Firmy i instytucje mogą się zgłaszać do akcji "Zagłębie za pół ceny"

Do 14 sierpnia mogą się zgłaszać firmy i instytucje, które chcą wziąć udział w tegorocznej akcji „Zagłębie za pół ceny”. Weekend atrakcji i zniżek zaplanowano w dniach 4-6 września. Akcja polega na jednorazowym wspólnym obniżeniu cen o 50 proc.

Jak przypomina Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu - stolicy Zagłębia - wszystko zaczęło się od akcji "Sosnowiec za pół ceny" w 2012 r.

"W 2015 r. wyszliśmy poza miasto i od tej pory za pół ceny jest Zagłębie: Sosnowiec, Będzin, Czeladź i Dąbrowa Górnicza. Specjalną edycję nasze miasto przeprowadziło w 2019 r., a to w podziękowaniu za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych" - powiedział.

Początkowo przedsięwzięcie ograniczało się jedynie do lokali gastronomicznych, ale jego sukces zaowocował poszerzeniem formuły. "Akcję organizujemy po to, aby zachęcić mieszkańców do zapoznania się i skorzystania z oferty przedsiębiorców, a przede wszystkim spędzania wolnego czasu w mieście" - dodał Łysy.

Właśnie rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń - do 14 sierpnia mogą się zgłaszać firmy, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji. Oferowana przez nie zniżka -50 proc. może dotyczyć jedynie produktów i usług, które mają w stałej ofercie. Zgłosić się można wypełniając formularz znajdujący się na stronie www.sosnowiec.pl, a następnie dostarczając osobiście lub pocztą elektroniczną do Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu.