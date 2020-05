Firma w pandemii. Po pierwsze płynność

Ograniczenia związane z koronawirusem przez wiele tygodni sprowadzały się do praktycznego zakazu działalności gospodarczej dla setek tysięcy firm. Pokazało to, że w trudnych czasach priorytetem staje się zachowanie płynności przedsiębiorstw. Bo koszty (osobowe, czynsze, media) pozostały, a przychody znikły z dnia na dzień, jak nożem uciął.

Podczas dyskusji przeanalizujemy, jak działają w praktyce i na ile są popularne wakacje kredytowe. Na ile niosą one ulgę dla przedsiębiorców i z jakimi zagrożeniami się wiążą. Jak będzie wyglądało kredytowanie przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach i kwartałach. Czy sektor finansowy jest w stanie dostarczyć gospodarce paliwa, by wydobyła się z zapaści i wróciła na ścieżkę wzrostu?Skoro priorytetem jest zachowanie płynności, to zastanowimy się, jakie inne – poza bankowym kredytem – instrumenty finansowe mogą być w obecnych warunkach pomocne przedsiębiorcom. Czy np. leasing może być atrakcyjną alternatywą wobec kredytu? Porozmawiamy, jakie są obecnie tendencje na tym rynku, ale także, czy zapaść w niektórych branżach nie odbije się negatywnie na branży leasingowej, ograniczając jej zdolność do finansowania gospodarki.Czas spowolnienia, czy – jak zapewne będzie w tym przypadku – kryzysu to czas narastania zatorów płatniczych. To o tyle istotne, że kłopoty z płynnością, które przeżywają obecnie branże dotknięte zakazami, mogą się rozlać na inne sektory współpracujące. Zapytamy zatem, jakie propozycje złagodzenia tego zjawiska ma branża faktoringowa, czy na czas koronakryzysu ma dla swoich klientów nową ofertę i w jaki sposób obecne procesy w gospodarce mogą wpłynąć na jej działalność.W dyskusji wezmą udział Andrzej Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska; Andrzej Krzemiński, przewodniczący Związku Polskiego Leasingu; Andrzej Pers, wiceprezes mBanku i Jerzy Śledziewski, wiceprezes BNP Paribas Polska. Nie zabraknie również przedstawicieli biznesu, wśród których będzie Henryk Orfinger, wiceprezes Dr Irena Eris. Po dyskusji będzie można zadawać panelistom pytania online. EEC było zawsze miejscem wymiany poglądów, wzajemnego poznania swoich stanowisk, wymiany doświadczeń, szukania rozwiązań. W dzisiejszych warunkach to szczególnie istotne. Zwłaszcza jeśli chodzi o płynność.