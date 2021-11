Firmy planują dalsze podwyżki. Nadchodzi spirala płacowo-cenowa

Historycznie wysoki odsetek firm planuje zatrudnienie, a plany podwyżek są powyżej poziomu sprzed pandemii - wskazał w komentarzu do najnowszych danych GUS bank ING. Jak dodał, firmy planują kolejne podwyżki cen swoich towarów czy usług.

Dochodzimy do bariery

Zachęcamy do odwiedzenia strony, na której udostępniono wskaźniki dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej podczas pandemii #COVID-19 w #UE, strefie euro i innych krajach europejskich spoza UE. Przeczytaj również komentarz analityczny.#GUS @EU_Eurostat

https://t.co/hobqdLTq9R — GUS (@GUS_STAT) November 19, 2021

Koszty pracy będą rosły

Bank obserwuje na krajowym rynku strukturalne niedopasowanie podaży i popytu na pracę, "co widać w rekordowym odsetku nie obsadzonych wakatów".Benecki przywołał dane NBP, wskazujące, że odsetek firm, które mówią o wolnych wakatach wynosi ok. 47 proc. i jest najwyższy od 2016 r., a przedsiębiorstw planujących wzrost zatrudnienia jest obecnie najwyższy w historii badań.- Odsetek przedsiębiorstw, które planują podwyżki płac jest wyższy niż przed pandemią. Dochodzimy też do bariery rozwoju w postaci niedoboru pracowników - zauważono.- Firmy planują kolejne podwyżki swoich towarów czy usług, antycypując rosnące koszty, i nie chodzi tu tylko o koszty energii, ale i koszty pracy - zaznaczył ekspert.Dodał, że przedsiębiorcy mają świadomość, że żądania płacowe mogą być silniejsze niż zwykle - będą one wynikać z wysokiej inflacji i "z siły przetargowej pracowników ze względu na niedobory siły roboczej".Zdaniem banku presja na rynku pracy może chwilowo spowolnić w IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r., z uwagi na ryzyko przejściowego pogorszenia koniunktury wśród głównych partnerów handlowych Polski - Niemiec i państw eurolandu z powodu przebiegu pandemii i dyskusji "o miękkiej formie lockdownów w Niemczech".Jak wskazano, tuż po wygaśnięciu przejściowych lockdownów, "ponownie pojawi się ryzyko efektów drugiej rundy - w postaci podwyżek cen ze względu na rosnącą presję płacową", co ujawni się w 2022 r.

Według banku odsetek firm, gdzie koszty pracy będą rosły szybciej niż wydajność, będzie "bardzo szybko szedł w górę w 2022 r.".



- Inflacja bazowa w Polsce wyniesie średnio 4,7 proc. w 2022 r. i 4,1 proc. w 2023 r. - ocenia bank.



Zachowanie inflacji bazowej wskazuje, że wzrost cen zaczyna się utrwalać na podwyższonym poziomie - dodano.



Zdaniem Beneckiego na przełomie roku "przechodzimy z inflacji podażowej, na inflację powodowaną przez presję popytową i płacową". Według niego podwyżki stóp proc. mogą się nie skończyć, kiedy bieżący wskaźnik CPI zacznie spadać.



- Bieżąca inflacja przestanie rosnąć z powodów efektów bazy. Niemniej inflacja bazowa będzie wciąż bardzo wysoka - ocenił. Dodał, że Rada Polityki Pieniężnej może kontynuować podwyżki do poziomu 2,5-3 proc.