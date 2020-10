Firmy sektora MŚP chcą wcześniejszej rezygnacji z węgla

Polska powinna starać się zrezygnować z węgla wcześniej niż w roku 2050, ale 2040 to nierealna data. Przejęcie przez wodór roli paliwa przyszłości oraz koszty koniecznych przemian w energetyce były tematami konferencji „II Think Eco! Forum”, która zainaugurowała Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- Europa w znacznym stopniu uzależniła się od dostawców i partnerów biznesowych z zewnątrz. W nowej rzeczywistości, po wygaszeniu COVID-19, konieczne będzie doprowadzenie do większej samodzielności i samowystarczalności narodowych gospodarek. Załamanie łańcuchów dostaw związane z pandemią ujawniło wiele nowych wyzwań - dodaje Grzegorz Tobiszewski.Zdaniem uczestników konferencji to właśnie Śląsk jest idealnym miejscem, żeby rozpocząć wprowadzanie proekologicznych rozwiązań na szeroką skalę. - Nasz region jest najdynamiczniej rozwijającym się w kraju. Dyskusje o kierunkach rozwoju Zielonego Ładu są o tyle ważne, że to właśnie na nich budujemy przyszłe programy, implementujemy nowe rozwiązania. Lada dzień przyjmujemy nową strategię - „Zielone Śląskie 2030”. W ciągu najbliższych dziesięciu lat region ma przejść wielkie przeobrażenie. Czerpiemy też z doświadczeń innych, tych zmian trzeba dokonywać wspólnie. Tworzymy dobre projekty, za które jesteśmy chwaleni w Brukseli, co jest bardzo dobrym prognostykiem, że uda nam się cały cykl zmian przeprowadzić z powodzeniem - akcentował Jakub Chełstowski, mówiąc o przyszłości regionu, planowanych inwestycjach i nadchodzących zmianach.Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, odbywa się na Śląsku od 2011 roku. Dziewięć ubiegłych edycji zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk związanych z gospodarką, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W tym roku organizatorzy postanowili skupić się na powrocie do biznesu po pandemii COVID-19.