Filmowe adaptacje utworów Stanisława Lema w programie 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Filmowe adaptacje utworów Stanisława Lema znalazły się w programie 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Setna rocznica urodzin pisarza mija 12 września br., czyli na kilka dni przed rozpoczęciem gdyńskiej imprezy.

O programie sekcji poinformowano w komunikacie na stronie internetowej FPFF. Jak czytamy, znalazł się w nim "blok zrealizowanych w latach 60. ubiegłego stulecia telewizyjnych krótkometrażowych filmów fantastycznonaukowych w stylu retro: +Przekładaniec+ (1968) reż. Andrzej Wajda, +Profesor Zazul+ (1965) reż. Marek Nowicki, Jerzy Stawicki i +Przyjaciel+ (1965) reż. Marek Nowicki, Jerzy Stawicki".

Dyrektor artystyczny FPFF Tomasz Kolankiewicz podkreślił, że twórczość Lema "często stanowiła inspirację dla twórców filmowych". "Poczynając od wschodnioniemieckiej ekranizacji +Astronautów+ pod tytułem +Milcząca Gwiazda+, przez czechosłowacką +Ikarię XB-1+, +Test Pilota Pirxa+ Marka Piestraka (w obliczu zatrzymania przez cenzurę +Na srebrnym globie+ Andrzeja Żuławskiego, pierwszy polski kinowy film science fiction), +Szpital przemienienia+ Żebrowskiego, po arcydzieło światowego kina +Solaris+ Tarkowskiego, późniejszą wersję Soderberga, +Kongres futurologiczny+ Folmana czy węgierski +Głos Pana+. Twórczość Lema nadal inspiruje filmowców, powstają kolejne ekranizacje, a otaczająca nas rzeczywistość powoli dogania nieprawdopodobne, wydawałoby się, wizje pisarza" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Zwrócił uwagę, że filmy, które będzie można obejrzeć w Gdyni, "przecierały szlaki polskiemu kinu fantastycznonaukowemu". "Po latach pokryły się szlachetną patyną, a dzięki ciekawym kreacjom aktorskim między innymi Bogumiła Kobieli czy Stanisława Milskiego stanowią prawdziwe perełki krótkiej formy filmowej" - dodał Kolankiewicz.

Na stronie wydarzenia poinformowano również, że festiwalowej publiczności zaprezentowana zostanie animacja "Kosmogonik", zrealizowana w technologii VR przez Pawła Szarzyńskiego, polskiego animatora i artystę wizualnego. "To pierwsza tego typu adaptacja opowiadania Stanisława Lema. Scenariusz, inspirowany opowiadaniem +Uranowe Uszy+ ze zbioru +Bajki Robotów+ (1965), został napisany przez Lauren Dubowski we współpracy z reżyserem. Przy tworzeniu postaci realizatorzy filmu inspirowali się rysunkami Daniela Mroza, które za sprawą animacji 3D uzyskały nowy wymiar. Dzięki okularom VR, widz +wejdzie do głowy+ tytułowego bohatera: wiekowego, inżyniera-robota, któremu głosu w polskiej wersji językowej udzielił Arkadiusz Jakubik. Stanowisko do projekcji VR znajdzie się we foyer Teatru Muzycznego" - napisano. Dodano, że producentką tego projektu jest Marta Szarzyńska (Kinhouse Studio), a koproducentami: Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy oraz Aura Films.

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 20-25 września w Gdyni.

Pod koniec listopada ub.r. Sejm przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema. "We wrześniu 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej, przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano - jak dotąd - w nakładzie 30 milionów egzemplarzy" - przypomniano w dokumencie.

