Faktoring cały czas rośnie

113,8 mld zł - tyle wynosi kwota, na którą polskie firmy faktoringowe sfinansowały w I kwartale tego roku bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po faktoring i przedstawiają do sfinansowania coraz więcej faktur - informuje PZF.

PZF skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce - m.in. 5 banków komercyjnych czy 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania.

Choć, jak podaje PZF, faktoring zwolnił, to nadal rośnie. W pierwszym kwartale tego roku, polscy faktorzy (tj. firmy faktoringowe) sfinansowali bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 113,8 mld zł.

Faktoring w pierwszym kwartale: cały czas wzrost: rozwiązanie proste i wygodne

Tym samym wykupili oni wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 8,4 proc. większej niż w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. Faktury na gotówkę zamieniło 22,4 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 6,4 mln dokumentów płatniczych.

– Przedsiębiorcy poszukujący finansowania stawiają na rozwiązania proste i wygodne. Dlatego coraz chętniej sięgają po faktoring i przedstawiają do sfinansowania coraz więcej faktur. Nasza usługa pozwala błyskawicznie zamienić je na gotówkę. Dzięki swojej prostocie i elastyczności pozostaje najszybciej rozwijającą się usługą finansową - uważa Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Z usług faktoringowych korzystają przede wszystkim firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, czyli przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne. Jak podkreśla PZF, działają one w warunkach zmiennej koniunktury na rynku. Potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki nim mogą szybko i łatwo regulować własne zobowiązania. Mogą też udostępnić kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur. Sięgając po faktoring, podnoszą swoją konkurencyjność w sektorach, w których działają.

- Rynek faktoringu w dalszym ciągu rośnie. Przedsiębiorcy sięgają po faktoring, ponieważ to wygodny sposób na finansowanie działalności. Korzystanie z tej usługi nie wymaga udziału w długotrwałych procesach i wypełniania skomplikowanych wniosków. Dzięki temu firma może elastycznie zarządzać dostępem do gotówki, co w obecnej sytuacji makroekonomicznej jest bardzo istotne - wskazuje Łukasz Ramczewski, wiceprezes PragmaGO, która specjalizuje się w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw.

Faktoring jako forma finansowania - najpopularniejsza wśród firm produkcyjnych i dystrybucyjnych

W największym stopniu, bo w ponad 45 procentach, z faktoringu korzystały podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, a następnie dystrybucją (36,1 proc.), zaś na podium zamyka detal z udziałem 5,1 proc.

- Pomimo obaw i niepewności związanych z wojną w Ukrainie, zmianami w sferze legislacyjno-regulacyjnej, pogarszających się warunków gospodarczych, liczba podmiotów sięgających po faktoring stale rośnie. Dowodzi to zaufania, jakim darzą nas przedsiębiorcy. Doceniają oni, że nasza usługa nieustannie wspiera ich w utrzymywaniu płynności, rozwijaniu biznesu czy poszukiwaniu nowych rynków – twierdzi Konrad Klimek.

W całym 2022 roky polscy faktorzy wykupili wierzytelności w formie faktur na kwotę 460 mld zł

– Faktorzy skutecznie rozwiązują problemy finansowe polskich przedsiębiorców. Coraz więcej odbiorców ich towarów i usług oczekuje faktur z dłuższymi terminami płatności. Dla wielu dostawców jest to główny powód zachwiania płynności finansowej - zauważa Konrad Klimek. Jego zdaniem, to właśnie dzięki faktoringowi mogą zaspokoić oni swoje najpilniejsze potrzeby i na bieżąco regulować zobowiązania, takie jak wypłaty wynagrodzeń, pokrywanie ubezpieczenia społecznego czy wypełnianie obowiązków podatkowych.

- W odróżnieniu od innych form finansowania, faktorzy nie oczekują przedstawienia „twardych” zabezpieczeń. Udzielają finansowania na podstawie wystawionych przez przedsiębiorców faktur. To najprostsza forma dostępu do gotówki i zapobiegania zatorom płatniczym – dodaje przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także 6 podmiotów o statusie partnera. Z oferowanych przez należące do Związku firm korzysta 22,4 tys. przedsiębiorstw.

