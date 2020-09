Fed pogorszył nastroje na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street przez większoóść dnia przebiegała pod znakiem wzrostów, ale komentarze Fed zostały przez rynek odebrane negatywnie, pomimo że Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że nie podniesie stóp do 2023 roku. Część indeksów zakończyła handel na minusie, przed spadkiem uchronił się tylko Dow Jones.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,21 proc. i wyniósł 28.053,75 pkt.

S&P 500 zniżkował 0,46 proc. i wyniósł 3.385,49 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 1,25 proc., do 11.050,47 pkt.

Fed utrzymał w środę główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. Z prognoz Fedu wynika, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2023 r.

Brak zmiany stóp procentowych był zgodny z oczekiwaniami rynku. Przeciwko decyzji głosowali Robert S. Kaplan i Neel Kashkari.

"Ze względu na to, że inflacja utrzymuje się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc." - napisano w oświadczeniu.

Fed wskazywał, że stopy procentowe będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

"Inwestorzy powinni dostosować swoje pozycje na wzrosty. Bankom centralnym nie skończyła się amunicja" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Notowania FedEx rosły 7,5 proc. Spółka podała, że skorygowany zysk na akcje wyniósł 4,87 USD wobec oczekiwanych na rynku 2,69 USD.

Akcje Facebooka spadły o 1 proc. "Wall Street Journal" podał, że Federalna Komisja Handlu (FTC) przygotowuje się do złożenia pod koniec roku pozwu antymonopolowego przeciwko Facebookowi. FTC zarzuca koncernowi praktyki antyrynkowe, w tym tłumienie konkurencji m.in. przez wykorzystywanie swojej dominującej pozycji na rynku.

Adobe szedł w dół o 1,5 proc. chociaż zysk na akcję spółki wyniósł 2,57 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 2,41 USD.

Kodak szedł w górę o 56 proc. Kancelaria prawnicza wynajęta przez zarząd spółki wydała opinię, że transakcja dotycząca przyznania opcji na 1,75 mln akcji spółki dla CEO firmy Jima Continenzy, gdy zarząd dowiedział się o wielomilionowym grancie przyznanym przez rząd USA, nie naruszyła wewnętrznych zasad spółki ws. wykorzystania informacji poufnych.

Akcje Overstock rosły 2,5 proc. Wedbush ustalił rekomendację dla akcji spółki na "przeważaj", a cenę docelową na 92 USD za akcję.

Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali wzrostu o 1 proc.