Firmy kochają rozwiązywać spory w sądzie. Czy nowe przepisy to zmienią?

Szacuje się, że w rozwiniętych krajach na dziewięć sporów tylko jeden rozwiązywany jest w sądzie. W Niemczech nawet 90 proc. spraw jest rozwiązywanych na tzw. przedpolu sądowym. Kiedy dojdziemy do poziomu niemieckiego? - Mediacja to proces bardzo złożony, który wymaga dużych wysiłków promocyjnych, uświadamiania i edukacji. Nie da się do niej przekonać w szybkim tempie - twierdzi prezes Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Białymstoku. Jest jednak przekonany, że liczba przedsiębiorców, którzy będą chcieli rozwiązywać swoje problemu w alternatywnymi metodami będzie rosła.

W Polsce jest tradycją, że w razie sporu idziemy do sądu. Dotyczy to całego społeczeństwa, w tym również przedsiębiorców.

PCAiM chce dać klientom alternatywę, poczucie, że mają moc sprawczą rozwiązywania własnych problemów. W procesie dyskusji można dojść do porozumienia, w którym interesy obu stron będą zaspokojone.

7 listopada wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązujące sąd do szukania możliwości zawarcia ugody. Czy to pomoże w rozwoju mediacji?

Rozmowa z dr. Bogdanem Rogaskim, prezesem Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Białymstoku



Dr Bogdan Rogaski jest przekonany, że przyjdzie taki czas, kiedy w sądach gospodarczych spory będą rozstrzygane tylko w wyjątkowych przypadkach. Ziarno mediacji zostało zasiane. Fot. MO