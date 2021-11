Famur z portfelem projektów energetycznych o łącznej mocy 1,4 gigawata

Grupa Famur, która w maju br. ogłosiła strategię tzw. zielonej transformacji, posiada obecnie w energetyce odnawialnej portfel projektów na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy około 1,4 gigawata - wynika z wtorkowej informacji Famuru.

W obszarze zainteresowań Grupy są: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, magazynowanie energii, HVAC (inżynieria sanitarna, m.in. ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), kogeneracja, przesył i dystrybucja energii, opomiarowanie energii (Smart metering) oraz inteligentne sieci (Smart Grid). Jednocześnie Famur chce utrzymać silną pozycję na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych.

We wtorek Grupa Famur podsumowała trzeci kwartał tego roku, w którym jej przychody wyniosły 238 mln zł (spadek wobec trzeciego kwartału 2020 r. o 6 proc.), EBITDA osiągnęła wartość 80 mln zł, a zysk netto 38 mln zł.

"W kolejnych kwartałach można spodziewać się kontynuacji działań zmierzających w kierunku przekształcenia Grupy Famur w holding inwestujący w zieloną transformację, zgodnie z nowymi kierunkami strategicznymi" - poinformowała Grupa. W maju br. ogłosiła kierunki rozwoju, zgodnie z którymi do końca 2024 r. co najmniej 70 proc. jej przychodów ma pochodzić spoza sektora węgla energetycznego.

"W trzecim kwartale 2021 r. kontynuowaliśmy wdrażanie zmodyfikowanych kierunków strategicznych skupiając się na realizacji założeń zmierzających w stronę budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację. Zgodnie z zapowiedziami, konsekwentnie rozwijamy sektor wielkoskalowej fotowoltaiki. Obecnie, zakończyliśmy reorganizację spółek operacyjnych uzyskując docelową strukturę segmentu solarnego, a nasz aktualny, sumaryczny portfel projektów, które znajdują się obecnie na różnym etapie rozwoju, wynosi ok. 1,4 GW, w tym prawie 250 MW projektów z wygraną aukcją w 2019, 2020 i 2021 roku" - poinformował, cytowany w komunikacie, prezes Famuru Mirosław Bendzera.

Dodał, iż Grupa kontynuuje budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 130 MW. "Niemniej, niezależnie od podejmowanych intensywnych działań dywersyfikacyjnych, staramy się utrzymywać silną pozycję na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych" - zapewnił prezes spółki.

W ocenie Bendzery, dynamika zamówień na oferowane przez Grupę Famur urządzenia górnicze w dużym stopniu wynika z obecnych i oczekiwanych globalnych trendów, związanych z wysokimi obecnie cenami węgla i innych surowców energetycznych. O ile w pierwszym półroczu br. przedsiębiorstwa wydobywcze nadal ograniczały lub przesuwały o kolejne miesiące zaplanowane inwestycje, o tyle trzeci kwartał przyniósł ożywienie w tym zakresie.

"W trzecim kwartale nastąpiło znacznie odczuwalne odbicie i poprawa sentymentu inwestycyjnego, szczególnie na rynkach zagranicznych, co widoczne jest we wzroście zapytań ofertowych z krajów, w których działa Grupa Famur, m. in. z Rosji, Chin, USA, Turcji czy Meksyku" - wskazał prezes Famuru.

W trzecim kwartale br. wartość pozyskanych zamówień wyniosła ok. 340 mln zł przychodów, wobec 135 mln zł w drugim kwartale br. i 109 mln zł w pierwszym kwartale. Pozwoliło to zwiększyć wartość łącznego portfela zamówień (rozumianego jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2021 r. do ok. 720 mln zł, względem ok. 530 mln zł na koniec czerwca 2021.

W kolejnych kwartałach Grupa zamierza nadal budować silną pozycję w sektorze odnawialnych źródeł energii, nie tylko w intensywnie rozwijanej obecnie fotowoltaice, ale także w innych obszarach o największym potencjale wzrostu.

Na początku listopada Famur poinformował o wyemitowaniu obligacji o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł. Pozyskane środki trafią na finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji inwestycji, zakwalifikowanych jako tzw. zielone projekty. Grupa opracowała i opublikowała na swojej stronie internetowej tzw. Green Bond Framework, czyli przyjęte zasady "zielonego i zrównoważonego" finansowania. W dokumencie określono cele takiego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane będą środki z przeprowadzonej emisji.

Grupa Famur jest holdingiem dostarczającym rozwiązania dla branż: energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. Długoterminowym celem Grupy jest "wspieranie na różnych polach zielonej transformacji sektora energetycznego". Dominującym akcjonariuszem notowanej na warszawskiej giełdzie spółki jest firma TDJ.

