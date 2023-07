Firma Pfeifer&Langen zadowolona z ugody z UOKiK

Pfeifer&Langen Polska, jeden z największych producentów cukru w Polsce z zadowoleniem przyjął ugodę z UOKiK dotyczącą systemu sprzedaży nasion. Zastrzeżenia Urzędu wzbudzały zapisy umów z plantatorami buraka cukrowego.

Postępowanie UOKiK zakończyło się wydaniem tzw. decyzji zobowiązującej, czyli w praktyce ugody przedsiębiorcy z urzędem antymonopolowym. Dzięki polubownemu trybowi postępowania Pfeifer&Langen miała możliwość wypracowania, w konstruktywnym dialogu z Urzędem, propozycji zmian do dotychczas funkcjonującego modelu zaopatrywania plantatorów buraka cukrowego w materiał siewny - przekazała w środę PAP spółka.

"Pfeifer & Langen Polska S.A. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK w sprawie systemu sprzedaży nasion" - zaznaczyła firma.

Jak podkreśliła, nadal będzie działał system sprzedaży nasion bezpośrednio od Pfeifer&Langen Polska, dzięki któremu plantator może nabyć nasiona wybrane wspólnie przez producenta cukru i przedstawicieli plantatorów. Natomiast sposób zaopatrywania plantatorów w materiał siewny zostanie poszerzony o możliwość zakupu nasion przez samych plantatorów bezpośrednio u ich producentów lub podmiotów zajmujących się profesjonalną sprzedażą nasion buraków cukrowych. Szczegółowe zasady zostaną dokładnie opisane m.in. w treści umów kontrakcyjnych.

Producent cukru przypomniał, że dotychczas funkcjonujący model zaopatrywania plantatorów w materiał siewny został wypracowany w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego, zawartego przez wszystkich producentów cukru w Polsce i Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w kwietniu 2017 r. Porozumienie to przewidywało wykorzystywanie do siewu wyłącznie nasion, które zostały dostarczone przez producenta cukru lub wskazanego przez niego dostawcę.

Firma podkreśliła, że w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK uzgodniono, iż możliwość nabycia nasion według dotychczasowego modelu pozostanie bez zmian. Wypracowano natomiast dodatkowe zasady, dzięki którym sposób nabycia materiału siewnego na potrzeby kontraktacji buraków cukrowych w Pfeifer&Langen zostanie rozszerzony o możliwość zakupu nasion przez plantatorów bezpośrednio u producentów nasion lub podmiotów zajmujących się profesjonalną sprzedażą nasion buraków cukrowych. Plantatorzy korzystający z tego rozwiązania będą zobowiązani do spełnienia warunków, szczegółowo określonych w umowach kontraktacyjnych.

UOKiK, informując w środę o zakończeniu postępowania przypomniał, że przedsiębiorca wykazał otwartość do zmiany praktyk i umożliwienia rolnikom zakupu również innych odmian nasion dopuszczonych do obrotu w Polsce, których jakość zostanie potwierdzona odpowiednimi dokumentami. "Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą Pfeifer&Langen do wykonania zobowiązania" - przekazał urząd w środę.

Zastrzeżenia Prezesa UOKiK wzbudziły postanowienia w umowach z rolnikami, zgodnie z którymi plantatorzy mogli kupować nasiona buraków cukrowych wyłącznie od spółki Pfeifer&Langen. W przypadku użycia innych nasion producent zastrzegał sobie prawo odmowy odbioru buraków. UOKiK uznał, że takie działania mogły stanowić przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez spółkę.

Rolnicy chcący nabyć nasiona buraków cukrowych spoza listy będą mieli obowiązek zgłosić wcześniej chęć takiego zakupu do Pfeifer&Langen oraz przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie określonych warunków. Będą musieli również złożyć oświadczenie o wyborze sposobu zakupu nasion w terminie co najmniej 30 dni od opublikowania przez Pfeifer&Langen listy odmian lub zawarcia umowy kontraktacji (w przypadku rolników, którzy zawarli tego typu kontrakty po opublikowaniu listy odmian) - zaznaczył UOKiK.

Przedsiębiorca ma czas na realizację zobowiązania do końca 2023 r. Jak podkreślono, oznacza to, że rolnicy będą mieli większy wybór odmian nasion przed najbliższym terminem siewu buraków. Spółka Pfeifer&Langen będzie musiała również złożyć Prezesowi UOKiK raport z wykonanego zobowiązania.

Prezes UOKiK wezwał też pozostałych krajowych producentów cukru do dostosowania swoich umów do standardu wyznaczonego decyzją wydaną wobec Pfeifer&Langen.

