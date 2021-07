Finansowanie społecznościowe może przyciągnąć na rynek wielu nowych inwestorów

Rynek equity crowdfundingu w Polsce notuje szybkie wzrosty. Z danych KNF wynika, że w ubiegłym roku za pośrednictwem platform crowdfundingowych spółki zebrały od inwestorów prawie 77 mln zł, czyli o 125 proc. więcej niż w poprzednim. To ciekawa alternatywa dla debiutu na giełdzie dla projektów na początkowym etapie rozwoju. Z kolei inwestorów przyciąga do crowdfundingu to, że mogą zainwestować małe kwoty w ciekawy marketingowo projekt.

- Jest to jedna z kluczowych barier dla przekonania inwestorów, że warto inwestować w ramach kampanii crowdfundingowej. Jeżeli się inwestuje w spółki na etapie seed czy pre-seed, to ta perspektywa wyjścia z inwestycji jest kilkuletnia oraz często bardzo niepewna. Sam jestem inwestorem w kilku spółkach – minęło już wiele lat, a do ich debiutu w dalszym ciągu nie doszło. Dlatego ofertę w ramach naszej platformy adresujemy tylko dla spółek na etapie Pre-IPO, które na etapie rozmów z nami są już gotowe, żeby w ciągu maksymalnie trzech lat zadebiutować na giełdzie. W ten sposób inwestorzy zyskują możliwość exitu w relatywnie krótkim czasie i mogą oczekiwać realnego zysku z inwestycji - mówi Artur Granicki.Jak wskazuje, powiązanie equity crowdfundingu z giełdą jest optymalnym rozwiązaniem, które daje możliwość wyjścia z inwestycji nie tylko inwestorom indywidualnym, lecz również instytucjonalnym, takim jak fundusze venture capital. Dzięki debiutowi giełdowemu danej spółki mogą one spieniężyć swoje akcje, wyjść ze spółki i dzięki temu skrócić horyzont inwestycyjny do realnych, przewidywalnych granic.- Mamy nadzieję, że inwestorzy - dzięki inwestycjom na etapie Pre-IPO w ramach platformy crowdfundingowej - poczują ten dość krótki horyzont exitu i zaczną w relatywnie krótkim czasie zarabiać. Zakładamy, że wówczas zwiększy się też pula osób zainteresowanych crowdfundingiem, które nie będą inwestować tylko ze względu na atrakcyjność sentymentalną projektu czy jego ciekawość marketingową, ale z czysto komercyjnych pobudek, aby na takiej spółce zarobić. Możemy to osiągnąć tylko dzięki temu, że ta perspektywa IPO będzie dość krótka i przewidywalna - wyjaśnia prezes Navigator Crowd.W Polsce nie ma dziś regulacji prawnych odnoszących się wprost do rynku crowdfundingowego. Platformy działają przede wszystkim na zasadach wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Wkrótce ma się to jednak zmienić, ponieważ trwają prace nad projektem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia 2020/1503, które w całej UE ustanawia jednakowe zasady prowadzenia działalności w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego. Zgodnie z planem nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 10 listopada br.W myśl nowych przepisów operatorzy platform crowdfundingowych będą musieli występować do KNF o zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Będzie ona podlegać kontrolom i nadzorowi komisji. Platformy crowdfundingowe będą musiały również wdrożyć nowe rozwiązania ukierunkowane na większą ochronę inwestorów. Proponowane zmiany zwiększą też limit kampanii crowdfundingowych z 1 do 5 mln euro. Projekt nowej ustawy zawiera jednak propozycję dwuletniego okresu dojścia do tego maksymalnego progu. W roku 2022 ma to być kwota 2,5 mln euro, która wzrośnie do 5 mln euro po 10 listopada 2023 roku.