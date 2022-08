Faktoring w Polsce rośnie. Takiej dynamiki branża nie zanotowała nigdy wcześniej

Rynek faktoringu w Polsce urósł w pierwszym półroczu tego roku o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jak odnotowuje Polski Związek Faktorów, tak dynamicznego tempa rozwoju branża nigdy jeszcze nie zanotowała.

Z usług faktoringowych korzysta dziś 22,3 tys. krajowych przedsiębiorstw.

Przekazały one do sfinansowania 10,8 mln faktur. Blisko 80 proc. z nich to producenci i dystrybutorzy dóbr i towarów.

Po faktoring sięgają przede wszystkim firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności.

Dynamiczny wzrost faktoringu, z którego korzystają polskie firmy, to już stała tendencja – ocenia Polski Związek Faktorów (PZF), który zsumował wyniki z dwóch pierwszych kwartałów 2022 roku.

Należące do Polskiego Związku Faktorów firmy w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2022 roku nabyły wierzytelności o łącznej wartości 223 mld zł. To aż o 33,2 proc. więcej niż rok temu.

– Obecny rok pod względem rozwoju rynku jest dla naszej branży bardzo udany. Już pierwszy kwartał pokazał, że faktoring jest odporny na kryzys i w cięższych czasach stanowi dla polskich firm pożądaną ofertę - mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Korzystanie przedsiębiorców z faktoringu znajduje odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PZF. Wynika z nich, że blisko połowa przedsiębiorców (44 proc.) dobrze ocenia tę formę finansowania i postrzega ją jako skuteczny sposób na poprawę płynności. W ciągu roku opinie te poprawiły się o 6 punktów procentowych.

- Rynek ten rośnie bardzo szybko, o ponad 33 proc. w ujęciu rocznym. Z badania przeprowadzonego na zlecenie PZF wynika, że z faktoringu obecnie korzysta ok. 14 proc. przedsiębiorców – komentuje Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO. - To niemało, jeśli porównamy te dane do faktoringu w innych krajach. Jest to jednak niższy odsetek w stosunku do korzystających z takich produktów, jak kredyty obrotowe czy ubezpieczenia należności. Te ostatnie są znacznie popularniejsze wśród polskich przedsiębiorców – dodaje.

Jak wskazuje, badanie PZF dotyczy całego rynku, natomiast firma, której jest wiceprezesem, skupia głównie klientów o rocznych obrotach do 5 mln zł (tylko 20 proc. badanych). W pierwszym półroczu 2022 roku dynamika wzrostu w tym segmencie rynku wyniosła rekordowe 62 proc.

Zły prognostyk

Z przedstawionych przez PZF danych wynika, że dziś z usług faktoringowych korzysta 22,3 tys. krajowych przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 10,8 mln faktur. Blisko 80 proc. z nich to producenci i dystrybutorzy dóbr i towarów.

Po faktoring sięgają obecnie przede wszystkim firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności. Jak zwraca uwagę PZF, przedsiębiorcy wskazują na wydłużające się terminy płatności kontrahentów, a tym samym większą skłonność do zapłaty za wcześniejsze otrzymanie gotówki i mniejsze znaczenie ceny przy wyborze faktora na rzecz dostępności finansowania.

Obecne trendy mogą być jednak równocześnie złym prognostykiem, że w dłuższej perspektywie na rynku pojawią się coraz większe zatory płatnicze.

Polski Związek Faktorów zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego m.in. 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Zrzesza także 6 podmiotów o statusie partnera.

