Firmy, które pozostały w Rosji, w Polsce płacą tylko symboliczny CIT

Część firm, która podjęła decyzję o pozostaniu w Rosji, w Polsce systematycznie płaci podatek CIT w wysokości ułamka procent przychodu - wynika z analizy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przyjrzał się firmom, które podjęły decyzję o pozostaniu w Rosji.

Okazało się, że znaczna część z tych podmiotów płaci w Polsce marginalny podatek dochodowy.

W wielu przypadkach, w stosunku do ich przychodów i skali działalności, podatek płacony w Polsce wielokrotnie mniejszy niż w Rosji.

Wprowadzone w odpowiedzi na brutalną agresją Rosji na Ukrainę sankcje spowodowały, że niektóre firmy miały ograniczony wybór w zakresie dalszej działalności w Rosji. Przedsiębiorstwa z branży bankowej, budowlanej, energetycznej czy high-tech musiały podporządkować się decyzjom nakazującym natychmiastowe zaprzestanie wymiany handlowej.



Wybór miały zaś firmy z obszaru handlu detalicznego i produkcji. Większość z nich podjęła nieprzymuszoną o opuszczeniu tego kraju. Ale nie wszystkie.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przyjrzał się przedsiębiorstwom, które podjęły decyzję o pozostaniu w Rosji. Okazało się, że znaczna część z tych podmiotów płaci w Polsce marginalny podatek dochodowy. W wielu przypadkach, w stosunku do ich przychodów i skali działalności, jest on wielokrotnie mniejszy niż w Rosji.



- Firmy lubią chwalić się swoją społeczną odpowiedzialnością, jednak realną wartość tych deklaracji poznajemy w chwilach próby, gdy trzeba wykazać się podstawową przyzwoitością - twierdzi Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.



Dodaje, że utrzymywanie decyzji o kontynuowaniu działalności w Rosji zasila budżet agresora i generuje fundusze na działania wojenne. Jest to trudne do zrozumienia tym bardziej, że prowadzenie biznesu w tym kraju wiąże się teraz z gigantycznym ryzykiem, a siła nabywcza rosyjskich konsumentów konsekwentnie spada.





Podatek dochodowy

