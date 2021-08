Firmy pod presją zielonego finansowania

Najbardziej zaawansowany w dostosowywaniu się do wymogów ESG jest sektor finansowy, bo to właśnie od tej branży zaczyna się cała “zielona rewolucja” - podkreśla Tomasz Kassel, partner PwC, lider inicjatyw ESG w Polsce.

- Aby wywołać rzeczywiste zmiany w gospodarkach, Unia Europejska skupiła swoje działania wokół sektora finansowego, zaczynając od przekierowania strumieni finansowania na zrównoważoną działalność przedsiębiorstw.Instytucje finansowe będą musiały - a tak naprawdę już zaczęły to robić - brać pod uwagę pozafinansowe szanse i ryzyka w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym.Z raportu PwC "Zielone finanse po polsku" wynika, że 80 proc. ankietowanych banków komercyjnych w Polsce już wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej. Dla firm, które chcą na przykład ubiegać się o finansowanie swoich inwestycji w niedalekiej przyszłości, to jasny sygnał, że pojawią się wobec nich dodatkowe oczekiwania związane właśnie z ESG.Presja ze strony sektora finansowego to jedno. Podobne oddziaływanie na spółki następuje od właścicieli, pracowników, a także klientów, dla których coraz istotniejsze stają się takie tematy jak: zrównoważony rozwój, wpływ na zmiany klimatu, równościowa kultura organizacyjna, czy przejrzysty system wynagrodzeń, w tym równość płac kobiet i mężczyzn.