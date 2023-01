Firmy pesymistycznie patrzą w przyszłość. NBP opublikował niepokojące prognozy

Narodowy Bank Polski opublikował kolejną edycję analizy sytuacji sektora przedsiębiorstw w Polsce. Ankietowane firmy odpowiadały na pytania dotyczące m.in. ich ogólnej kondycji, planowanych inwestycji czy radzenia sobie z rosnącymi kosztami.

Działające w Polsce firmy coraz lepiej oceniają roczne perspektywy popytu, choć tylko w przypadku popytu zagranicznego. Wyraźnej poprawy przedsiębiorstwa oczekują w latach 2024 i 2025, ale także w tym horyzoncie motorem wzrostu będzie przede wszystkim popyt zagraniczny.

W pierwszym kwartale 2023 roku należy oczekiwać osłabienia aktywności inwestycyjnej firm. W dłuższym horyzoncie działalność inwestycyjna będzie istotnie zależeć od uwarunkowań gospodarczych - w warunkach silniejszego i trwalszego spowolnienia jedną z ich głównych strategii dostosowawczych może być redukcja nakładów inwestycyjnych.

Zmienia się także sytuacja na rynku pracy: w ostatnich kwartałach istotnie zmalała przewaga liczebna firm planujących zwiększenie zatrudnienia w horyzoncie kwartalnym i rocznym nad firmami zapowiadającymi jego ograniczenie.

Sytuacja sektora przedsiębiorstw w dobie kryzysu będzie tematem debat w trakcie EEC Trends (6 lutego, trwa rejestracja) oraz XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 r.). Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Jak wynika z ankiet przeprowadzonych w ramach badania "Szybki Monitoring NBP", prognozy sytuacji ekonomicznej na pierwszy kwartał 2023 roku i kolejne 12 miesięcy wśród przedsiębiorstw działających w Polsce pozostały relatywnie pesymistyczne, choć nieznacznie poprawiły się w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ukształtowały się jednak na niskim poziomie i z przewagą przewidywań pesymistycznych. Najsilniejszą poprawę zanotowano w przemyśle, natomiast przedsiębiorstwa prowadzące działalność powiązaną z energią i surowcami energetycznymi oceniały swoje perspektywy bardziej pesymistycznie niż kwartał wcześniej.

Inflacja będzie spowalniać, presja płacowa nieco słabnie

W grudniu 2022 roku nastąpił istotny spadek oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących kształtowania się inflacji konsumenckiej w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. Wyraźnemu spadkowi udziału przedsiębiorstw prognozujących wzrost inflacji (do 31,7 proc. z 47,7 proc. w poprzednim badaniu) towarzyszył wzrost udziału podmiotów oczekujących jej spadku (do 36,4 proc. z 20,5 proc.). Zdaniem większości podmiotów wzrost cen konsumenta może do 2025 roku pozostawać na podwyższonym poziomie.

W firmach notuje się spadek presji płacowej, ale mimo jej osłabnięcia udział firm prognozujących podniesienie wynagrodzeń w kolejnym kwartale nieznacznie wzrósł i kształtuje się na wysokim poziomie. W I kw. 2023 roku takie działanie planuje 48,2 proc. ankietowanych firm (wobec 46,2 proc. w poprzednim kwartale i historycznego maksimum równego 48,2 proc. osiągniętego w prognozach na III kw. 2022 roku).

Firmy raportują także rosnące utrudnienia w dostępie do finansowania bankowego, zwłaszcza w sektorze budownictwa, w którym przedsiębiorstwa zmagają się z zaostrzonymi warunkami kredytowymi i częstszymi odmowami udzielenia kredytów.

Budownictwo mierzy się z jednej strony z problemem rosnących kosztów, a z drugiej - z utrudnieniami upłynnienia własnej produkcji. Pogarszającą się dostępność kredytów bankowych - przy wysokim zapotrzebowaniu - notowały spółki Skarbu Państwa. Z kolei wysoką skuteczność aplikowania deklarowały duże firmy, przedsiębiorstwa działające w energetyce i spółki samorządowe.

Poniżej 20 proc. firm deklaruje rozpoczęcie nowych inwestycji

Jak wynika z ankiety, optymizm inwestycyjny przedsiębiorstw słabnie od pięciu kwartałów. W firmach utrzymuje się bardzo niskie zainteresowanie rozpoczęciem nowych inwestycji w ciągu kwartału: taki zamiar deklaruje 19,6 proc. firm wobec średniej wieloletniej równej 21,9 proc. Co więcej, od pięciu kwartałów zwiększa się skala rezygnacji z już rozpoczętych przedsięwzięć. Obecnie taki zamiar zgłasza 11 proc. inwestorów, a odsetek ten był wyższy jedynie w okresie globalnego kryzysu finansowego oraz kryzysu pandemicznego. W efekcie można oczekiwać spadku inwestycji w najbliższym kwartale. Nieco bardziej optymistyczne są natomiast plany inwestycyjne przedsiębiorstw na najbliższy rok.

Ograniczenie inwestycji wynika z oczekiwanego spadku popytu w bieżącym roku, który ma wzrosnąć w roku 2024.

Przedsiębiorstwa oczekują w perspektywie rocznej osłabienia popytu, w tym nieznacznego spadku popytu krajowego oraz stabilnego, ale niższego niż przed inwazją Rosji na Ukrainę, wzrostu popytu zagranicznego. Jednocześnie rozpowszechnione jest oczekiwanie znaczącego wzrostu popytu w 2024 roku.

Podczas gdy prognozy roczne eksportu są w większości klas przedsiębiorstw zbliżone, to prognozy popytu ogółem cechuje duże zróżnicowanie branżowe: najkorzystniejsze prognozy formułują firmy świadczące usługi nierynkowe, energetyka i producenci dóbr inwestycyjnych; natomiast najbardziej pesymistyczni są producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych, dóbr inwestycyjnych oraz budownictwo.

Analiza rentowności sprzedaży wskazuje na wciąż relatywnie wysoką, ale słabnącą zdolność do przenoszenia kosztów działalności na ceny oferowanych dóbr i usług.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl