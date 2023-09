Do 1 października potrwa Festiwal Otwarcia w Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. W ramach festiwalu odbędą się oprowadzania po wystawie czasowej, koncert, debaty, pokazy filmów, spektakle dla dzieci, warsztaty dla młodzieży.

W Muzeum Historii Polski w Warszawie rozpoczął się Festiwal Otwarcia, który potrwa do 1 października. 29 września zwiedzanie placówki będzie odbywać się w godzinach 13-19, 30 września - od 10 do 19, 1 października - w godzinach 10.00-18.00.

W ramach festiwalu odbędą się oprowadzania po wystawie czasowej, koncert, debaty, pokazy filmów, spektakle dla dzieci, warsztaty dla młodszych i starszych.

"Znajdujemy się na wystawie czasowej w otwartej wczoraj siedzibie MHP na warszawskiej Cytadeli. Ta wystawa ma opowiedzieć, że już jesteśmy i pokazać, jakie mamy zbiory. Wystawa składa się z ośmiu gniazd, w których znajdują się obiekty - eksponaty podzielone ze względu na sposób pozyskania. Mamy więc sekcję darów od osób prywatnych i zakupów" - powiedział PAP kustosz działu zbiorów MHP i współkurator wystawy "Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski" - Konrad Morawski.

"Wiele interesujących obiektów pozyskaliśmy także dzięki wsparciu MKiDN oraz sponsorów. Część obiektów pochodzi z instytucji, z którymi współpracujemy - muzeów, archiwów i fundacji, ale także np. od szkół. Są tu także obiekty odzyskane z zagranicy" - wskazał.

W sekcji darów znajdują się obiekty z wielu epok historycznych. Każdy z nich ma swoją historię.

"Wiele eksponatów pochodzi z okresu PRL, to jest najnowsza historia naszego kraju, ale nie brak wspaniałych obiektów z okresu międzywojennego, lat wojny i epoki zaborów - XIX wieku oraz tych starszych. Tu widzimy oryginalny mundur dowódcy legendarnego Batalionu AK "Zośka" w czasie Powstania Warszawskiego, kapitana Ryszarda Białousa. Przekazała go do naszych zbiorów rodzina mieszkająca w Argentynie" - wyjaśnił.

Morawski zaprezentował sekretarzyk - dar Agnieszki Romaszewskiej-Guzy. W czasie niemieckiej okupacji w 1940 r. ktoś wykonał w nim skrytkę używaną przez konspiratorów ZWZ-AK. W PRL, w latach 70. używał go działacz antykomunistycznej opozycji - Komitetu Samoobrony Społecznej - KOR, późniejszy senator RP, Zbigniew Romaszewski. Ukrywano w nim nielegalne ulotki i druki. Podczas jednej z rewizji SB odnalazło skrytkę, lecz nie skonfiskowało mebla.

Niezwykłym eksponatem jest polski karabin samopowtarzalny skonstruowany w drugiej połowie lat 30. przez inż. Józefa Maroszka i wyprodukowany w radomskiej Fabryce Broni. W latach 1934-37 wyprodukowano tylko ok. 150 egzemplarzy, które trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego.

"Każdy znajdzie tu coś dla siebie, bo tematyka jest bardzo szeroka. Jest tu oryginalna piłka futbolowa, którą grano na mieczu Polska-Rosja 13 czerwca 2012 r. Jakub Błaszczykowski strzelił nią bramkę dla naszego kraju. Obok zobaczymy maseczki i gumowe rękawice z marca 2020 r. - z początku pandemii COVID-19, która zmieniła Polskę i cały świat. Najnowsza historia rozgrywa się teraz, na naszych oczach. To przedmioty, które ukazują naszą rzeczywistość. Oto pokrywa bagażnika samochodu Hyundai ze śladami po rosyjskich pociskach z broni automatycznej. Jechała nim ukraińska rodzina z Mariupola, która szczęśliwie przeżyła ostrzał i znalazła się w Polsce wiosną 2020 r." - podkreślił.

Obecnie, na powierzchni 1200 metrów kwadratowych ekspozycji czasowej można obejrzeć około 600 eksponatów. Wśród nich jest kopia dokumentu Unii Lubelskiej z 1569 r., oryginalne pasy słuckie, XIX-wieczne suknie, egzemplarz autorski z poezją laureatki Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej, popiersie Józefa Piłsudskiego autorstwa Edwarda Wittiga, wielkopolski denar Bolesława Chrobrego z ok. 1002 r. oraz solidarnościowe ulotki z wyborów w czerwcu 1989 r.

"Eksponaty pokazują historię Polski i dokumentują życie wszystkich warstw i grup społecznych od początków państwa aż do przedmiotów związanych z rosyjskim atakiem na Ukrainę w lutym ubiegłego roku" - wskazał.

Podczas nocnego zwiedzania 28-29 września siedzibę MHP zwiedziło kilkaset osób.

Gmach Muzeum Historii Polski - największej inwestycji kultury w Polsce znajduje się na terenie Cytadeli w Warszawie jest wielofunkcyjny. Oprócz przestrzeni wystawienniczych, konserwatorskich oraz magazynów znajdują się tam dydaktyczne i warsztatowe, a także czytelnia i biblioteka oraz biura muzeum. W budynku znajduje się audytorium, mogące pomieścić blisko 580 widzów. Tam będą się odbywały m.in. występy Sinfonii Iuventus, dla której sala muzealna będzie główną salą koncertową. Oprócz audytorium obiekt jest wyposażony w salę kinowo-teatralną mogącą pomieścić blisko 140 osób. Łącznie z kilkoma mniejszymi pomieszczeniami tworzą one centrum konferencyjne.

Gmach MHP ma powierzchnię ośmiu tysięcy metrów kwadratowych i składa się z sześciu kondygnacji - dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych - a jego powierzchnia wynosi 44 tys. mkw. Powierzchnia wystawy stałej wynosi 7300 mkw., a powierzchnia wystaw czasowych - 1400 mkw.

Główne wejście zostało usytuowane od strony placu Gwardii. Układ budynków oraz placu został tak zaplanowany przez architektów, aby odzwierciedlał układ koszar Gwardii Koronnej z końca XVIII w.

Idea budowy Muzeum Historii Polskie pojawiła się w 2006 r., lecz dopiero na przełomie 2015 i 2016 roku rząd PiS zatwierdził lokalizację muzeum na warszawskiej Cytadeli i zabezpieczył środki finansowe. 7 listopada 2016 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowano projekt siedziby Muzeum Historii Polski zlokalizowanej na warszawskiej Cytadeli. Zdecydowano, że dołączy ono do istniejących już Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego. Ponad 30 hektarów położonych w południowej części Żoliborza zaplanowane zostało nie tylko, jako przestrzeń muzealna, ale również jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

W lipcu 2018 r. wbito pierwszą łopatę pod jej budowę. Od 29 września 2023 r. MHP jest dostępne dla zwiedzających.