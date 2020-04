Firmy Orkla Care i Decathlon przyłączają się do pomocy medykom

Producent suplementów diety i kosmetyków Orkla Care przekazał warszawskim szpitalom żel do skóry, a sieć sklepów sportowych Decathlon - maski, które zostaną rozesłane stacjom pogotowia ratunkowego - poinformowały w środę firmy.

Firma Orkla Care poinformowała w komunikacie, że żel trafił do pięciu warszawskich szpitali: MSWiA, Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, Szpitala Czerniakowskiego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Szpitala Wojskowego przy ul. Szaserów.

"Codzienne zmagania personelu medycznego w walce z COVID-19 budzą wielki szacunek i wdzięczność" - podkreśliła cytowana w komunikacie Iwona Przybylska z Orkla Care. Dodała, że ich codzienna praca i fachowość "dają nam spokój i pewność, że jesteśmy i będziemy leczeni w najlepszy możliwy sposób".

Lekarzy i pracowników medycznych w walce z koronawirusem wsparł też Decathlon, przekazując m.in. maski do nurkowania. "Mimo że produkty Decathlon to typowy sprzęt sportowy, medycy dzięki swojej kreatywności i pomocy innych podmiotów przekształcają otrzymywane produkty tak, by chroniły ich przed bezpośrednią ekspozycją na koronawirusa" - napisano w komunikacie.

Jak wskazano, firma przekazała Funduszowi Interwencyjnemu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2,5 tysiąca masek, które zostaną rozesłane stacjom pogotowia ratunkowego.