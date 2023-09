Fabrity Holding liczy na 25-proc. skok tegorocznych przychodów

Fabrity Holding (dawne K2 ) szacuje tegoroczny wzrost przychodów o około 25 proc. Sprzedaż spółek zależnych, z branży marketingowej, powinna nastąpić jeszcze w tym roku.

Fabrity Holding, do sierpnia funkcjonujące pod nazwą K2, w I półroczu poprawiło swoje przychody, jednak nie poszły za tym zyski.

Spółka pracuje nad licznymi projektami, w tym dotyczącym PerfectBota wykorzystującego technologię AI. Komercjalizacja planowana jest w IV kw. 2023 r.

Sprzedaż spółek związanych z branżą marketingową powinna nastąpić jeszcze w tym roku.

Zarządzający Fabrity Holdingu szacują, że przychody wzrosną w tym roku o około 25 proc.

Spółka programistyczna, wcześniej działająca pod nazwą K2 , w I półroczu wypracowała 31,5 mln zł przychodów, o 26 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) skurczył się natomiast o 11,9 proc. do 3,7 mln zł, a zysk brutto - o 14 proc. do 2,5 mln zł. Co ważne, wspomniane rezultaty wykluczają już firmy z branży marketingowej, czyli zależną Agencję K2 oraz K2 Precise, ponieważ te podmioty zakwalifikowano jako aktywa gotowe do sprzedaży. Transakcje powinny dojść do skutku do końca tego roku.

Osłabienie złotego wpłynęło na osłabienie wyników

Za spadek rezultatów odpowiadało m.in. umocnienie w II kw. euro względem złotego oraz harmonogram projektów. - Była to sytuacja jedynie przejściowa, a na drugie półrocze spodziewamy się wyraźnego wzrostu generowanych wyników. Zatrudniamy około 220 osób, a wszyscy są zaangażowani w poszczególne projekty, nie ponosimy kosztów tzw. ławki, czyli specjalistów bez przydzielonych zadań. To pokazuje nasze przewagi i siłę biznesową, nawet w sytuacji spowolnienia rynku software-development - komentuje Tomasz Burczyński, wiceprezes Fabrity Holdingu.

Warto dodać, że spółka pracuje także nad komercjalizacją PerfectBota, czyli oprogramowania wspierającego obsługę klienta na platformach e-commerce. Co ciekawe, nowe rozwiązanie wykorzystywać ma technologię AI. Pierwsze testy już trwają, a biorą w nich udział klienci m.in. z USA, Kanady czy Wielkiej Brytanii. Rozpoczęcie komercjalizacji planowane jest na IV kw.

Mimo trudnego otoczenia rynkowego, II półrocze zapowiada się dobrze

Choć I półrocze naznaczone było m.in. osłabieniem się rodzimej waluty czy trudnościami z pozyskiwaniem nowych klientów, co mocno uderzyło w biznes programistyczny, to II półrocze powinno przynieść w tej kwestii znaczącą poprawę. - Dziś nasz wzrost przychodów bezpiecznie szacujemy w przedziale 20-25 proc. - dodaje Burczyński.

Fabrity Holding notowane jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 r. Największy pakiet ponad 26 proc. walorów posiada podmiot o nazwie IPO30 Unipessoal LDA. Oprócz tego znaczące pakiety informatycznej spółki należą m.in. do byłego prezesa Janusza Żebrowskiego oraz AgioFunds TFI.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl