Firmy chcą się cyfryzować. Banki w tym pomagają

Cyfryzacja to słowo, które w czasie wciąż trwającej pandemii zostało odmienione przez wszystkie przypadki. Mówiąc o biznesie, ale nie tylko, trudno uciec od tego sformułowania. Chociaż w bankowości detalicznej produkty i usługi cyfryzowały się już od wielu lat, to w sektorze bankowości korporacyjnej w ostatnich miesiącach pojawiły się nowe wyzwania, nierozerwalnie związane z digitalizacją.

Boom na e-commerce

Choć banki już wcześniej poczyniły znaczące postępy na swojej drodze do cyfrowej transformacji, pandemia jeszcze dodatkowo zwiększyła tempo tych procesów. Podmioty, które w ostatnich latach zainwestowały w digitalizację, wykazały się wyższą odpornością i lepszą elastycznością w dostosowywaniu się do warunków narzuconych przez pandemiczne ograniczenia.Innym trendem bezpośrednio związanym z cyfryzacją biznesu jest rozwóje-commerce. Jak wynika z analiz PwC, do 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu internetowego ma wzrosnąć do 162 mld zł, a średnioroczny wzrost miałby wynieść 12%. Dla biznesów nie ma już odwrotu od cyfryzacji, a banki w całej tej układance także odgrywają kluczową rolę. Są instytucjami, które mają wspierać firmy w ich cyfrowej transformacji. Oferowanie podstawowych produktów i usług bankowych to już za mało.- Dlatego stworzyliśmy bramkę płatniczą Paynow, pierwsze takie rozwiązanie oparte na chmurze obliczeniowej, pomagające skokowo zwiększać skalę transakcji w najgorętszych okresach handlowych. Sprawdziła się najpierw w sektorze MSP, później przeszła „chrzest bojowy” podczas Finału WOŚP. Dlatego z pełnym przekonaniem możemy oferować ją klientom korporacyjnym o nieporównywalnie większej skali działania. Jako bank oferujemy tu całkowite wsparcie IT we wdrożeniu bramki płatniczej oraz integrację z naszym systemem bankowości korporacyjnej. Dzięki natychmiastowym księgowaniom i obsłudze w 1 miejscu można uzyskać doskonały efekt synergii i większą kontrolę nad całością finansów w firmie - mówi Adam Pers, wiceprezes ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w mBankuZ kolei firmy stawiające swoje pierwsze kroki w e-commerce bank zachęca również do wzięcia udziału w konkursie Cyfrowe Rewolucje, którego druga edycja niedawno się rozpoczęła. Do wygrania są nagrody o wartości 100 tys. zł, a laureatami będą firmy z najciekawszymi pomysłami na e-biznes.- W naszych działaniach chcemy wychodzić poza utarte schematy i przede wszystkim być pomocnym partnerem dla przedsiębiorców, których oczekiwania wobec banków są w obecnych czasach jeszcze większe - dodaje.