Fabryka Broni "Łucznik" z wyróżnieniem specjalnym w konkursie "Lider Bezpieczeństwa Państwa 2022"

Fabryka Broni "Łucznik" otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie "Lider Bezpieczeństwa Państwa 2022" podczas odbywającego się w Kielcach 30. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego - poinformował w czwartek dział marketingu i komunikacji radomskiej fabryki.

"Łucznik" został uhonorowana wyróżnieniem w kategorii "Innowacyjny produkt". "Kapituła doceniła produkowane przez Fabrykę Broni karabinek w bezkolbowym układzie konstrukcyjnym (bull pup) MSBS GROT B16 oraz subkarabinek w kolbowym układzie konstrukcyjnym MSBS GROT C10 zasilany amunicją 5,56 x 45 mm NATO" - przekazała kierownik działu marketingu i komunikacji Aleksandra Odziemkowska.

Cytowany w komunikacie prasowym prezes "Łucznika" Wojciech Arndt podkreślił, że to wyjątkowe i prestiżowe wyróżnienie dla całego zakładu, dla konstruktorów i dla wszystkich pracowników, dzięki którym fabryka tworzy produkty najwyższej jakości.

"Produkowane przez nas karabinki w bezkolbowym układzie konstrukcyjnym (bull-pup) MSBS GROT B16 oraz subkarabinki w kolbowym układzie konstrukcyjnym MSBS GROT C10 powstały w ramach projektu rozwojowego Wojska Polskiego - polskich konstruktorów i technologów Fabryki Broni we współpracy z najwybitniejszymi ekspertami Wojskowej Akademii Technicznej" - zauważył prezes. Dodał, że to pierwsze po II wojnie światowej, zaprojektowane w Polsce konstrukcje tego typu, wdrożone do seryjnej produkcji w polskim przemyśle zbrojeniowym. "Z tego wynika ich olbrzymie znaczenie dla obronności naszego kraju. Dlatego z dumą odbieramy Wyróżnienia Specjalne dla naszych konstrukcji w konkursie +Lider Bezpieczeństwa Państwa 2022+"- stwierdził Arndt.

Rodzina karabinków MSBS GROT powstała w ramach wojskowego projektu TYTAN. Broń została zaprezentowana po raz pierwszy w przeddzień Święta Wojska Polskiego w 2012 r. Konstrukcja pozwala na szybką zmianę kluczowych modułów, takich jak moduł lufy ze zintegrowaną komorą gazową, mechanizm spustowy, moduł granatnik i kolba. Dzięki czemu można szybko dostosować broń dla konkretnego odbiorcy i konkretnych potrzeb. Te wszystkie cechy można osiągnąć zarówno w układzie klasycznym i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły w skład uzbrojenia Wojska Polskiego w 2017 roku.

Nagrody w konkursie "Lider Bezpieczeństwa Państwa" przyznawane są przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Dziesiątą edycję konkursu swoim patronatem objął prezydent Andrzej Duda. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej oraz Dowództwa Sił Zbrojnych RP. Celem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność na rzecz służb mundurowych za wkład i osiągnięcia w zakresie wspierania szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Udział biorą w nim przedsiębiorstwa i instytucje, które wyróżniły się w zakresie wyrobów i technologii przeznaczonych dla służb mundurowych w bieżącym roku.

