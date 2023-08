Firma doradcza: od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej zarejestrowano 64 takie fundacje

Pierwsze miesiące funkcjonowanie fundacji rodzinnych pokazały znaczne nimi zainteresowanie; do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęły 294 wnioski o rejestrację fundacji rodzinnej, zarejestrowano 64 fundacje - poinformowała w czwartek firma doradcza Quidea.

Od 22 maja br. obowiązuje Ustawa o fundacji rodzinnej; pozwala ona firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę.

Jak wskazuje firma doradcza Quidea fundacja rodzinna to nowa instytucja prawna w Polsce; wzorowana jest na koncepcji zagranicznych fundacji rodzinnych, które funkcjonują choćby w takich krajach, jak: Austria, Holandia czy Księstwo Liechtenstein.

"Od 22 maja 2023 r., wraz z wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej, fundatorzy mogą składać do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wnioski o rejestrację swoich fundacji rodzinnych" - przekazała firma doradcza. W tym czasie - poinformowano - do tego sądu wpłynęły 294 wnioski o rejestrację fundacji rodzinnej. Dotychczas zarejestrowane zostały 64 fundacje rodzinne.

Jak zauważa Michał Kwaśniewski z firmy doradczej Quidea, pierwsze miesiące funkcjonowanie fundacji rodzinnych pokazują znaczne nimi zainteresowanie. "Polscy przedsiębiorcy długo czekali na taką możliwość. Trzeba przyznać, że od strony podatkowej jest to interesujące rozwiązanie - zarówno dla przedsiębiorców myślących o sukcesji, założycieli startupów chcących odseparować ryzyko biznesowe od majątku prywatnego, jak i menadżerów myślących o bezpiecznym pomnażaniu swojego majątku" - wskazuje.

Podkreślono, że zarówno założyciele i fundatorzy projektów biznesowych (np. start-upów) mogą być zainteresowani aspektem gromadzenia i pomnażania majątku za pośrednictwem fundacji rodzinnej w przypadku wychodzenia z jednego projektu i chęci zaangażowania uzyskanych środków w inne przedsięwzięcie.

"Szczególnie, że w przypadku inwestowania w określone aktywa fundacja nie zapłaci podatku aż do momentu dystrybucji środków do beneficjentów. A i wtedy podlega ona preferencyjnemu opodatkowaniu zryczałtowanym 15 proc. podatkiem dochodowym (przy założeniu, że grono beneficjentów jest ograniczone do fundatora lub jego najbliższej rodziny)" - wskazano.

Zgodnie ustawą, fundatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekaże fundacji rodzinnej określone aktywa. Fundacja rodzinna może być założona przez więcej niż jedną osobę, w tym także przez osoby niespokrewnione. Może być też ustanawiana w akcie założycielskim lub w testamencie, sporządzanych w formie aktu notarialnego. Fundacja ustanawiana na podstawie testamentu może mieć tylko jednego fundatora.

