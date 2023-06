Fabryka Intela k. Wrocławia z zakładami w Irlandii i Niemczech stworzy łańcuch dostaw półprzewodnikowych układów scalonych

Fabryka Intela, która ma powstać koło Wrocławia, w połączeniu z zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz planowanym zakładem Intela w Magdeburgu w Niemczech, stworzy pierwszy w Europie kompleksowy łańcuch dostaw w produkcji półprzewodnikowych układów scalonych – podał Intel.

Firma Intel poinformował w piątek, że wybrała na lokalizację swojego nowego, zaawansowanego technologicznie zakładu integracji i testowania półprzewodników Miękinię, w okolicach Wrocławia. Planowana inwestycja o łącznej wartości sięgającej 4,6 mld dol. pozwoli stworzyć 2000 miejsc pracy w firmie Intel oraz tysiące powiązanych stanowisk u dostawców, a także tymczasowe zatrudnienie podczas prac budowlanych.

Intel podał, że nowa fabryka w okolicach Wrocławia w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu (Niemcy), pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych. "Będzie to również katalizator dla dodatkowych inwestycji w ekosystem i innowacje w Polsce i całej Unii Europejskiej" - wskazano.

Jak wyjaśniono w komunikacie Intela, zakłady produkcji wafli krzemowych wytwarzają chipy na waflach krzemowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów chemicznych, mechanicznych i optycznych. "Następnie gotowe wafle krzemowe są wysyłane do zakładów integracyjnych i testowych, takich jak ten planowany w okolicach Wrocławia, w których są one rozcinane na pojedyncze chipy, integrowane w ramach produktów końcowych i testowane pod kątem wydajności i jakości" - podkreślono.

Gotowe układy scalone są później wysyłane do klientów. Fabryka, która ma powstać w Miękini na Dolnym Śląsku, poza integracją gotowych wafli krzemowych, będzie również mógł również odbierać gotowe pojedyncze układy scalone, a następnie integrować je w produkty końcowe. "Zakład będzie mógł przyjmować i przetwarzać wafle krzemowe i układy scalone od Intela, Intel Foundry Services lub pochodzące z innych firm" - podano.

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. W Polsce Intel obecny jest od 30 lat.

