tych zmian, ale także reagować na inne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl