Finansowanie innowacji powinno być prostsze

Ulga na badania i rozwój z pewnością wymaga dalszej promocji. Lepiej wzmocnić te instrumenty, które już istnieją – ulgę badawczo-rozwojową oraz IP Box – niż dokładać nowe. Ten system powinien być przede wszystkim zrozumiały dla podatnika i łatwiejszy w zastosowaniu - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzająca Ayming Polska.

Należy pamiętać, że w przypadku ulgi B+R innowacyjność jest rozpatrywana na poziomie danego przedsiębiorstwa, a nie np. w skali kraju czy Europy. Oznacza to, że nasz konkurent mógł już dawno wymyślić produkt lub usługę, nad którymi my dopiero pracujemy, a mimo to przysługuje nam ulga.Oczywiście można dyskutować, czy poziom odliczeń jest wystarczająco atrakcyjny.Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2022 roku wysokość odliczenia dla kosztów osobowych, które są najchętniej rozliczanym kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R, wzrośnie z dotychczasowych 100 do 200 proc. Oznacza to, że każda złotówka stanowiąca koszt pracownika realizującego zadania B+R będzie stanowiła 3 zł kosztu podatkowego. W efekcie przełoży się to na istotne obniżenie podatku.- Na tle innych europejskich krajów samo skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej jest w Polsce stosunkowo proste. Wystarczy złożyć deklarację podatkową wraz z załącznikiem CIT-BR lub PIT-BR. Nie podlega ona ocenie przez żadną komisję, a podatnik nie musi posiadać dodatkowych zaświadczeń, na przykład certyfikatu poświadczającego prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (taki wymóg jest np. we Włoszech i Niemczech).Należy jednak zadbać o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej, która zawiera opisy projektów badawczo-rozwojowych, oraz stworzyć ewidencję księgową kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy mogą również przejść kontrolę skarbową za okres pięciu ostatnich lat rozliczeniowych.- Propozycje nowych ulg proinnowacyjnych są odbierane przez przedsiębiorców w sposób niejednoznaczny. Z jednej strony wszyscy się cieszą, że pozwolą one zniwelować dość wysokie koszty wprowadzania innowacji. Z drugiej strony warto zadać sobie pytanie, czy mnogość tych instrumentów versus ich atrakcyjność dla przedsiębiorców jest tym, czego nam potrzeba.Na przykładzie ulgi robotyzacyjnej widać, że realne wsparcie dla przedsiębiorców to mniej niż 10 proc. kosztu zakupu.Moim zdaniem warto wzmocnić te instrumenty, które już istnieją – ulgę badawczo-rozwojową oraz IP Box – zamiast dokładać nowe. Ten system powinien być przede wszystkim zrozumiały dla podatnika i łatwiejszy w zastosowaniu.- Chodzi przede wszystkim o zwiększenie wysokości odliczeń dla wszystkich kosztów kwalifikowanych, nie tylko dla kosztów osobowych. Wśród innych pożądanych zmian znajduje się także poszerzenie dotychczasowego katalogu kosztów kwalifikowanych. Obecnie obejmuje on osiem typów kosztów, m.in. zakup materiałów i surowców, pozyskanie opinii naukowych czy odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej. A przedsiębiorcy chcieliby rozliczać także koszty związane z amortyzacją środków trwałych, certyfikacją nowych produktów oraz konsultacjami technicznymi lub technologicznymi.Jeśli chodzi o koszty certyfikacji, od 2022 roku podatnicy uzyskają możliwość rozliczania m.in. kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu lub homologacji w ramach nowej ulgi na prototypy. Pytanie, czy zamiast powoływać nowy twór podatkowy, tego typu kosztów nie można było włączyć w ramy już obowiązującej ulgi badawczo-rozwojowej.