Firmom będzie coraz trudniej o pieniądze

Środowa decyzja o kolejnej podwyżce stóp procentowych może mieć wpływ na sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, bowiem kurczą się ich możliwości pozyskiwania finansowania na ich działalność.

Decyzja, jaką we środę podjęła Rada Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych, była już dziewiątą z rzędu. Tym razem Rada ustaliła główną stawkę na poziomie 6 proc, podczas gdy poprzednio wynosiła ona 5,25 procent. Rynek spodziewa się, że raty za zaciągnięte kredyty znów zdrożeją, i to nawet do kilkuset złotych.

Spadek popytu na pieniądz i jego podaży

Podwyższenie stóp procentowych to także zmiana dla firm, zwłaszcza małych i średnich, które finansować muszą swoją bieżącą działalność, mając na uwadze koszty wynagrodzeń czy utrzymania swojej infrastruktury.

- Wzrost stóp procentowych oznacza wzrost oprocentowania kredytów firmowych, czyli wyższy koszt pieniądza - zauważa Jacek Obrocki, wiceprezes PragmaGO. Jego zdaniem, efektem tego jest spadek popytu na pieniądz.

Kolejna już decyzja Rady o podwyżce stóp procentowych powoduje więc, że firmom o kredyt będzie coraz trudniej.

Czytaj też: Jaki jest ślad węglowy mostu? Trudno redukować coś, o czym nie wiemy nic

- Również podaż pieniądza dla MŚP może się zmniejszyć, ponieważ banki będą jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzić do wyceny ryzyka i ograniczać ilość i wartość udzielanych kredytów - prognozuje Jacek Obrocki.

Niższa dynamika wzrostu firm

Według niego ostatecznie zmniejszenie puli kapitału obrotowego może przełożyć się na niższą dynamikę wzrostu wśród małych i średnich firm.

- Dla wielu przedsiębiorców rozwiązaniem staje się finansowanie z rynku pozabankowego - wskazuje Jacek Obrocki. Przyznaje przy tym, że obserwujemy dziś wzrost popytu na produkty faktoringowe, które oparte są na wypracowanych należnościach, w związku z tym mają niższą barierę wejścia niż usługi kredytowe.

Potwierdzają to dane Polskiego Związku Faktorów. W pierwszym kwartale tego roku, branża faktoringowa odnotowała wzrost o blisko jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem 2021 go. W trzech pierwszych miesiącach 2022 roku zajmujące się faktoringiem firmy nabyły wierzytelności o łącznej wartości 105 mld zł, wobec 79,1 mld w pierwszym kwartale 2021.

- Banki będą jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzić do wyceny ryzyka i ograniczać ilość i wartość udzielanych kredytów - przewiduje Jacek Obrocki. Jego zdaniem, ostatecznie zmniejszenie puli kapitału obrotowego może przełożyć się na niższą dynamikę wzrostu wśród małych i średnich firm. Dla wielu przedsiębiorców rozwiązaniem staje się więc finansowanie z rynku pozabankowego – np. od wyspecjalizowanych podmiotów oferujących mikro pożyczki czy usługi faktoringowe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl