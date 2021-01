Finanse czy polityka? Idea Bank - droga do upadku

Przejęcie Idea Banku przez Pekao na mocy tzw. mechanizmu resolution na początku roku było niespodzianką, ale przecież nie powinno być zaskoczeniem. Bank Leszka Czarneckiego przeżywał kłopoty od dłuższego czasu i sam o takim ryzyku wspominał zresztą w swoich raportach. To, że sprawa stała się aż tak głośna, w dużym stopniu zdecydowała polityka.

Wkracza polityka (na razie po cichu)

Wybucha bomba

Fiasko planów ratunkowych

Coraz więcej kar

Taśmy po raz kolejny

- Getin Noble Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie utrzymywania funduszy własnych banku na wyższym poziomie niż wcześniej.- Getin informuje, że znajduje się w programie naprawczym. Wniosek w tej sprawie złożył w marcu wraz z publikacją sprawozdania finansowego za 2015 rok.- Sejm uchwala ustawę implementującą dyrektywę BRRD do polskiego prawa. Zgodnie z ustawą instytucją odpowiedzialną za prowadzenie przymusowej restrukturyzacji banku w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którym kieruje Zdzisław Sokal. To ta implementacja wprowadziła do polskiego systemu prawnego mechanizm tzw. resoluti0n, który zastosowano przy przejęciu Idea Bank przez Pekao.- rozpoczyna się kontrola Komisji Nadzory Finansowego w GetBack. Komisja zauważa bowiem rosnące lawinowo emisje obligacji spółki windykacyjnej. Idea Bank jest jednym z banków, które te obligacje dystrybuują.- dochodzi do spotkania Leszka Czarneckiego z ówczesnym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim. Ten ostatni miał biznesmenowi złożyć korupcyjną propozycję: wycofane zostaną niekorzystne dla jego banków regulacje (w zamian Czarnecki miał zatrudnić wskazanego przez KNF człowieka) za - dość mało realną - kwotę 40 mln zł. Alternatywą byłaby upadłość i przejęcie za złotówkę Getin Noble Banku (który wówczas, jak się wydawało, miał większe problemy niż Idea Bank).- Rada Nadzorcza Idea Banku, na czele której stał Leszek Czarnecki, wstrzymała udział banku w dystrybucji obligacji GetBacku i zleciła przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Czarnecki informuje KNF o możliwym fałszowaniu ksiąg przez GetBack.- wybucha afera GetBacku. Spółka informuje o pozyskaniu możliwego finansowania z PKO BP i PFR. Obie instytucje krótko potem zaprzeczają. GPW bezterminowo zawiesza obrót papierami GetBacku.- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego składa do prokuratury doniesienie na GetBack.- Getin Noble Bank ujawnia, że od początku roku nie spełnia wymogów kapitałowych stawianych przez KNF. To powoduje konieczność przygotowania przez bank „Planu ochrony kapitału”, który ma być drogą do ponownego spełnienia wymogów regulatora. W ramach tego planu główny akcjonariusz banku Leszek Czarnecki zobowiązuje się do objęcia nowej emisji akcji oraz udzielenia gwarancji na łączną kwotę blisko 1 mld zł.- zatrzymania w aferze GetBacku, do aresztu trafia prezes spółki Konrad K.- Idea Bank złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarządu. Chodzi o Jarosława Augustyniaka, wieloletniego prezesa banku oraz Dariusza M., który w zarządzie odpowiadał za sprzedaż produktów. Sprawa dotyczy oferowania klientom obligacji GetBacku. Warto jednak zauważyć, że o ile Dariusz M. został odwołany z zarządu banku w czerwcu 2018 r. z powodu "utraty zaufania", o tyle Jarosław Augustyniak złożył rezygnację znacznie wcześniej, bo w październiku 2017 r.W jednym z wywiadów Leszek Czarnecki wspominał, że chciał wówczas przeprowadzenia w Idea Banku audytu śledczego, miało to być jednak - według jego słów - zablokowane przez KNF. Komisja zaprzecza: oświadcza, że KNF nie wetował żadnej umowy Idea Banku dotyczącej audytu śledczego.- Leszek Czarnecki zapowiada możliwość połączenia Getin Noble Bank i Idea Bank - "z uwagi na postępującą konsolidację w polskim sektorze bankowym oraz rosnące wymagania regulacyjne rozważa opcje konsolidacyjne obejmujące GNB i IB i inne podmioty grupy". Ewentualne połączenie nie wpłynie na uzgodniony z KNF plan ochrony kapitału GNB - zastrzega.- Idea Bank informuje o zawiązaniu rezerw, które obciążą wynik za pierwsze półrocze. Bank utworzył rezerwy w wysokości 174 mln zł (w tym 14 mln zł na ewentualne roszczenia obligatariuszy GetBack), korektę kapitału w wysokości145 mln zł i odpis na utratę wartości spółki Tax Care na 144 mln zł.Podaje jednocześnie, że - za sprawą tych rezerw i odpisów - może nie spełniać współczynników kapitałowych, np. przy współczynniku TIER1, gdzie wymagany poziom miał mieć 10,875 proc. Idea Bank miał 10,70 proc. na poziomie jednostkowym i 9,24 proc. na poziomie skonsolidowanym.- zarząd Idea Bank powiadamia o uruchomienia Planu Naprawy Grupy Kapitałowej Idea Bank.- bank podaje wyniki za pierwsze półrocze - strata netto wyniosła 379,36 mln zł.- "Gazeta Wyborcza" opublikowała nagraną przez Czarneckiego w marcu rozmowę z ówczesnym szefem KNF Markiem Chrzanowskim z marca tego roku. Wspomniana kwota 40 mln zł nie pada na nagraniu. Według Czarneckiego szef KNF miał ją zapisać na kartce. Z rejestracji wynika jednak, że szef KNF oferował bankom Czarneckiego łagodniejsze traktowanie (wycofanie dodatkowych wymogów) w zamian za zatrudnienie wskazanego człowieka. Pełnomocnik Leszka Czarneckiego - Roman Giertych - kieruje doniesienie do prokuratury w tej sprawie tydzień wcześniej (7 listopada).- KNF wydała komunikat o wpisaniu Idea Bank na listę ostrzeżeń - w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia w oferowaniu instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego. Klienci zaczęli wycofywać oszczędności z banków Czarneckiego - w ciągu kilkudziesięciu godzin z Idea Banku wycofano grubo ponad miliard złotych, co sprawiło z kolei, że bank nie spełniał już wymogu dotyczącego wskaźnika pokrycia wpływów netto (tzw. LCR).- Bank centralny ruszył na ratunek. Idea Bank zawarł z Narodowym Bankiem Polskim umowę o kredyt refinansowy w wysokości 1,05 mld złotych na okres od 19 listopada 2018 r. do 19 lutego 2019 r. (spłacony potem przed terminem - w styczniu 2019 r.). NBP zwolnił też bank z obowiązku utrzymywania 50 proc. rezerwy obowiązkowej.W listopadzie przyjęto ustawę wzmacniającą nadzór nad rynkiem finansowym. Najwięcej kontrowersji wzbudzała poprawka, która zakładała, że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej wymaganego w Prawie bankowym poziomu albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia Komisja Nadzoru Finansowego "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego", jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym.- Leszek Czarnecki przedstawia plan połączenia obu swoich banków Getin Noble Banku i Idea Banku. Przyznaje w nim, że mają one kłopoty. "Oba banki nie spełniają obecnie regulacyjnych wymogów kapitałowych i są objęte programami 0chrony kapitału oraz ze względu na ujemną rentowność planami naprawczymi" - możemy przeczytać w tym dokumencie. Scalenie banków miałoby umożliwić pozyskanie nowego kapitału i odbudować rentowność - m.in. dzięki synergiom kosztowym.