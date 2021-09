Finiata wprowadza system szybkiego finansowanie małych i średnich firm

Z nową usługą startuje w Polsce kolejny fintech, który dostrzega potencjał finansowy polskich konsumentów i firm. Po debiucie opcji „zapłać za 30 dni” Klarny działająca od blisko pięciu lat w Polsce niemiecka Finiata wprowadza na polski rynek nową usługę scoringową, stosowaną do szybkiej oceny wiarygodności ubiegających się o kredyt. Ma ona ułatwić m.in. bankom, platformom zakupowym typu Allegro czy producentom finansowanie obrotowe małym i średnim firmom, które w standardowym procesie zostałyby odrzucone.

Platformy zakupowe i producenci

Jak zwraca uwagę, z drugiej strony, przy obecnych systemach scoringowych, niejednokrotnie wystarczy jedna nieopłacona faktura, aby firma została umieszczona poniżej progu akceptacji. Wszystkie te aspekty powodują, że branża finansowa jest dobrym polem do wykorzystania samouczących się algorytmów. Za pomocą danych napływających do systemu w czasie rzeczywistym rozpoznają one prawidłowości i nieprawidłowości, a dzięki ciągłemu uczeniu się identyfikują nowe struktury i przenoszą je na kolejne zdarzenia. Wraz ze wzrostem doświadczenia maszyna spełnia swoje zadanie z coraz większą wydajnością i niezawodnością.Stworzony przez Finiatę algorytm Copernicus, dedykowany ocenie ryzyka kredytowego, pozyskuje nowe dane, grupuje je w zmienne i zasila nimi cały model. W rezultacie samouczący się algorytm stale poprawia dokładność przewidywania, czyli współczynnik Giniego, obecnie w przypadku Copernicusa wynosi on prawie 70, podczas gdy porównywalne agencje kredytowe osiągają wyniki niższe o około 30 punktów – podaje country manager Finiaty.– Oferta banków dla sektora MŚP jest bardzo uboga. Wdrożenie naszego rozwiązania pozwoli na rozszerzenie jej i dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Finansowanie szczególnie w obecnych czasach może zdecydować o „być albo nie być” wielu przedsiębiorców. Pandemia spowodowała, że żyjemy w niepewnych gospodarczo czasach, a małe firmy są szczególnie narażone na występowanie tzw. wąskich gardeł finansowych. Tymczasem dostawcy usług finansowych na rynku, zwłaszcza banki, bardziej ostrożnie niż wcześniej podchodzą do wydawania decyzji kredytowych. Nasze rozwiązanie może to diametralnie zmienić, dając naszym partnerom podstawy do uznawania wniosków, a tym samym zapewniając płynność finansową MŚP - wyjaśnia Anna Kozłowska.Czytaj: Zaskakujący wpływ pandemii na zwyczaje finansowe Polaków System scoringowy Finiaty w wersji white-label jest rozwiązaniem przeznaczonym dla instytucji finansowych, ale także dla platform zakupowych czy producentów. Jest też dedykowany firmom, które regularnie zaopatrują przedsiębiorców z branż gastronomicznej, florystycznej, czy kosmetycznej.– Lokalne piekarnie, restauracje, sklepy czy gabinety kosmetyczne z reguły nie dysponują dużym zapleczem finansowym, a więc w sytuacji, gdy np. natychmiast potrzebują kupić sprzęt niezbędny do dalszego funkcjonowania, często nie mogą sobie na to pozwolić. W takich przypadkach banki rzadko wkraczają z pomocą. Odpowiedzią jest więc finansowanie w punkcie sprzedaży przez producenta – tłumaczy country manager.Rozwiązanie może być również stosowane przez platformy zakupowe typu Allegro.- Jest na nich obecnych wiele mikro, małych i średnich sklepów. W większości przypadków ich obroty utrzymują się na stałym poziomie, jeśli więc zbliża się sezon na dany produkt lub staje się on wyjątkowo popularny, nie mogą sobie one pozwolić na większe zakupy u producentów. W takiej sytuacji to właśnie marketplace’y mogłyby pomóc firmom uniknąć tzw. wąskiego gardła finansowego – podkreśla Anna Kozłowska.Finiata stworzona została w 2016 roku w Niemczech przez międzynarodowy zespół ekspertów. Od 2017 roku prowadzi działalność w Polsce. W ofercie ma dwie usługi świadczone pod marką własną skierowane głównie do freelancerów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2021 roku oferuje również usługę scoringową w wersji white-label, umożliwiającą integrację za pomocą API z systemami banków, instytucji finansowych, platform zakupowych czy producentów.