FINA przekaże 5 tys. zdigitalizowanych obiektów do Krajowego Repozytorium Obiektów Kultury i Nauki Kronik@

Wiceminister Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz oraz dyrektor Filmoteki Narodowej Robert Kaczmarek podpisali we wtorek porozumienie w ramach którego Filmoteka Narodowa przekaże 5 tys. zdigitalizowanych obiektów do ramach Krajowego Repozytorium Obiektów Kultury i Nauki Kronik@

Wiceminister Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz oraz dyrektor Filmoteki Narodowej Robert Kaczmarek podpisali porozumienie w ramach Krajowego Repozytorium Obiektów Kultury i Nauki Kronik@.

Filmoteka Narodowa przekaże 5 tys. zdigitalizowanych obiektów, które znajdą się w ogólnodostępnym serwisie internetowym kronika.gov.pl

Podczas wtorkowej konferencji prasowej, która odbyła się w Kinie Iluzjon Andruszkiewicz powiedział, że "podpisane porozumienie spowoduje, że unikalne zasoby w skali Europy, które FINA posiada, znajdą się już niebawem w cyfrowym repozytorium, jakim jest Kronika". Zwrócił uwagę, że do tej pory brakowało jednego miejsca, w którym były by zebrane zasoby rożnych instytucji kultury. Wymienił, że oprócz zasobów FINA w serwisie znalazły się m.in. zasoby Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

"Chcemy również, aby nasze dziedzictwo było dostępne w wymiarze cyfrowym" - podkreślił.

Jarosław Czuba, dyrektor generalny w MKiDN powiedział, że dzięki dołączeniu do projektu Kronika, FINA będzie miała jeszcze większy zasięg w udostępnianiu swoich materiałów. "To przedsięwzięcie wyjątkowe, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, dzięki któremu te zasoby będą poddane jeszcze szerszej dystrybucji" - mówił.

Dyrektor FINA powiedział, że to wyjątkowo ważny moment dla FINA, bo wkracza ona w zupełnie nową przestrzeń. "Mam nadzieję, że te 5 tys. obiektów to tylko początek" - zaznaczył. Jego zdaniem, "ze zmianą technologiczną zmienił się sposób konsumpcji filmów i całej kultury audiowizualnej, a FINA musi tym zmianom sprostać".

Kaczmarek mówił o rozwoju Filmoteki. Poinformował, że celem, który Filmoteka planuje zrealizować we wrześniu jest digitalizacja 200 tytułów filmowych i około 4 tys. 800 obiektów płaskich jak np. partytury, fotografie. Dodał, że zmodernizowana zostanie też strona nina.gov.pl.

Mówił, że FINA zakupiła skaner do taśm 35 mm, zbudowała zespół specjalistów, oraz planuje zakupienie wielkoformatowych skanerów do plakatów i innych druków. "Mamy plany, aby nasze miejsce przy Wałbrzyskiej przekształcić w centrum digitalizacji i nowych technologii, aby to był hub myśli polskiej" - powiedział.

Portal KRONIKA działa od 2022 r. Można w nim oglądać zgromadzone na nim zasoby nauki i kultury polskiej. Obecnie dostępnych jest ponad 16 mln obiektów podzielonych na 72 kategorie, w tym.: książki, czasopisma, fotografie, grafiki i rysunki oraz zbiory muzealne. To ponad 3,5 petabajta danych. Można je przeszukiwać za pomocą multiwyszukiwarki. Umożliwia ona katalogowanie, szukanie powiązań z innymi obiektami oraz korzystanie zarówno w ramach badań naukowych, jak i działalności dydaktycznej czy popularyzatorskiej.

Na zbiory dostępne na kronika.gov.pl składają się zasoby m.in.: Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Wojskowego Biura Historycznego, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, Telewizji Polskiej oraz archiwów państwowych.

Korzystanie z zasobów portalu kronika.gov.pl oraz udostępnianie za jego pośrednictwem cyfrowych zbiorów jest bezpłatne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl