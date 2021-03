FFR: ponad 1000 firm korzysta ze znaku towarowego "Drzewko Firma Rodzinna"

Ponad 1000 przedsiębiorstw w Polsce korzysta ze znaku towarowego "Drzewko Firma Rodzinna" - poinformowała w środę Fundacja Firmy Rodzinne. Spółki te zatrudniają łącznie ok. 45 tys. osób.

Jak czytamy w komunikacie, znak towarowy "Drzewko Firma Rodzinna" stał się marką parasolową przedsiębiorstw, które są dumne ze swojej rodzinności. Znak ten - jak napisano - rozpoznaje 61 proc. dorosłych Polaków, a korzystają z niego zarówno mikroprzedsiębiorcy, w których na stałe pracuje wyłącznie właściciel, a rodzina pomaga mu dorywczo, jak i duże firmy zatrudniające po kilka tysięcy pracowników i mające obroty przekraczające miliard złotych.

Z danych Fundacji wynika, że liczba pracowników, których zatrudniają rodzinne "firmy z drzewkiem", to ponad 45 tys. osób, przy czym największa daje pracę prawie 3,2 tys. osób. Zaznaczono, że mikroprzedsiębiorstwa stanowią 57 proc. w grupie spółek wykorzystujących ten znak towarowy, natomiast małe i średnie (MŚP) stanowią odpowiednio 25 proc. i 14 proc., czyli łącznie 39 proc. Duże firmy, zatrudniające 250 i więcej pracowników, to 4 proc.

Napisano, że w grupie firm rodzinnych korzystających ze znaku drzewka, jest relatywnie duży udział spółek kapitałowych. "Biorąc pod uwagę, że mikrofirmy to aż 57 proc. z nich, ale tylko 40 proc. jest działalnością gospodarczą osoby fizycznej, można sądzić, że profesjonalizacja biznesów postępuje. Co trzecia firma z drzewkiem to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co dziesiąta to spółka jawna lub komandytowa, a co szesnasta to spółka cywilna" - czytamy.

"Mimo że formalności związanych z prowadzeniem firmy w formie spółki jest znacznie więcej, to krzepiąca jest informacja, że duży udział wśród firm z drzewkiem mają właśnie spółki kapitałowe" - zwraca uwagę prezes Fundacji Firmy Rodzinne Katarzyna Gierczak Grupińska. Zaznacza jednak, że łatwość prowadzenia firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej nie idzie w parze z łatwością przekazania przedsiębiorstwa następcom, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, choroby lub śmierci przedsiębiorcy.

"Należy pamiętać, że wiele firm rodzinnych jest nadal kierowanych przez swoich założycieli, którzy zaryzykowali na samym początku transformacji ustrojowej i zrealizowali swoje marzenia o własnym biznesie. Teraz zbliżają się do wieku emerytalnego, a czas niezbędny do przygotowania kontrolowanej sukcesji się niemiłosiernie kurczy. Trzeba już teraz myśleć o profesjonalizacji i budowaniu trwałych struktur, w których zespół tworzący firmę jest zaangażowany w proces trudnych zmian" - podkreśliła.

Napisano, że w 2019 roku firmy z drzewkiem wypracowały obroty szacowane na 44,3 mld zł. FFR wyliczyła, że średnie obroty w mikroprzedsiębiorstwach wyniosły w 2019 roku 3,7 mln zł, w małych: 20,7 mln zł, w średnich: 76,7 mln zł. W dużych firmach średnia przekracza 352 mln zł, natomiast - jak zaznaczono - nie jest ona miarodajna z racji niewielkiej ich reprezentacji w grupie. Największa (biorąc pod uwagę obroty) firma z drzewkiem odnotowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 1,64 mld zł.

Wskazano, że najwięcej firm korzystających ze znaku "Drzewko Firma Rodzinna" zgłosiło się do Fundacji z Mazowsza i Wielkopolski - odpowiednio 226 i 185.

Fundacja Firmy Rodzinne to organizacja społeczna wspierająca firmy rodzinne, tworząc przestrzeń dla wzajemnej wymiany doświadczeń i integracji środowiska rodzinnych przedsiębiorców.