Firmy i darczyńcy mogą pomóc szpitalom w walce z koronawirusem

Dzięki platformie www.wsparciedlaszpitala.pl firmy jak i osoby prywatne mogą pomóc szpitalom w walce z koronawirusem doposażając je np. w odzież ochronną, maski, przyłbice, czy żywność - informują założyciele portalu. Do tej pory na stronie zarejestrowało się ponad 500 firm i darczyńców.

Platformę wsparciedlaszpitala.pl stworzyli naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wolontariusze fundacji PARK (Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności) programiści firmy Clorce oraz grupa społeczników. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Polska Federacja Szpitali.

Jak poinformowano, do tej pory na platformie zarejestrowało się ponad 500 firm i darczyńców, a dzięki niej przekazano do szpitali setki tysięcy produktów im potrzebnych do walki z koronawirusem. Potrzeby placówek medycznych są jednak nadal bardzo duże.

Twórcy platformy wyjaśnili, że do grona darczyńców mogą dołączyć duże jak i mniejsze firmy, a także osoby prywatne.

"Obecnie w systemie jest już zarejestrowanych ponad 250 szpitali oraz jednostek pogotowia ratunkowego z całej Polski. Zgłoszone przez nich zapotrzebowanie liczy obecnie ponad 1,5 mln sztuk najróżniejszych artykułów. Szpitale najczęściej proszą o odzież ochronną, maski, przyłbice, środki odkażające, gogle, materiały BHP, wyposażenie medyczne czy żywność" - poinformowano.

Aby dołączyć do akcji należy zarejestrować się na stronie wybierając jedno z dwóch kont: "Darczyńca" - dedykowane dla małych oraz średnich firm i osób prywatnych lub "Firma" przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw oraz korporacji.

Jak wyjaśniono, po zarejestrowaniu na stronie można sprawdzić listę produktów, na których potrzebę zgłaszają placówki medyczne. Jeśli mamy możliwość przekazania takich materiałów oznaczamy to w systemie. Następnie otrzymujemy kontakt ze strony lokalnego koordynatora, który przejmuje na siebie kwestie logistyczne. Po otrzymaniu produktów szpital potwierdza otrzymanie w systemie. W przypadku dużych firm, mają one możliwość wyboru między współpracą z koordynatorem a bezpośrednim kontaktem ze szpitalem.