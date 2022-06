Firmy pogrzebowe czekają spore zmiany

Branża pogrzebowa czeka na nowe przepisy. Mają usprawnić procedury pochówku i uporządkować rynek.

W Polsce działa obecnie około 4 tys. przedsiębiorstw zajmujących się usługami funeralnymi.

Wiele z nich działa nielegalnie czy nie posiada odpowiedniego sprzętu.

Nowe Prawo Pogrzebowe ma to wszystko uporządkować.

Jak informuje Polska Izba Branży Pogrzebowej, projekt nowych regulacji dotyczących pochówku jest już właściwie gotowy. Niebawem z Rady Ministrów trafić ma do sejmu.

- Spodziewamy się, że posłowie szybko przystąpią do pracy nad nowelizacją Prawa Pogrzebowego i będzie ono miało szansę wejść w życie najpóźniej na początku przyszłego roku - przewiduje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Pierwsza taka zmiana od blisko wieku

Nowelizacja będzie pierwszą tak szeroką i kompleksową zmianą Prawa Pogrzebowego od lat trzydziestych XX wieku. Celem wprowadzenia nowych unormowań ma być m.in. usprawnienie i znaczne podwyższenie jakości usług funeralnych. Przedstawiciele Polskiej Izby Branży Pogrzebowej brali udział w pracach nad nowelizacją tej ustawy. Zwracają uwagę, że wśród nowych przepisów znajdą się np. te dotyczące cyfryzacji cmentarzy.

- Pozwolą one na uniknięcie w przyszłości całego zamieszania związanego z wykupywaniem miejsca na cmentarzu, pochowania lub tzw. „dochowania” do istniejących już grobów - wskazuje Robert Czyżak.

Usprawnienie w wielu obszarach

Twierdzi, że umożliwi to łatwiejszy dostęp do wszelkich informacji dotyczących w ogóle możliwości pochówku.

- Założenia tego programu zaprezentowane zostaną publicznie w przyszłym miesiącu. Będzie on również integralną częścią planowanych zmian w systemie cyfrowej rejestracji Karty i Aktu Zgonu oraz certyfikatu kremacji - zapowiada prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Dodaje, że ułatwi to w znacznym stopniu załatwienie niezbędnych formalności związanych z pochówkiem.

- Jesteśmy jako branża przekonani o słuszności i potrzebie zmian. Dla samych przedsiębiorców pogrzebowych będzie to milowy krok do przodu. Już niedługo wszystkie formalności związane z pochówkiem, rodziny osób zmarłych będą mogły załatwić w domu pogrzebowym - przewiduje Robert Czyżak.

Zminimalizować dotychczasowe niedogodności

Przypomina, że dziś jeszcze widać niestety, jak często rodziny osób zmarłych spotykają się, a wręcz borykają się, z różnego rodzaju problemami związanymi z obiegiem niezbędnych do pochowania dokumentów.

- Okres pandemii w sposób szczególny uwypuklił wszelkie niegodności z tym związane, potwierdzając tym samym słuszność podjętych przez ustawodawcę kroków - twierdzi prezes Izby.

To, jego zdaniem, dalszy ciąg trwającego już od pewnego czasu procesu. Celem jego jest znaczne ułatwienie procedur, co ważne jest zwłaszcza wtedy, gdy muszą one zostać wypełnione przez przedstawicieli rodziny zmarłych.

- Jest to kolejny krok po wprowadzeniu kilka lat temu centralnego systemu pozwalającego na pobranie z USC aktów w dowolnym miejscu w kraju - wskazuje Robert Czyżak.

Będą zmiany w zasiłkach pogrzebowych

Kolejnym zagadnieniem, którym zajmuje się już dziś ZUS, będzie możliwość składania wniosków o wypłatę zasiłków pogrzebowych - poprzez specjalną platformę, co pozwoli na uniknięcie wszelkich błędów ze strony wnioskujących.

- Przy obecnym systemie niestety zdarzają się one wciąż bardzo często i prowadzą do przesunięcia terminów wypłat należnych świadczeń z uwagi na konieczność uzupełnienia niezbędnej dokumentacji - zwraca uwagę prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

W nowych przepisach znaleźć mają się też szczegółowe unormowania dotyczące zatrudnienia w firmach funeralnych czy zapisy o przechowywaniu i transporcie zwłok czy kremacji. Polska Izba Branży Pogrzebowej szacuje, że w Polsce działa ok. 4 tys. firm pogrzebowych, z tego tylko jedna czwarta działa legalnie i zatrudnia personel. Pozostałe to tzw. firmy garażowe, które np. nie dysponują odpowiednią bazą techniczną do wykonywania usług funeralnych. Dlatego, według przedstawicieli Izby, trzeba branżę uporządkować, a nowe przepisy tylko w tym pomogą.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl