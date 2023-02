Fala bankructw firm dopiero się zacznie

Przybywa przedsiębiorstw wnioskujących o restrukturyzację i zarejestrowanych upadłości. Najbardziej zagrożone są branże takie jak: budownictwo, transport, telekomunikacja, maszyny i urządzenia, handel detaliczny, RTV/AGD, motoryzacja i tekstylia.

Kryzys energetyczny, rosnące koszty pracy, surowców i finansowania uderzają w polski biznes, zwiększając jego wydatki. Kończą się też czasy, w których firmy swobodnie mogły przerzucać wzrost swoich kosztów na klientów, a spore zasoby gotówki stanowiły bufor bezpieczeństwa. W tej sytuacji rośnie ryzyko niewypłacalności, co przełoży się na przyrost liczby restrukturyzacji i upadłości - pisze portal Business Insider Polska.

Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zebranych dla redakcji Business Insider Polska przez ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wynika, że w styczniu 2023 r. było niecałe 27,7 tys. wniosków o wyrejestrowanie działalności.

- Rok temu w lutym 2022 r. przeprowadziłem analogiczną kwerendę i wtedy było ich 29 tys. Oznacza to spadek o około 5 proc. rok do roku. Finalne dane z REGON mogą się lekko różnić, w styczniu 2022 r. pokazywały 28,5 tys. zamkniętych firm. Na podstawie tych informacji ciężko doszukiwać się dużego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw - mówi Jakub Rybacki, ekonomista PIE. Dane te dotyczą jednoosobowej działalności gospodarczej.

- Głównie rośnie liczba zamykanych firm budowlanych, co jest bezpośrednio związane z podwyżkami stóp procentowych (i spadkiem aktywności na rynku budownictwa, głównie mieszkaniowego – red.). Częściej problemy mają też firmy transportowe, co jest pewnie skutkiem spowolnienia gospodarczego. Więcej firm zakończyło działalność w gastronomii oraz usługach fryzjerskich – to właśnie tutaj mogą pojawiać się problemy kosztów energii. Takich tendencji nie widać w firmach przemysłowych - wylicza Jakub Rybacki.

Niektóre firmy próbują wydobyć się z problemów, zrestrukturyzować się, porozumieć z wierzycielami i kontynuować działalność. Według Sławomira Greli — prezesa Continuum Restrukturyzacje, najlepszym zobrazowaniem trendu jest tu liczba firm inicjujących tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu (stanowi około 90 proc. wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych).

