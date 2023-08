Faktury będą tylko elektroniczne. Wielu napawa to strachem

Od 1 lipca 2024 roku zgodnie z prawem przedsiębiorcy będą wystawiać faktury tylko za pośrednictwem krajowego systemu elektronicznych faktur (KSeF). Ma to z jednej strony ułatwić ten proces, a z drugiej zapobiec oszustwom podatkowym. Nie wszyscy są jednak jego entuzjastami.

Krajowy system e-faktur to już istniejąca platforma teleinformatyczna, która umożliwia wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur tzw. ustrukturyzowanych. Chociaż działa już od ponad roku, w tej chwili korzystanie z niej jest dobrowolne.

Zgodnie z planami od 1 lipca 2024 roku każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, będzie musiała stosować fakturowanie elektroniczne - również osoby na jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przepisy w sprawie KSeF czekają już tylko na podpis prezydenta

KSeF będzie oznaczał dokumenty numerem identyfikującym oraz weryfikował poprawność faktur z konkretnym wzorem. Przepisy w tej sprawie już zostały przegłosowane przez Sejm i czekają na podpis prezydenta, a w przypadku rozporządzeń wykonawczych nadal są na etapie uzgodnień.

Niektórych właścicieli firm nieco to przeraża. Eryk Skłodowski, doradca biznesowy i finansowy z Kancelarii Podatkowej Skłodowscy uspakaja jednak, że nie taki diabeł straszny.

- Warto popatrzeć na KSeF jako na coś, co ma nam ułatwić, a nie utrudnić życie. Ma on wyeliminować błędy w rozliczeniach, oszczędzać czas przedsiębiorców i zwalczać oszustwa finansowe. Narzędzie ma być stosowane w celu ułatwienia wymiany faktur między podmiotami gospodarczymi. Wśród innych korzyści znajdują się też: automatyzacja, uporządkowanie dokumentacji i wreszcie ochrona środowiska - przekonuje Skłodowski.

Wielu księgowych obawia się nowego systemu, ale uczyć się go można już teraz

Obawy związane z ksef mają również i księgowi, jednak ponad 55 proc. z nich wierzy, że nowy system może przyspieszyć i zautomatyzować obsługę faktur. Jednocześnie 40 proc. badanych boi się, że KSeF nie będzie funkcjonował prawidłowo, a 26 proc. obawia się trudności w dostosowaniu obecnie wykorzystywanych programów księgowych do współpracy z państwowym systemem faktur elektronicznych.

- Jest na to jedna rada: ćwiczenie, praktyka - przekonuje Eryk Skłodowski, doradzając, by już teraz zacząć się przygotowywać do przejścia na nowy system. A co w przypadku, gdy wystawienie faktury przez KSeF będzie niemożliwe ze względu na awarię sieci lub systemu? Wówczas będzie można wystawić fakturę offline w postaci papierowej i połączyć ją przy pomocy kodu QR z zapisem w bazie krajowego systemu e-faktur.

