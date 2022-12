Ferie zimowe mogą się okazać miłym zaskoczeniem. Złoty umocnił się wobec wszystkich walut

Notowania złotego są na najwyższych poziomach od ponad pół roku. To dobra wiadomość ponieważ dzięki temu powinna spadać inflacja. To też dobra wiadomość dla tych, którzy planują ferie zimowe zagranicą.

Polska waluta w ostatnich dniach 2022 roku pokazuje swoja siłę.

Fundamenty gospodarki pozwalają sądzić, że umocnienie złotego będzie trwałe.

Niższe ceny surowców, zwłaszcza gazu pozytywnie wpłyną na spadek inflacji w przyszłym roku.

Koniec 2022 roku przyniósł zdecydowane uspokojenie na światowych rynkach walutowych. Po kilku miesiącach poważnych zawirowań wywołanych agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę, ograniczeniem dostaw rosyjskich surowców, sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczonego na handel z Rosją, a przede wszystkim inflacją, mamy teraz chwilę odpoczynku.

Wydaje się, że limit nieszczęść został wyczerpany i większość ekonomistów już zdiagnozowała sytuację gospodarczą w nadchodzącym roku. Walka z niespotykanym od 25 lat wzrostem cen będzie kontynuowana, a stopy procentowe raczej będę jeszcze rosnąć. W przypadku surowców, w tym zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego udało się jednak doprowadzić do względnego stanu zbilansowania dostaw i zahamowania wzrostów notowań.

Rzeczą, która w ostatnich dniach przyniosła wszystkim największe zaskoczenie są notowania gazu na rynku europejskim. W ciągu miesiąca wycena kontraktów miesięcznych na holenderskiej giełdzie TTF (Tittle Transfer Facility) spadła o ponad 32,5 procent. Dzisiejsze ceny są na poziomie około 83 euro za jedną MWh. To oczywiście nadal są bardzo wysokie ceny, zdecydowanie przekraczające limity sprzed roku, ale widać, że bez rosyjskich dostaw nikt nie marznie w europejskich domach, a magazyny nadal są wypełnione niemal w 85 procentach.

Dzięki spadkowi cen surowców polska waluta zdecydowanie umocniła się

Te wiadomości, wskazujące na stabilizację rynków surowcowych, zdecydowanie pozytywnie wpływają na polską walutę. Nie da się ukryć, że Polacy pod choinkę dostali złotego, który mocno poobijany w okresie minionych 10 miesięcy potrafił się odrodzić i pokazać swoją siłę.

Wtorkowe (27 grudnia) notowania w południe są na poziomie 4,65 złotego do euro, 4,37 złotego do dolara amerykańskiego, 5,27 złotego do funta angielskiego i 4,71 złotego do franka szwajcarskiego. Choć brzmi to prawie nieprawdopodobnie w trakcie roku roller coster na polskim złotym zjechał do poziomu zbliżonego do poziomów jakie były publikowane w codziennych zestawieniach Narodowego Banku Polskiego na początku lutego bieżącego roku.

Wybuch wojny dla wszystkich aktorów życia politycznego, finansowego i gospodarczego był zaskoczeniem, a nawet szokiem. Nagle w chwili, gdy w ukraińskich miastach wyły syreny ostrzegające przez atakiem rosyjskich samolotów, w gabinetach na całym świecie trwała ożywiona wymiana zdań, jak w ciągu zaledwie kliku miesięcy przestawić się na tory gospodarki wojennej.

Osłabienie polskiej waluty to już na szczęście melodia przeszłości

Szok na rynkach walutowych spowodował, że 7 marca 2022 roku złoty osłabił się do poziomów niespotykanych od 10 lat. Za jedno euro trzeba było zapłacić 4,9812 złotego, za franka szwajcarskiego 4,9536 a za funta nieco ponad 6 złotych. Dolar amerykański był wyceniany na około 4,6 złotego, a to oznacza wzrost o 65 groszy w ciągu zaledwie trzech tygodni.

Złoty krwawił, a ceny wszystkich produktów pochodzących z importu, w tym zwłaszcza ropa naftowa, benzyna, olej napędowy, gaz ziemny, a także energia elektryczna, dosłownie eksplodowały.

W trakcie roku były takie chwile, kiedy trudno było w Polsce opanować emocje. Warto przypomnieć 11 października, gdy za jednego dolara trzeba było płacić ponad 5 złotych, 12 lipca funt kosztował 5,70 złotego. Natomiast ponad 650 tysięcy posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich potrzebowało soli trzeźwiących gdy 28 września tego roku kurs tej waluty przekroczył magiczny poziom 5 złotych.

Z pewnością dla tych wszystkich, którzy zdecydowali się w lecie na zagraniczne wyjazdy te wakacje były jednymi z najdroższych w ostatnich latach. Dla kupujących waluty w kantorach lub dokonujących transakcji płatniczych przy użyciu kart rozliczenia w polskiej walucie były dużym, niemiłym zaskoczeniem.

Wakacje letnie były dla nas szokiem, ale ferie zimowe mogą się okazać miłym zaskoczeniem

Jednak teraz dla tych, którzy planują wyjazd na ferie zimowe do zagranicznych kurortów narciarskich będzie dużo taniej. Odpoczywający w innych krajach także na umocnieniu złotego skorzystają. Tańsze są już teraz kupowane bilety lotnicze i wszystkie związane z tym opłaty pośrednie.

Analitycy ING Banku Śląskiego, w opracowaniu opublikowanym 22 grudnia 2022 roku, podali, że istnieje ryzyko przeceny złotego, jednak potencjalne osłabienie nie będzie trwałe.

- Fundamenty stojące za polską waluta sugerują, że potencjalne osłabienie nie będzie trwałe. W szczególności oczekujemy poprawy bilansu handlowego przez tańsze surowce i niższy import. Pozostanie on w deficycie, ale z wielkością pokrywającą wpływy ze starego budżetu Unii Europejskiej na poziomie 20 miliardów euro. Prawdopodobne są również kolejne emisji obligacji Skarbu Państwa w walutach obcych, pochodzące z nich środki powinny zostać wymienione na złote na rynku - czytamy w opracowaniu ekspertów ING Banku Śląskiego.

Bank Millenium w przygotowanej analizie zakłada, że na koniec 2022 roku euro będzie na poziomie 4,70 złotego, a w grudniu 2023 roku będzie to o 10 groszy mniej. Równocześnie dolar ma kosztować 30 grudnia tego roku 4,40 złotego, a za rok będzie to odpowiednio 4,23 złotego.

W ciągu najbliższych miesięcy kurs polskiej waluty powinien być na stabilnym poziomie

Nieco gorszą prognozę przedstawili w dzisiejszym komentarzu eksperci Banku Kanady, którzy uważają, że kurs euro i dolara ponownie mogą wzrosnąć w nadchodzącym roku powyżej poziomów 4,80 złotego. Jako przyczynę wskazano realne stopy procentowe, które znajdują się wyraźnie poniżej zera i poniżej wartości w konkurencyjnych gospodarkach. Możliwa jest także presja na obniżenie kursów walut z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Polski złoty umocnił się do wszystkich walut i jest to dobry prognostyk na 2023 rok.

