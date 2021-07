Firmy będą odczuwały wpływ COVID-19 nawet przez trzy lata

Pandemia koronawirusa zdeterminowała działalność firm na całym świecie. Żaden inny kryzys we współczesnej historii nie wywarł tak istotnego na nie wpływu. Z badania „Kryzys katalizatorem zmian: przyspieszenie transformacji”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, wynika jednak, że wiele prywatnych firm wychodzi z niego znacznie wzmocnionych. Nabiera odporności, czyli umiejętności radzenia sobie w obecnej sytuacji. 21 proc. z nich deklaruje, że opracowało strategię transformacji, a 19 proc. przekształciło model pracy.

Obawy i oczekiwania

Niepewne otoczenie operacyjne znajduje odzwierciedlenie w nieznacznym obniżeniu oczekiwań dotyczących wzrostu przychodów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Natomiast 11 proc. respondentów uważa, że w tym roku nie odnotuje wzrostu przychodów, podczas gdy dwa lata temu było to zaledwie 5 proc.



Większość ankietowanych przedsiębiorców wierzy jednak, że ich firmy wyjdą z kryzysu. 61 proc. oczekuje, że w ciągu najbliższego roku znacząco zwiększy się ich wydajność, a 59 proc. ma takie oczekiwania w kwestii przychodu firmy. W sumie respondenci wierzą, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy poprawie ulegnie większość kluczowych wskaźników biznesowych.



- Najbardziej odporne organizacje pozostają również najbardziej optymistyczne. Podczas gdy około trzech czwartych firm z najwyższym poziomem odporności spodziewa się, że ich wskaźniki biznesowe ulegną poprawie, podobnie myśli średnio tylko 40 proc. przedstawicieli firm o niskiej odporności. Ten optymizm organizacji o wysokiej odporności jest wyraźny, także jeśli chodzi o długoterminowe perspektywy firmy. Wyraża go ponad połowa z nich i zaledwie 20 proc. firm o niskiej odporności - wyjaśnia Tadeusz Dulian, doradca firm rodzinnych, Deloitte.

Odporni chętniej zatrudnią

Tylko 11 proc. firm biorących udział w badaniu Deloitte przewiduje w nadchodzącym roku zwiększenie zatrudnienia, a 8 proc. przewiduje jego spadek. Pozostałe 81 proc. jest podzielone pomiędzy utrzymywaniem obecnego poziomu zatrudnienia, zatrudnianiem w ograniczonym zakresie lub na podstawie kontraktów. Także w tym wypadku wyróżniają się firmy o wysokim wskaźniku odporności i są bardziej skłonne zatrudniać pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy niż te o niskiej odporności (66 proc. vs 48 proc.).



Z uwagi na poprawiający się popyt, wiele firm będzie próbowało określić w nadchodzącym roku, jakie zmiany w modelu pracy mogą utrzymać się po zakończeniu pandemii i przeprojektować swoje organizacje tak, aby dostosować je do nowych realiów. 71 proc. badanych uważa, że przekształcanie modelu i miejsca pracy jest ważne lub bardzo ważne dla budowania odporności w ich organizacji. Niemal jedna piąta badanych twierdzi, że w pełni zmieniła charakter pracy w swoich organizacjach (19 proc.), a 38 proc., że jest w trakcie wprowadzania takich zmian.

- Co ciekawe, ci z naszych badanych, którzy poczynili największe postępy w działaniach na rzecz budowania odporności, deklarują bardziej pozytywne spojrzenie na perspektywy krótkoterminowe. Chętniej zwiększają też zatrudnienie lub dokonują przejęć, a także bardziej koncentrują się na swoim wpływie na społeczeństwo i środowisko - ocenia Anita Bielańska, dyrektor w zespole Strategy, Analytics i M&A, dział konsultingu w Deloitte.Wpływ COVID-19 na popyt na produkty i usługi jest na szczycie listy zagrożeń dla rozwoju firmy. 34 proc. respondentów uważa, że będzie odczuwalny przez najbliższe 12 miesięcy, a nieco ponad jedna czwarta – przez 3 lata. 33 proc. badanych jest zdania, że przez najbliższy rok firmy będą odczuwały wpływ COVID-19 na łańcuch dostaw oraz obszary HR i IT. Pesymistów, którzy spodziewają się, że będzie to trwało dłużej jest 25 proc. Dopiero na trzecim miejscu wśród potencjalnych zagrożeń znalazły się ataki cybernetyczne i bezpieczeństwo IT.- Raport „Global Human Capital Trends 2021” pokazał, że wiodące firmy zaczynają dostrzegać, że dobre samopoczucie pracowników ma ogromne przełożenie na pracę. Dlatego koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb swoich "talentów" i dają im większą autonomię. Niektóre firmy prywatne przeprojektowują swoje procesy tak, aby były bardziej zwinne i osiągały więcej za pomocą mniejszych, niezależnych zespołów. Bo to właśnie zespoły stają się kluczową komórką każdej organizacji - komentuje John Guziak, partner, lider zespołu ds. kapitału ludzkiego w Europie Środkowej w Deloitte.Elastyczność, misja, kultura organizacyjna, przyjęcie długoterminowej perspektywy - to cechy, które pomogły firmom prywatnym przyspieszyć realizację transformacji w trakcie pandemii."Być może już nigdy więcej nie doświadczymy kolejnego takiego przestoju, jak ten spowodowany pandemią COVID-19. Jednak wiemy jedno - przyspieszenie działań transformacyjnych i odporność to czynniki, które stanowią o umiejętności przetrwania. Wyzwaniem, które stoi przed liderami firm prywatnych, jest ugruntowanie tych dwóch elementów w swoich firmach" - konkluduje w raporcie Deloitte.