- Idea Bank informuje o dopuszczeniu do due dilligence funduszy private equity. Takie komunikaty pojawią się jeszcze kilkakrotnie w następnych miesiącach. Żaden podmiot dopuszczany do negocjacji nie zdecydował się na zainwestowanie w Idea Bank (lub Getin Noble Bank).- Idea Bank informuje o katastrofalnych wynikach za 2018 rok - 1,89 mld zł skonsolidowanej straty netto. Kapitały własne spadły do 273,7 mln zł - rok wcześniej były dziesięciokrotnie wyższe. Z raportu wynikało, że współczynnik wypłacalności banku w ciągu roku spadł z 12,9 do 4,1 proc.. - KNF wprowadziła do Idea Banku kuratora - został nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny.- KNF odmawia zgody na połączenie Getin Noble Bank i Idea Bank, argumentując, że nowy podmiot nie będzie spełniał wszystkich wymogów regulacyjnych.. - Idea Bank podejmuje decyzję o zwolnieniach grupowych. Mają objąć do 750 osób.- Idea Bank zawiązuje rezerwy na restrukturyzację - 25,9 mln zł.- Komisja Nadzoru Finansowego wszczyna postępowanie administracyjne wobec Idea Banku.- Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako kurator zaskarża uchwały walnego zgromadzenia dotyczącego udzielenia absolutorium trzem członkom zarządu i członkom rady nadzorczej - w tym jej przewodniczącemu Leszkowi Czarneckiemu.- urząd celno-skarbowy wskazuje na nieprawidłowości w naliczaniu podatku CIT i wycenia je na 26 mln zł.- UOKiK uznał, że Idea Bank oferował obligacje GetBacku w sposób niedostosowany do potrzeb klientów i nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty, które bank oszacował na ok. 42 mln zł. Idea Bank zapowiedział wtedy odwołanie się do sądu.- Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich i Idea Getin Leasing wstępnie uzgadniają zakup za symboliczną cenę spółki Idea Money od Idea Banku. Jakoś poprawiłoby to sytuację banku, gdyż mógłby rozwiązać rezerwy.- UOKiK nałożył na Idea Bank 17,3 mln zł kary, uznając praktyki banku za nieuczciwe i naruszający zbiorowe interesy konsumentów. Bank przekazywał klientom nieprawdziwe informacje m.in. o ryzyku i zyskach, a także stosował misselling (czyli w wielkim skrócie - sprzedaż produktu lub usługi niedostosowaną do potrzeb klienta).- KNF odrzuciła plan naprawy Idea Banku. W uzasadnieniu podano, że zapisane w planie założenia i sposoby osiągnięcia wymaganego poziomu współczynników kapitałowych nie zostały w wystarczający sposób uprawdopodobnione.- prokuratura złożyła wniosek o areszt dla Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza Idea Banku. Podejrzewa go m.in. o doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na 130 mln zł. Sąd ma rozpatrywać wniosek w tej sprawie 16 października.- sprzeciw BFG (kurator ma prawo zakwestionować decyzje podejmowane przez organy banku) wobec transakcji sprzedaży Idea Money.- Idea Bank składa do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o odwołanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora banku.- w Monako dochodzi do spotkania Leszcza Czarneckiego z Adamem Hoffmanem, byłym rzecznikiem PiS, obecnie właścicielem agencji PR R4S. Według relacji Czarneckiego Hoffman sugeruje zatrudnienie Michała Krupińskiego, co pomogłoby ocieplić stosunki z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Krupiński kilka miesięcy wcześniej opuścił fotel prezesa Pekao - jak wówczas twierdził - by kontynuować karierę za granicą. Nagranie z tej rozmowy Roman Giertych - pełnomocnik Leszka Czarneckiego - upublicznia w połowie listopada. Czarnecki twierdzi, że podczas jednej z wcześniejszych rozmów (zatrudniał R4S, stąd do jego spotkań z Hoffmanem doszło kilkukrotnie), do której miało dojść w czerwcu, Hoffman namawiał go do kupna telewizji TVN24 i zmiany profilu stacji na bardziej przyjazny rządowi. Hoffman zdecydowanie zaprzecza, twierdząc, że to Czarnecki był zainteresowany tą transakcją.