Fatalne dane z gospodarki. Rekordowe spadki, ale będzie lepiej

Opublikowane w piątek fatalne wyniki sprzedaży detalicznej zakończyły serię publikacji twardych danych z gospodarki za kwiecień. Przyniosły wieści o rekordowym spadku zatrudnienia, tąpnięciu w produkcji i załamaniu sprzedaży. Ekonomiści przekonują, że kwiecień był najgorszym miesiącem i teraz będzie już tylko lepiej. Ale na to, żeby było przynajmniej nieźle, poczekamy dłużej.

Tąpnięcie na rynku pracy

Nieco mniejszy pesymizm

Najgorsze za nami

Może to oznaczać, że niebawem zaliczymy dwucyfrowy spadek PKB. – Według naszych szacunków drugi kwartał możemy zakończyć spadkiem PKB o 10,3 proc. – twierdzi Ernest Pytlarczyk.



Takiego scenariusza nie wyklucza również Jakub Borowski. - Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w kwietniu, w połączeniu z opublikowanymi wczoraj informacjami o produkcji przemysłowej sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w II kw. (-8,9 proc. rok do roku) i w całym 2020 r. (-3,8 proc.) – ocenia.



Ekonomiści są jednak zgodni, by nie fetyszyzować tego poziomu. – 10 proc. to bariera bardziej psychologiczna. Z punktu widzenia przeciętnego przedsiębiorcy czy konsumenta to, czy spadek PKB wynosi np. 9,2 proc. czy 10,8 proc., nie ma większego znaczenia. Wiemy, że dołekbędzie duży, ale ważniejsze, jak szybko będziemy z niego wychodzili – podkreśla Grzegorz Maliszewski.



Jego zdaniem PKB powróci na poziom dodatni na przełomie tego i przyszłego roku – może w czwartym kwartale 2020, może w pierwszym kwartale 2021 r.

Co gorsza najgłębsze obniżki produkcji dotyczą branż eksportowych, czyli np. przemysłu motoryzacyjnego (gdzie spadek sięgnął niemal 80 proc.(!), co wynikało ze wstrzymania produkcji w większości zakładów) oraz sektora meblarskiego (spadek produkcji o połowę). – Wyniki eksportu z pewnością mocno ucierpią – przewiduje Ernest Pytlarczyk.Grzegorz Maliszewski sądzi, że możemy mieć jednak nadzieję na odbudowę jednej z głównych branż eksportowych – motoryzacji.– Pomoże odmrożenie rynków, może również kursy walut, a także tendencja do skracania łańcuchów dostaw. Być może zachodnie koncerny - na rzecz których pracuje polska branża - będą chciały przenieść produkcję chociaż części podzespołów z Chin. Wówczas polskie firmy mogłyby na tym skorzystać – uważa ekonomista Banku Millennium, dodając, że nie zmienia to faktu, że motoryzacja ma przed sobą trudny okres.Według Ministerstwa Rozwoju po planowym powrocie do produkcji (w tym szczególnie w sektorze motoryzacyjnym) w maju oczekiwać można spadku produkcji rzędu 15 proc.To jednak niejedyne pesymistyczne dane. Główny Urząd Statystyczny podał, że zatrudnienie w kwietniu zmniejszyło się o 2,1 proc. -znacznie mocniej niż spodziewali się ekonomiści (średnia ich prognoz zakładała bowiem spadek o 0,5 proc.). To oznacza, że liczba zatrudnionych skurczyła się o blisko 153 tys. osób."Kwiecień przyniósł bezprecedensowe tąpnięcie na rynku pracy – zatrudnienie spadło aż o ok. 150 tys., czyli prawie tyle co w ciągu całego kryzysu 2008/2009. Równocześnie bardzo mocny zjazd w dół dynamiki płac pokazuje, że firmy istotnie redukują wynagrodzenia" - wskazywał na twitterze Zespół Analiz Makroekonomicznych Pekao.- Dane były rzeczywiście zaskakująco słabe, ale to nie znaczy, że tyle osób rzeczywiście zostało bezrobotnymi – twierdzi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Po pierwsze dlatego, że wskaźnik ten obejmuje również naturalne odejścia z pracy – takie jak np. emerytury. Zdaniem ekonomisty w kwietniu w grę może wchodzić jeszcze jeden czynnik: dane o zatrudnieniu uwzględniają – mówiąc w uproszczeniu – liczbę etatów, a nie liczbę pracowników.- Wiele firm ograniczało wymiar pracy pracowników, także w związku z uzyskaniem świadczenia postojowego. Gdy np. dwóm pracownikom, którzy byli zatrudnieni na cały na cały etat, zmniejszono wymiar zatrudnienia do pół to etatu, to w wyniku tej operacji znika jeden etat, co jest uwzględnione w statystykach, ale obaj pracownicy nadal pracują, nie są bezrobotni – tłumaczy Grzegorz Maliszewski.Nie zmienia to jednak faktu, że należy się liczyć z poważnym wzrostem bezrobocia, a co za tym idzie: ze zmniejszeniem funduszu płac, siły nabywczej, co się również w ostatecznym rachunku przełoży na konsumpcję. Tym bardziej, że część ekonomistów wskazuje, iż pełna skala wzrostu bezrobocia dopiero zacznie się objawiać – w przypadku wielu pracowników wobec których firmy zdecydowały się na zwolnienia trwają jeszcze okresy wypowiedzenia.- To raczej nie będzie taki poziom, jak na początku wieku, kiedy bezrobocie sięgało 20 proc., ale pod koniec roku stopa bezrobocia może sięgnąć 9-10 proc. – przewiduje Ernest Pytlarczyk, zastrzegając, że to będzie zależało od bardzo wielu czynników - przede wszystkim tempa odmrażania gospodarki, ale i tego, w jakiej kondycji firmy przetrwały okres hibernacji czy tez zachowania konsumentów.W piątek GUS opublikował również dane. dotyczące wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA, dane sygnalne): wyniósł on w maju minus 34,9, Wprawdzie był wciąż fatalny, ale jednak nieco lepszy niż w kwietniu (44,3)."W maju br. koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się dalsze pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) przy odbiciu w zakresie oczekiwań („prognoz”). Te ostatnie, pozostają jednak zasadniczo na historycznie ujemnych poziomach" - podał Urząd w komunikacie. Sumując: może nie jest to jeszcze optymizm, ale z pewnością spadek pesymizmu.Nieco jaśniejszym punktem stały się dane z budownictwa. - W kwietniu produkcja budowlano-montażowa była o 2,3 proc. wyższa niż w marcu oraz tylko o 0,9 proc. niższa niż w kwietniu 2019 roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To, że budownictwo nie przeżywa zapaści porównywalnej z innymi branżami, jest efektem specyfiki tej branży – firmy kończą wielomiesięczne kontrakty. Warto też zauważyć, że tego sektora nie objął też lockdown.Dobre wyniki budownictwa zawdzięczaliśmy przede wszystkim kontynuacji inwestycji publicznych. Przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zanotowały wzrost obrotów o 16,5 proc. rok do roku.Zdaniem Jakuba Borowskiego, to może być jednak cisza przed burzą. - Pomimo niewielkiej skali spadku produkcji budowlano-montażowej w kwietniu podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą sytuacja w budownictwie znacząco pogorszy się w horyzoncie kilku miesięcy. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowany w kwietniu silny spadek wskaźnika koniunktury GUS obrazującego bieżący portfel zamówień firm budowlanych (mikro, średnich i dużych) na rynku krajowym. Ponadto czynnikiem ograniczającym aktywność w budownictwie w najbliższych kwartałach będzie podwyższona niepewność dotycząca przebiegu epidemii COVID-19, ograniczająca plany inwestycyjne firm – wskazuje ekonomista Credit Agricole.Chociaż seria danych z gospodarki jakie poznaliśmy w minionym tygodniu była mocno pesymistyczna, to ekonomiści wskazują, że najgorsze za nami.– Nie przywiązywałbym się do tych kwietniowych danych i nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków. To był wyjątkowy miesiąc, w którym w pełni obowiązywał lockdown. Wprawdzie jego wpływ okazał się większy niż przewidywaliśmy, ale teraz jesteśmy w etapie odmrażania gospodarki i powiększenia aktywności ekonomicznej – twierdzi Grzegorz Maliszewski.- Z tego punktu widzenia, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, te kwietniowe dane są już trochę historyczne. Perspektywy zmieniają się ostatnio tak szybko, że nawet miesięczne dane z gospodarki ilustrują jej poprzedni stan... Dlatego analitycy szukają nowych instrumentów, których wcześniej nie brali pod uwagę – twierdzi ekonomista Banku Millennium.Jednym z nich są – bardzo ostatnio uważnie obserwowane przez banki – dane o transakcjach kartami płatniczymi. – Widzimy, że w ostatnich tygodniach wydatki konsumentów znacznie przyspieszyły – twierdzi Grzegorz Maliszewski.Ale też nie należy oczywiście popadać z tego powodu w przesadny optymizm. – Wydatki konsumentów rosną, ale sporo im jeszcze brakuje do przedkryzysowych poziomów – wskazuje Ernest Pytlarczyk.- Poprawa jest, ale odbudowanie poziomu sprzedaży potrwa miesiącami – przekonuje Grzegorz Maliszewski. Przyznaje, że kwietniowe dane mogą jednak sugerować, że chociaż wiele wskazuje, że gospodarka zaczyna wychodzić z dołka (co powinny pokazać już majowe dane – głównie jednak za sprawą mniejszych spadków aktywności), to jednak punkt startu jest znacznie niżej niż oczekiwano.