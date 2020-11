Firma z Polski zwycięzcą rankingu "Deloitte Technology Fast 50 Central Europe"

W 21. edycji rankingu "Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” zwyciężyła firma z Polski Packhelp - informuje Deloitte. Dodano, że 30 proc. miejsc w rankingu zajmują spółki z Polski, a w pierwszej dziesiątce przypadła im połowa miejsc.

Jak czytamy w czwartkowej informacji Deloitte, na czele całego rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej znalazła się polska firma Packhelp., aż 30 proc. miejsc zajmują spółki z Polski. Wiodą one też prym w pierwszej dziesiątce, gdzie przypadła im aż połowa miejsc.

Po kilku latach przerwy miejsce lidera w zestawieniu ponownie przypadło polskiej firmie. Tegorocznym zwycięzcą "Deloitte Technology Fast 50 Central Europe" jest Packhelp - twórca platformy pozwalającej projektować i zamawiać spersonalizowane opakowania online. Zwycięska spółka osiągnęła wzrost przychodów w ciągu ostatnich czterech lat na poziomie 9 077 proc. - podano.

Dodano, że w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze cztery polskie firmy: EGZOTech (5. miejsce), Solution4Labs (7. miejsce), Zdrowegeny.pl (8 .miejsce) oraz Tylko (9. miejsce).

Jak czytamy, w głównej kategorii "Fast 50" uplasowało się 15 firm z Polski. Z kolei 9 znalazło swoje miejsce w kategorii "Wschodzące gwiazdy".

Najwięcej firm w głównej kategorii pochodzi z Czech - aż 21. Polskie i czeskie spółki zajmują łącznie ponad 70 proc. miejsc w rankingu. Trzecie miejsce przypadło Chorwacji, którą reprezentuje pięć firm. W rankingu "Deloitte Technology Fast 50 Central Europe" znalazły się także trzy spółki z Bułgarii, dwie ze Słowacji oraz po jednej z Litwy, Kosowa, Łotwy i Estonii.

Jak zaznaczyła Lider Programu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Agnieszka Zielińska, tegoroczny ranking ma charakter wyjątkowy. "Pandemia pokazała, że firmy technologiczne nie tylko stymulują wzrost biznesów, ale też pozwalają nam funkcjonować w czasie izolacji. Ogromne zainteresowanie edycją, którą właśnie zamykamy, pokazuje jak wiele innowacyjnych firm rozwijało swój potencjał przez ostatnie lata, żeby w tym wyjątkowym roku służyć nam wsparciem" - wskazała.

Dodała, że do rankingu pięćdziesięciu najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowej zgłosiło się ponad 300 spółek. Aż 42 firmy spośród 50, które znalazły się w zestawieniu, to debiutanci.

Deloitte wskazał, że w 2019 roku w porównaniu do 2016 roku średni wzrost przychodów firm, które znalazły się w rankingu wyniósł 1 460 proc. Rok wcześniej było to 1 129 proc. (rok 2018 w porównaniu do 2015).

"Wzrost ten pokazuje, w jak dobrej kondycji znajduje się sektor firm technologicznych w naszym regionie. Od kilku lat średni wzrost przychodów spółek w rankingu przekracza tysiąc procent. Należy się spodziewać, że rewolucja technologiczna, która dokonuje się na skutek pandemii, tylko wzmocni ten trend i w przyszłorocznym rankingu wynik ten będzie jeszcze lepszy" oceniała Zielińska.

Według organizatora rankingu, w tym roku podobnie jak w poprzednich latach ranking "Deloitte Technology Fast 50 Central Europe" zdominowały firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania. W zestawieniu jest ich aż 30. 11 firm reprezentuje sektor "media i rozrywka", a cztery to producenci sprzętu komputerowego. Trzy spółki to fintechy, a dwie zaliczają się do sektora medycznego i biotechnologicznego - czytamy.

W tym roku firmy technologiczne mogły też zgłaszać swój akces do nowej nagrody "Impact Stars". Kategoria została wprowadzona z myślą o firmach, które z powodzeniem łączą rozwój innowacyjnych produktów czy usług technologicznych z pozytywnym oddziaływaniem na co najmniej jeden z obszarów: społeczeństwo, biznes, innowacje, środowisko i różnorodność.