- KNF domaga się odwołania Leszka Czarneckiego z Rady Nadzorczej Idea Banku. Powodem wniosku są informacje dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie oferowania przez Idea Bank obligacji GetBacku. Pod koniec października akcjonariusze obu banków zdecydowali się jednak Czarneckiego nie odwoływać.- KNF odrzuca wniosek banku w sprawie BFG.próba zatrzymania mecenasa Romana Giertycha (mecenas w czasie tej czynności zasłabł i trafił do szpitala) w sprawie wyprowadzania pieniędzy ze spółki Polnord. Giertych jest jednym z pełnomocników Leszka Czarneckiego; do zatrzymania dochodzi w przeddzień rozpatrywania wniosku o areszt dla biznesmena... Następnego dnia rozprawa w sprawie aresztu dla Czarneckiego zostaje odroczona. Sąd dwukrotnie uznał, że zarzuty prokuratury wobec Giertycha i innych podejrzanych w tej sprawie są bezzasadne i odrzucił wniosek o areszt (w dwóch instancjach); na początku grudnia mecenasowi uchylono wszelkie środki zapobiegawcze, a prokuratura w styczniu wycofała się z pomysłu lustracji kont prawnika.- KNF nałożyła na Idea Bank 10 mln zł kary za sprzedaż obligacji GetBacku oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy wierzytelności z rodziny Trigon Profit.r. - Leszek Czarnecki - za pośrednictwem Getin Holding - obejmuje pakiet akcji Idea Banku za 25 mln zł.- sąd - pod wcześniejszym dwukrotnym odroczeniu sprawy - odrzucił wniosek o areszt dla Leszka Czarneckiego. Prokuratura podkreśla, że zrobił to, chociaż uznał, że "zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa”.- Bankowy Funduszu Gwarancyjny decyduje o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, który 3 stycznia 2021 r. ma zostać przejęty przez Bank Pekao. Powodem jest bardzo zła sytuacja kapitałowa Idea Banku. Leszek Czarnecki zapowiada odwołanie do sądu.- Pekao przejmuje Idea Bank. Dzień później klienci Idea Banku odczytują informacje w swoich skrzynkach mailowych: "Witamy w gronie klientów Banku Pekao".O ile przejęcie Idea Banku przez Pekao dla rzesz klientów wiele zmienia (może z wyjątkiem np. warunków nowych umów, oprocentowania depozytów i kredytów itp.), o tyle inwestorzy - akcjonariusze i posiadacze obligacji podporządkowanych (niezabezpieczonych) - mogą zacząć liczyć straty. Według zgrubnych szacunków inwestorzy stracili na tej operacji 213 mln zł.Dla organów nadzoru sprawa jest jasna - został uratowany przed upadkiem bank, który przeżywał kłopoty od lat, a jego upadłość wstrząsnęłaby całym systemem bankowym. Dla Leszka Czarneckiego sprawa jest również jasna - to polityczna zemsta za odrzucenie korupcyjnej propozycji złożonej przez b. szefa KNF.Nie wykluczając niczego, można jednak dostrzec, że fundamentalnych źródeł kłopotów firm Leszka Czarneckiego należy się doszukiwać raczej wskutek strategii przyjętej przez biznesmena w polityce - mają one znacznie starszy rodowód niż polityczny rezonans całej sprawy.Z drugiej jednak strony wokół tej sprawy narosło wiele dziwnych wydarzeń właśnie o zabarwieniu politycznym - od korupcyjnej propozycji Marka Chrzanowskiego poczynając: gdyby nie ta rozmowa (ani jej późniejsze upublicznienie), kontekst polityczny tej sprawy nie byłby tak często podnoszony i tak poważnie traktowany. Przejęcie Idea Banku stałoby się - mniej lub bardziej udaną - decyzją regulacyjną. A tak mamy kontrolowaną upadłość w politycznym sosie.