Firma BSH przekazała szpitalom osiem tysięcy maseczek

Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego przekazała szpitalom 8 tys. maseczek chirurgicznych. Dwa tysiące z nich trafiło do szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi - poinformowała we wtorek PAP Marta Kujawa z BSH.

Przypomniała, że firma od lat prowadzi działania na rzecz lokalnej społeczności pod hasłem #PomocMaMoc! "W dobie pandemii hasło to ma szczególny wydźwięk. Firma w trosce o zdrowie personelu medycznego, przekazała osiem tysięcy maseczek chirurgicznych na rzecz szpitali, do których trafiają osoby zarażone koronawirusem" - dodała.

Jak podkreśliła, aby "odwdzięczyć się za ich pracę i otoczyć ich opieką" BSH przekazało 2 tys. sztuk maseczek chirurgicznych na rzecz personelu szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi.

"Maseczka to obecnie jedno z najważniejszych narzędzi ochrony służb medycznych walczących z pandemią. To one stanowią osłonę dla pracowników służby zdrowia, którzy mają kontakt z pacjentami. W trosce o bezpieczeństwo swoje i pacjentów, każdy pracownik, który korzysta z maseczki chirurgicznej, musi ją często zmieniać, co powoduje ponadprzeciętne zużycie tego artykułu" - tłumaczy Kujawa.

Zwróciła uwagę, że "podobny gest" wykonała firma w innych miastach, w których jest obecna, w Warszawie, Wrocławiu oraz Rzeszowie. W sumie do rąk pracowników szpitali trafiło 8 tys. sztuk maseczek chirurgicznych.

W Polsce jest sześć zakładów BSH produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy z nich znajdują się w Łodzi. Są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek.