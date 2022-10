Firmy czekają nowe obowiązki. Redukcja emisji to tylko wierzchołek

Banki, inwestorzy giełdowi, klienci chcą wiedzieć, jak firmy działają na rzecz ochrony środowiska. Razem z unijnymi regulacjami dotyczącymi ESG rodzi to szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorstw.

Klienci w coraz większym stopniu wymagają, aby firmy były przyjazne dla środowiska.

Unijna taksonomia wymusi weryfikacje projektów inwestycyjnych pod kątem ich oddziaływania na klimat.

Banki są najlepiej przygotowane do weryfikacji danych zawartych w raportach ESG.

Tekst powstał na podstawie debaty "ESG - czas dla odpowiedzialnych", która została zorganizowana na konferencji PRECOP 27 w Katowicach, która jest wstępem do tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Egipcie.

ESG to obecnie magiczny skrót, który jest podstawą do tworzenia ratingów firm i pozafinansowych ocen przedsiębiorstw, ale także organizacji międzynarodowych, a nawet państw. Składa się z trzech elementów, które poddane są publicznej weryfikacji. E - to ekologia, S - elementy społeczne, a G - odnosi się do zasad ładu korporacyjnego.

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej obecnie około 12 tysięcy podmiotów gospodarczych jest zobowiązanych do przygotowania dorocznego raportu opartego na standardach ESG. Już niebawem te obowiązki obejmą 50 tysięcy spółek, a w latach następnych małe i średnie przedsiębiorstwa. W przypadku naszego kraju obowiązek dotyczy podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednak coraz więcej firm decyduje się na otwartą prezentację swoich celów środowiskowych i założeń rozwiązań na rzecz społeczności lokalnych.

- Przygotowanie raportów ESG niebawem zostanie uzupełnione o wymogi dotyczące taksonomii. Unia Europejska opracowuje obecnie standardy, które staną się powszechnie obowiązujące dla biznesu. Mowa jest konieczności przygotowania projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem założeń dotyczących oddziaływania na środowisko, w tym także założenia technicznych warunków kwalifikacji i jego roli dla społeczeństwa. Od ubiegłego roku instytucje finansowe przy ocenie wniosku o kredyt muszą się kierować zasadami taksonomii - powiedział na panelu "ESG - czas dla odpowiedzialnych" konferencji PRECOP 27 w Katowicach starszy specjalista w Baker McKenzie Piotr Ciepiela.

Firmy, chcąc spełniać wymogi zrównoważonego rozwoju, nie tylko podejmują deklaracje związane z ograniczeniem emisji CO2, ale wymagają podobnych rozwiązań od swoich kooperantów i dostawców.

Firmy w coraz większym stopniu wymagają, aby ich dostawcy przestrzegali ekologicznych standardów

- Na etapie produkcji naszych wyrobów poradziliśmy sobie z tym, aby była ona przyjazna dla środowiska. Podjęliśmy zobowiązanie, że do 2030 roku zredukujemy do zera emisję CO2. Jednak chcemy także, aby nasi dostawcy zredukowali emisje o 50 procent. Zwróciliśmy się do około 100 naszych partnerów o współpracę i niemal wszyscy pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel - stwierdził manager do spraw korporacyjnych firmy Velux Adam Ambrozik

Banki już od dawna tworzą własne strategie oceny wniosków inwestycyjnych firm opierając się na raportach ESG. To stanowi podstawę działania.

- Naszym zadaniem statutowym jest wspieranie zielonej transformacji. Przy okazji zawsze chcemy zrozumieć problemy danej firmy i wspieranie jej na drodze zmian. Obok kredytu staramy się podpowiadać, co należy zmienić w strategii. BOŚ ma kadry inżynierów pozwalające ocenić techniczne rozwiązania ekologicznych inwestycji - powiedział dyrektor zarządzający pionem ekologii, taksonomii i analiz Banku Ochrony Środowiska Mariusz Samordak.

Obecne wyzwania związane z kryzysem energetycznym zachęcają biznes do poszukiwania rozwiązań, które łączą element oszczędności z redukcją śladu węglowego.

Raport ESG ma być nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim informacją dla partnerów biznesowych

- Dla nas cały obiekt, który budujemy, a następnie nim zarządzamy, musi być w pełni efektywny energetycznie. Posiadamy stosowne certyfikaty, co obecnie jest wymogiem. Dla nas raport ESG nie jest celem tylko informacją dla naszych partnerów, dla rynku o tym, co robimy. Jeszcze niedawno podpisując umowy na wybudowanie magazynów mieliśmy jedno, dwa zapytania w ciągu roku o wykorzystanie pomp ciepła. Dziś to już jest standard, nie wspominając o panelach fotowoltaicznych na dachach - przekazała dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju w Panattoni Emila Dębowska.

Spółka LPP już od dawna przygotowuje specjalistyczny raport i dodatkowo wdraża własne rozwiązania dotyczące liczenia emisji gazów cieplarnianych w samej firmie i pośrednio u dostawców. Obok tego ważne jest korzystanie z opakować z recyklingu i poszukiwanie surowców naturalnych bądź także pochodzących z gospodarki obiektu zamkniętego.

- Od 2018 roku prowadzimy badania łącznej emisji gazów cieplarnianych, to jest już rozwiązanie wprowadzone na stałe do naszej strategii. Analitycy rynkowi z komunikatów finansowych dowiadują się o kondycji firmy, ale my także przygotowujemy raporty ESG, bo to nam daje wiarygodność na rynku. Nasi klienci także oczekują od nas informacji o zaangażowaniu się w sprawy społeczne i środowiskowe, to jest także ważne w sytuacji, gdy mamy tak wielu dostawców z krajów, gdzie problematyka środowiskowa nie przykuwa takiej uwagi jak u nas - mówi ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju w LPP Ewa Janczukowicz-Cichosz

- Ministerstwo prowadzi wspólne prace z Unią Europejską na rzecz przygotowania rozwiązań dotyczących taksonomii i oceny, co jest i co będzie przyjazne dla otoczenia. W mojej ocenie te rozwiązania mogą być w pierwszym etapie traktowane jako dolegliwość, ale ostatecznie pozwala to ocenić, co należy robić w danych przedsiębiorstwie. Informacja jest obecnie w cenie i warto sektorowi finansowemu przedstawić, jakie mamy plany, do czego strategicznie dążymy. Warto pokazać dobrą stronę proponowanych rozwiązań, ale także potencjalne problemy. Ten typ raportu środowiskowo-korporacyjnego jest bardzo przydatny - oceniła zastępca dyrektora departamentu analiz gospodarczych w resorcie Rozwoju i Technologii Aneta Piątkowska.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi negocjacje w sprawie wdrożenia unijnych założeń taksonomii

Zmiany w sposobach raportowania i prezentacji kondycji firm uległy dużym modyfikacjom. Obecnie już nie tylko zysk, EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją), przepływy finansowe czy poziom zadłużenia wpływają na ocenę. Liczy się także ład korporacyjny, względy ekologiczne, a także oddziaływanie na lokalne społeczności.

- Od dłuższego czasu obserwujemy pozytywne zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju w biznesie. Zrównoważony rozwój uwzględnia także aspekt środowiskowy. Firmy chcą przedstawiać w raportach pełny przegląd własnej aktywności. To pokazuje, że są one bardziej innowacyjne i bardziej transparentne - przekazała kierownik Programu Pozytywnego Klimatu UN Global Compact Network Poland Zofia Piwowarek.

ESG to czas dla odpowiedzialnych, ale także dla tych, którzy rozumieją czym jest strategia odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl