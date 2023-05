Firma KION z branży maszynowej planuje zatrudnić 50 specjalistów IT w oddziale w Krakowie

Międzynarodowa firma KION, działająca w sektorze maszynowym planuje zatrudnienie kolejnych 50 specjalistów IT w swoim oddziale w Krakowie, który działa w tym mieście dwóch lat – poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Artur Stachyra, dyrektor IT Service Hub KION w Krakowie poinformował, że tamtejszy oddział został uruchomiony na początku 2021 roku, a jego celem było zatrudnienie ok. 70 specjalistów IT do końca 2023 roku.

"Cel udało się osiągnąć już na koniec 2022 roku, a więc rok przed pierwotnie zakładanym terminem. To olbrzymi sukces, zważywszy na fakt, że dotychczas KION w Krakowie praktycznie nie posiadał działu IT" - wskazał przedstawiciel firmy.

Według niego w związku z szybkim rozwojem krakowskiego oddziału, KION planuje zatrudnienie w nim kolejnych 50 pracowników IT, a docelowo podwojenie ich liczby w ciągu najbliższych dwóch lat.

Firma poszukuje zarówno wykwalifikowanych specjalistów, jak pracowników z niewielkim i bez doświadczenia. Specjalnie z myślą o nich powołała program KION IT Academy, w ramach którego studenci ostatnich lat studiów mogą dołączyć do zespołu i zdobyć pierwsze doświadczenia oraz perspektywę stałego zatrudnienia.

IT Service HUB jest częścią KION Business Services Polska, którego działania w Krakowie koncentrują się również na procesach finansowo-księgowych, oraz zakupach strategicznych i operacyjnych dla kluczowych biznesów grupy. KION Business Services zatrudnia łącznie prawie 700 pracowników, którzy z Krakowa wspierają działanie Grupy KION - jednego z wiodących światowych dostawców wózków widłowych, wyposażenia magazynów oraz rozwiązań zautomatyzowanego łańcucha dostaw.

