Famed Żywiec: wysokie przychody, choć nie ma już zamówień „covidowych”

Przychody netto Famedu Żywiec w I półroczu br. przekroczyły 32 mln zł. Poziom ten został osiągnięty pomimo braku projektów związanych bezpośrednio z pandemią Covid-19, które wcześniej dominowały w portfelu spółki – podały we wtorek służby prasowe firmy.

"To wynik podobny do osiągniętego w I półroczu 2020 r., w szczytowym okresie pierwszej fali Covid-19. Uzyskane przychody były o 3 proc. wyższe niż zakładał przyjęty budżet firmy" - wskazano w komunikacie.

Spółka podała, że z końcem 2020 r. skończyły się zamówienia specjalne związane z pandemią. Zgodnie z oczekiwaniami, pierwsze półrocze pokazało wyraźne przesunięcie sprzedaży: od łóżek szpitalnych w kierunku sprzętu przeznaczonego na blok operacyjny. Jak wskazano w komunikacie, ilość sprzedanych stołów operacyjnych zwiększyła się o jedną trzecią w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Jeszcze bardziej, bo o ponad 50 proc., wzrosła sprzedaż wyposażenia stołów operacyjnych. Więcej sprzedano też produktów przeznaczonych na oddziały ginekologiczne.

"Sprawdza się prognozowany scenariusz, w którym szpitale po okresie pandemii wracają do standardowego doposażania oddziałów. Nie wszystkie placówki medyczne były w stanie doposażyć się w okresie szalejącego Covid-19, co skutkuje uzupełnianiem sprzętu medycznego w tym roku. Również ciągle obecne widmo kolejnej fali koronawirusa skłania szpitale do uzupełniania braków lub wymiany sprzętu na gwarantujący lepszą opiekę nad pacjentami" - ocenił cytowany w komunikacie wiceprezes Famedu Marek Suczyk.

Zdaniem dyrektora finansowego Pawła Tomali, Famed został dotknięty kryzysem wynikającym z zaburzeń wywołanych w jego otoczeniu przez Covid-19, ale spółka poradziła sobie. "Na to niewątpliwie pozytywny wpływ miało szerokie portfolio produktowe oraz fakt, że eksportujemy do ponad 100 krajów. Pozytywnie oceniamy osiągnięte wyniki, a fakt, który warto podkreślić, to dalsza poprawa rentowności firmy. Zarówno na poziomie EBITDA, jak i netto rentowność sprzedaży, przekroczyła nie tylko założenia budżetowe na I połowę 2021 r., ale także rekordowe wyniki za taki okres osiągnięte w 2020 r." - dodał.

Spółka podała zarazem, że zanotowała wzrost sprzedaży w krajach Ameryki Łacińskiej. "Poprzedni rok rozpoczęliśmy od dużych dostaw do Chin, następnie największe zapotrzebowanie odnotowywaliśmy w Europie. Obecnie znaczący wzrost sprzedaży notujemy w krajach Ameryki Łacińskiej, m.in. Boliwii, Chile i Kolumbii" - powiedział Marek Suczyk.

Famed Żywiec specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych technologii i kompleksowych rozwiązań dla sektora medycznego.

