Firmy faktoringowe notują rekordowe obroty

Polskie firmy faktoringowe uzyskały w trzech kwartałach 2022 roku 345,6 mld zł przychodów. To o blisko 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku i jednocześnie tyle co w całym ubiegłym roku - wynika z danych Polskiego Związku Faktorów.

Trzeci kwartał 2022 roku to kolejny okres wzrostu korzystania przez polskie firmy z finansowania za pomocą faktoringu.

Dziewięć miesięcy tego roku przyniosło firmom świadczącym usługi faktoringu obroty blisko 345,6 mld zł.

Z usług firm faktoringowych najczęściej korzystają podmioty, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności.

Wielu zarządzających decyduje się na skorzystanie z finansowania w postaci faktoringu

- Trudności z utrzymaniem płynności finansowej mogą dziś prowadzić do upadłości. Dlatego wielu zarządzających decyduje się na skorzystanie z zewnętrznego finansowania firmy w postaci faktoringu. Pozwala on zamienić bieżące faktury na gotówkę, którą następnie można przeznaczyć na realizację zobowiązań płatniczych - komentuje Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

Dziewięć pierwszych miesięcy tego roku przyniosło firmom świadczącym usługi faktoringu obroty blisko 345,6 mld zł, czyli o prawie 35 proc. więcej niż rok temu – podaje w swoim najnowszym raporcie, podsumowującym trzy kwartały 2022 roku, Polski Związek Faktorów (PZF). Według zebranych danych, faktury na gotówkę zamieniło 23,6 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania prawie 16,3 mln faktur. W ciągu trzech kwartałów 2022 roku zrzeszone w PZF firmy wykupiły wierzytelności o wartości zbliżonej do uzyskanej w całym 2021 roku.

W trudnej sytuacji makroekonomicznej instytucje finansowe chętniej oferują faktoring

- Rynek faktoringu rośnie dynamicznie, z jednej strony ze względu na inflację, wzrost cen, który przełożył się na nominalny wzrost obrotów. Usługa ta staje się łatwo dostępnym źródłem finansowania dla przedsiębiorców - uważa Tomasz Boduszek, prezes firmy PragmaGO, należącej do Polskiego Związku Faktorów.

- Faktoring pozwala na spieniężenie bieżących należności, dzięki czemu właściciel firmy nie zaciąga długoterminowych zobowiązań, np. z tytułu kredytu. Jest ponadto łatwiej dostępny niż kredyty bankowe. W obecnej, trudnej sytuacji makroekonomicznej instytucje finansowe chętniej udzielają tego typu finansowania - zaznacza.

Jak wskazuje PZF, z usług firm faktoringowych najczęściej korzystają podmioty, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności. Są to na ogół firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Utrzymanie płynności w ich przypadku decyduje nierzadko o przetrwaniu.

Polski Związek Faktorów zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także 6 podmiotów o statusie partnera.

