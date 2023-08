Fabryki stoją, firmy zwalniają. Ta branża jest na skraju bankructwa i apeluje do premiera

Przedstawiciele sektora drzewnego apelują do Mateusza Morawieckiego o interwencję w sprawie zasad sprzedaży surowca drzewnego z lasów należących do Skarbu Państwa.

Przedsiębiorcy sektora drzewnego w liście do premiera podnoszą, że wprowadzone przez Lasy Państwowe zasady, nastawione na generowanie jak największych zysków, skutkują dramatyczną sytuacją polskich firm.

Autorzy listu wskazują na utratę konkurencyjności towarów produkowanych przez polskie firmy, na którą największy wpływ ma cena surowca drzewnego z lasów państwowych, kluczowego w koszcie wytworzenia.

Już teraz firmy zmuszone są do redukcji zatrudnienia na poziomie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy, a w najbliższych tygodniach spodziewane są dalsze, jeszcze większe zwolnienia.

W ocenie przedsiębiorców wprowadzone przez Lasy Państwowe zasady, nastawione na generowanie jak największych zysków, skutkują dramatyczną sytuacją polskich firm.

Przedstawiciele sektora drzewnego alarmują, że największe fabryki z branży po raz pierwszy w swojej historii zatrzymują ciągi technologiczne na wielotygodniowe przestoje ze względu na brak możliwości sprzedaży swoich wyrobów. Brak zamówień i widmo upadłości dotykają również wiele małych i średnich firm.

Redukcja zatrudnienia na poziomie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy

„Trudną sytuację ilustrują dramatyczne spadki sprzedaży wyrobów we wszystkich sektorach związanych z przerobem drewna oraz radykalne obniżanie marży produkcyjnej. Już teraz firmy zmuszone są do redukcji zatrudnienia na poziomie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. W najbliższych tygodniach spodziewane są dalsze, zwielokrotnione zwolnienia pracowników” – piszą w liście otwartym do premiera Mateusza Morawickiego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy sektora wskazują na utratę konkurencyjności towarów produkowanych przez polskie firmy, na którą największy wpływ ma cena surowca drzewnego z lasów państwowych, kluczowego w koszcie wytworzenia.

„Obecnie mamy najdroższe drewno w Europie, dodatkowo jest ono pozbawiane systematycznie certyfikacji FSC, która dla wielu firm jest niezbędna dla zachowania sprzedaży na rynkach eksportowych” – zwracają uwagę w liście przedstawiciele sektora.

Co powinno być atutem, jest największą bolączką

„Jako jedyni w Europie dysponujemy lasami, które w większości są własnością Skarbu Państwa. Powinno nas to chronić i wyróżniać, a jest zupełnie odwrotnie. Obecne działania Lasów Państwowych, o czym mówi się wprost na spotkaniach z Dyrekcją Generalną LP, są nakierowane na maksymalizację cen sprzedaży. Dla LP bez znaczenia jest, czy drewno będzie spalone czy wyeksportowane, liczy się zysk. Skutki możemy już zaobserwować w postaci braku miliardowych wpływów do budżetu państwa z tytułu płaconych przez przedsiębiorstwa przerabiające drewno podatków i niepoliczalne koszty społeczne” – piszą przedstawiciele przedsiębiorców.

Na problemach polskich firm zyskują ich zagraniczni konkurenci, którzy przejmują ich klientów.

Propozycje działań naprawczych postulowanych przez przedsiębiorców

Organizacje branżowe proszą premiera o natychmiastową interwencję i decyzje w celu poprawy sytuacji na rynku sprzedaży surowca drzewnego z lasów należących do Skarbu Państwa.

Wśród propozycji działań naprawczych znalazły się:

- Korekta cen sprzedaży surowca na drugie półrocze 2023 r. o minus 20 proc.

- Stworzenie zasad sprzedaży drewna na rok 2024 i lata następne, które będą promować przerób drewna w Polsce.

- Powrót do cen wyjściowych (wywoławczych) z 2021 roku na drewno sprzedawane przez Lasy Państwowe na przetargach. Lasy Państwowe podniosły ceny wywoławcze na drewno sprzedawane w 2023 roku o 40 proc. w stosunku do cen z roku ubiegłego.

- Skuteczny arbitraż przedstawicieli polskiego rządu w celu wypracowania kompromisu w sporze pomiędzy Lasami Państwowymi a FSC International.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl