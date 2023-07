W czerwcu wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce spadł z majowego poziomu 47,0 do 45,1, sygnalizując pogorszenie kondycji krajowego sektora wytwórczego 14. miesiąc z rzędu oraz najgorszy odczyt indeksu od listopada zeszłego roku - przekazała firma analityczna S&P Global.

Jak wynika z raportu firmy analitycznej S&P Global, w czerwcu warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym się pogorszyły. Produkcja, nowe zamówienia oraz aktywność zakupowa "gwałtownie spadły, a poziom zatrudnienia znów się obniżył". Jak oceniono, spadki popytu i produkcji były najostrzejsze od początku tego roku, a spadek produkcji odnotowano czternasty miesiąc z rzędu.

"W czerwcu wskaźnik PMI spadł gwałtownie z majowego poziomu 47,0 do 45,1 sygnalizując pogorszenie kondycji polskiego sektora wytwórczego czternasty miesiąc z rzędu oraz najgorszy odczyt indeksu od listopada zeszłego roku. Cztery z pięciu subindeksów - nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie oraz zapasy pozycji zakupionych wpłynęły negatywnie na odczyt głównego wskaźnika w ostatnim okresie badań" - przekazano w komunikacie.

Wskaźnik S&P Global PMI Polski Sektor Przemysłowy to złożony indeks jednocyfrowy, obrazujący kondycję przemysłu, kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.

Czerwcowe dane zasygnalizowały słaby popyt na polskie wyroby przemysłowe

Czerwcowe dane - zgodnie z raportem - zasygnalizowały słaby popyt na polskie wyroby przemysłowe: nowe zamówienia spadły szesnasty miesiąc z rzędu, w najszybszym tempie od grudnia ub.r. "Kontrakty zagraniczne też gwałtownie spadły, przede wszystkim z rynków niemieckich" - stwierdzono.

Osłabienie popytu doprowadziło do kolejnego silnego spadku produkcji, najszybszego od siedmiu miesięcy. Jak wskazano, firmy uzasadniały również niższą produkcję chęcią zmniejszenia stanów magazynów (zapasy wyrobów gotowych uszczupliły się w najszybszym tempie od niemal dwóch lat). Wolne moce przerobowe były wciąż widoczne - zaległości produkcyjne spadły trzynasty miesiąc z rzędu, "w dodatku w szybkim tempie".

"Choć w czerwcu producenci wciąż prognozowali wzrost produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, optymizm biznesowy był relatywnie mały" - zauważono.

Ilość zakupionych materiałów spadła trzynasty miesiąc z rzędu

Jak wynika z raportu, aktywność zakupowa zmalała wraz z osłabieniem popytu oraz niższymi wymogami produkcyjnymi, a ilość zakupionych materiałów spadła trzynasty miesiąc z rzędu, w najszybszym tempie od stycznia. "Zapasy pozycji zakupionych też zmalały w najostrzejszym tempie od początku tego roku" - dodano. Ograniczony popyt na środki produkcji pomógł złagodzić presję na łańcuchy dostaw - średni czas dostaw surowców do polskich firm skrócił się drugi miesiąc z rzędu (pierwszy dwumiesięczny pozytywny trend od pierwszego kwartału 2016 r.). Szereg firm zgłosiło wolne moce produkcyjne w logistyce i nadwyżki zapasów u dostawców.

Oceniono, że w czerwcu producenci ponownie zredukowali liczbę miejsc pracy w fabrykach, a poziom zatrudnienia nieustannie spada od 13 miesięcy. Wiązało się to głównie - wskazano - z dostosowaniem mocy produkcyjnych do niskiego poziomu zapotrzebowania, ale także z dobrowolnymi rezygnacjami i niedoborami siły roboczej. Zgodnie z analizą, tempo spadku było umiarkowane i nieco słabsze od średniej z obecnej sekwencji.

Dalszy gwałtowny spadek cen środków produkcji

"Kluczowym pozytywnym wnioskiem z czerwcowych danych był dalszy gwałtowny spadek cen środków produkcji. Tempo spadku było bliskie majowego rekordu, wyraźnie kontrastując z sytuacją sprzed dokładnie dwóch lat, kiedy to inflacja kosztów produkcji wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu. W efekcie ceny wyrobów gotowych spadły w czerwcu w rekordowym tempie" - podsumowano.

Raport S&P Global PMI Polski Sektor Przemysłowy jest oparty na danych opracowanych przez S&P Global na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych. Grupa respondentów ustalana jest w oparciu o udział branży w PKB i poziom zatrudnienia.

PKO BP wskazuje, że miesięczna skala spadku cen wyrobów gotowych była rekordowa

Wskaźnik koniunktury PMI w przetwórstwie w czerwcu wskazuje na gwałtowny spadek nowych zamówień i produkcji, połączony z nasilaniem się tendencji dezinflacyjnych - wskazali w poniedziałkowym komentarzu analitycy PKO BP.

PKO BP podał, że subindeksy produkcji i nowych zamówień były w czerwcu najniższe od początku 2023 r., wskazując na słaby popyt na polskie wyroby przemysłowe.

Dodano, że obniżenie popytu skutkowało dostosowaniem przez firmy wolumenu produkcji i poziomu zatrudnienia do nowych warunków. Subindeks produkcji był najniższy od 7 miesięcy, 13. miesiąc z rzędu firmy redukowały liczbę miejsc pracy. Część produkcji była realizowana na poczet zaległych zamówień, których ilość spadła 13. miesiąc z rzędu. W konsekwencji zmalała aktywność zakupowa firm - ilość zakupionych towarów spadła w najszybszym tempie od stycznia.

"Potwierdza to odwracanie się obserwowanego w latach 2021-22 procesu masowego gromadzenia zapasów. Oznaką słabości popytu było też uszczuplanie stanu wyrobów gotowych, które postępowało najszybciej od dwóch lat" - podano.

PKO BP wskazuje, że miesięczna skala spadku cen wyrobów gotowych była rekordowa, a czynników kosztów produkcji była bliska majowego rekordu, co potwierdza, że procesy dezinflacyjne w przetwórstwie nasilają się. Stopniowo powinno się to przekładać na ceny dóbr konsumpcyjnych i w konsekwencji wspomagać powrót inflacji CPI do celu.

"Czerwcowy raport PMI potwierdza, że znacząco spada popyt w przetwórstwie, co przekłada się, zgodnie z efektem bicza, w zwielokrotnionej skali również na wcześniejsze ogniwa łańcuchów dostaw. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo powyższych negatywnych dla kondycji branży tendencji, firmy nadal oczekują wzrostu produkcji w średnioterminowej (12m) perspektywie" - podano w komentarzu.

Polski Instytut Ekonomiczny ocenia, że dołek koniunktury jest już za nami

Dołek koniunktury za nami; w kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy aktywności w krajowej gospodarce - prognozuje Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do wskaźnika PMI dot. polskiego przemysłu.

"Nastroje w firmach przemysłowych dalej są pesymistyczne. Niemniej dołek koniunktury jest już za nami" - wskazał Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W kolejnych miesiącach oczekujemy poprawy aktywności w krajowej gospodarce.

Ekspert zwrócił uwagę, że Indeks PMI od ponad roku utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, co oznacza kurczenie się aktywności w sektorze. "Taki rezultat wpisuje się w zmiany widoczne w Europie. Wyniki badania w Polsce są jednak lepsze niż w Niemczech (41,0 pkt.) czy strefie euro (43,6 pkt.)" - dodał.

Zaznaczył, że komentarz S&P wskazuje, iż firmy "wciąż słabo oceniają bieżącą produkcję i portfel zamówień"; spadek nowych zamówień jest najmocniejszy w całym 2023 r. "Przedsiębiorcy raportują poprawę drożności łańcuchów dostaw, co przekłada się na krótszy czas dostaw" - wyjaśnił. Zwrócił uwagę, że firmy raportują też spadek kosztów produkcji oraz rekordową obniżkę cen wyrobów gotowych.

Słabe wyniki aktywności przemysłowej potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego

Sajnóg zaznaczył, że słabe wyniki aktywności przemysłowej potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego - produkcja w maju skurczyła się o 3,2 proc. PIE oczekuje, że kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności. "W kolejnych kwartałach prawdopodobnie wrócimy do wzrostów o około 1-2 proc. Badania koniunktury GUS potwierdzają, że mimo negatywnej oceny bieżącej sytuacji, przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość" - wskazał analityk PIE.

W jego ocenie odbudowę aktywności przemysłowej będzie wspierać niższy wzrost kosztów działalności. "Badania ankietowe wskazują, że firmy rzadziej postrzegają je jako barierę ograniczającą działalność. To m.in. efekt spadku indeksu cen PPI" - zaznaczył. Przypomniał, że w maju zmniejszył się on z 6,2 proc. do 3,2 proc.; przez większą część minionego roku dynamika przekraczała 20 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

