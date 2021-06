Finał rewitalizacji bielskiego amfiteatru najwcześniej z końcem września

Najwcześniej z końcem września zakończy się rewitalizacja leśnego amfiteatru w Lipniku, peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej – podało we wtorek Nadleśnictwo Bielsko, które nadzoruje prace. Pierwotnie obiekt miał być gotowy już w październiku ub.r.

Rzecznik nadleśnictwa Tomasz Gawęda poinformował, że zaawansowanie prac przekroczyło 80 proc. "Realny termin ich zakończenia to koniec września, ale formalnie nie zostało to ustalone. Nie jest on więc gwarantowany. Rzeczy, które pozostały do wykonania, są dość mocno pracochłonne, a wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć zwiększonych sił" - powiedział.

Prace rewitalizacyjne ruszyły w maju ub.r. Prowadzi je firma z Pietrzykowic nieopodal Bielska-Białej. Umowa z nią opiewała na blisko 2,36 mln zł. Inwestycję finansują Nadleśnictwo Bielsko oraz samorząd Bielska-Białej. Już jesienią ub.r. wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji do połowy maja br. Motywował to problemami z dostawami i nieobecnością pracowników ze względu na epidemię. Nadleśnictwo podało później, że wykonawca chciał zwiększenia funduszy na inwestycję, ale nie było na to zgody.

"Wszyscy będziemy robić wszystko, by udało się całość dokończyć" - zapewnił we wtorek rzecznik nadleśnictwa Tomasz Gawęda.

Zadanie obejmuje m.in. przebudowę widowni i sceny zrujnowanego amfiteatru wraz z budową na niej muszli. Powstaną place z wiatami i droga dojazdowa z parkingiem. Całość dopełnią elementy małej architektury.

W zamierzeniach samorządu i leśników amfiteatr ma być miejscem wypoczynku oraz spotkań społecznych i kulturalnych. Tradycja spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w tym miejscu sięga XIX w.

Rewitalizacja ma uatrakcyjnić też wędrówkę turystom. Amfiteatr znajduje się przy niebieskim szlaku wiodącym na Magurkę Wilkowicką.

O remont obiektu od dawna zabiegali mieszkańcy Lipnika. Starali się na ten cel pozyskać fundusze m.in. z budżetu obywatelskiego, ale było to niemożliwe z przyczyn formalnych. Inwestycja przekraczała limity finansowe, a jednocześnie teren, na którym się znajduje, nie należy wyłącznie do gminy Bielsko-Biała, a m.in. także do nadleśnictwa.

