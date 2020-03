Federacji Przedsiębiorców apeluje o ocenę wpływu koronawirusa na biznes i pomoc dla firm

Federacja Przedsiębiorców Polskich zaapelowała do Rady Dialogu Społecznego o ocenę wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw, a do rządu o pomoc dla firm – podała FPP w komunikacie.

Federacja powołuje się na wstępne prognozy, według których epidemia koronowirusa może obniżyć dynamikę PKB w 2020 r. do 1,6 proc., wobec 3,7 proc. zakładanych w ustawie budżetowej. "Oznaczałoby to stratę dla polskiej gospodarki rzędu ok. 50 mld zł" - oceniła FPP, zapowiadając stały monitoring sytuacji przedsiębiorców i opublikowanie jego wyników.

Zaapelowała także do Rady Dialogu Społecznego (RDS) o podjęcie działań w celu oceny wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw.

Zdaniem związku przedsiębiorców, wobec złej sytuacji firm Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien przejąć koszty zwolnień lekarskich od pierwszego dnia choroby - a nie po 33 dniach oraz wypłacać je w 100 proc. wynagrodzenia - a nie w 80 proc., jak to jest w tej chwili.

FPP poinformowała także, iż zwróciła się również o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek epidemii nie będą mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań. Postuluje także przygotowanie kredytów preferencyjnych dla firm, które mogą na skutek zapaści gospodarczej utracić płynność finansową.

"Wobec malejących zamówień rosną obawy o możliwości utrzymania zatrudnienia. Ograniczenie dostępności pracowników spowodowane wzrostem zachorowalności i działaniami prewencyjnymi powoduje także problemy z terminowością produkcji" - wskazał przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany komunikacie. Zwrócił uwagę na konieczność zabrania głosu przez Radę Dialogu Społecznego w tej sprawie.